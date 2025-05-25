Рашисти атакували дронами Київ: є постраждалі, сталися пожежі (оновлено)

У ніч на неділю, 25 травня, у Голосіївському районі Києві уламки російського дрона впали на дах житлової п'ятиповерхівки.

Про це повідомив в телеграм керівник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Голосіївському районі падіння уламків на житлову 5-поверхівку. Інформація про постраждалих встановлюється", - сказано в повідомленні.

О 01:16 Ткаченко повідомив, що на місці падіння уламків часткове руйнування будівлі та пожежа, працюють рятувальники.

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Згодом Кличко повідомив, що чотири людини звернулися по допомогу в Голосіївському районі.

"Медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку в Голосіївському районі. В приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі", - повідомив він.

"У Дніпровському районі є руйнування приватного будинку, без пожежі. Медики наразі оглядають одну постраждалу. Також одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

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