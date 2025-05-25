УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5688 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину
7 292 34

Рашисти атакували дронами Київ: є постраждалі, сталися пожежі (оновлено)

шахеди

У ніч на неділю, 25 травня, у Голосіївському районі Києві уламки російського дрона впали на дах житлової п'ятиповерхівки.

Про це повідомив в телеграм керівник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Голосіївському районі падіння уламків на житлову 5-поверхівку. Інформація про постраждалих встановлюється", - сказано в повідомленні.

О 01:16 Ткаченко повідомив, що на місці падіння уламків часткове руйнування будівлі та пожежа, працюють рятувальники.

Оновлення 

Згодом Кличко повідомив, що чотири людини звернулися по допомогу в Голосіївському районі.

"Медики надали допомогу на місці чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку в Голосіївському районі. В приміщення потрапив уламок БпЛА. Горіло зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі", - повідомив він.

"У Дніпровському районі є руйнування приватного будинку, без пожежі. Медики наразі оглядають одну постраждалу. Також одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці", - повідомив Кличко. 

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Читайте також: Вибухи лунають у Києві: столицю атакують ворожі БпЛА, працюють Сили ППО

Автор: 

безпілотник (4285) Київ (19626) атака (363)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
ну і де наші відьми паляниці ау де а це просто висе....р зеленого мерзотника і і його пер....дака
показати весь коментар
25.05.2025 06:26
+8
Може не питання цієї теми , але ДЕ ЗАКОНИ , депутати ? Чи чекаєте як москалі до ВР своїх засранців приведуть ?
«В Латвії багато латвійців живе з паспортами НЕ ГРОМАДЯН Латвії саме через неспроможність здати екзамен з мови, бо не можуть її вивчити. Вивчити латиську мову не можуть, як правило, російськомовні. Знайома ситуація з вивченням російськомовними української чи не правда?

Що цікаво, з проголошенням незалежності, латвійці, які працювали в органах радянської влади, КДБ, міліції, в армії - отримали в паспорт так звану круглу печатку. Люди з круглою печаткою вже ніколи не могли працювати в органах незалежної Латвії та при владі. В переважній більшості такі люди виїхали з Латвії. Така сама ситуація в Естонії і трохи інша в Литві.»
показати весь коментар
25.05.2025 03:42
+7
Один з них, до Києва, не долетів... Звалили у нас. Десь за містом "гупнув". Прокинувся бизько двох годин, і чув... Може, десь ще збивали, далі... Бо те саме творилося і минулої ночі... Сусідка, з села, відео прислала, з кулеметними чергами і "трасерами" в небі...
"Принуждают к миру", паскуди...
показати весь коментар
25.05.2025 02:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один з них, до Києва, не долетів... Звалили у нас. Десь за містом "гупнув". Прокинувся бизько двох годин, і чув... Може, десь ще збивали, далі... Бо те саме творилося і минулої ночі... Сусідка, з села, відео прислала, з кулеметними чергами і "трасерами" в небі...
"Принуждают к миру", паскуди...
показати весь коментар
25.05.2025 02:55 Відповісти
Паскуди!?! Коли будемо їх називати правильно: російськіфашисти й нацисти.
показати весь коментар
25.05.2025 08:04 Відповісти
Вже давно в усіх вікі та довідниках є відповідний термін для цих недолюдків:
Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм») або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття, що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу»; нетерпимості до елементів культури інших народів, здебільшого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських (бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати), а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі, використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу (насамперед енергоносіях для європейських країн), військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6]. 14 квітня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна рада України визнала Росію державою-терористом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистським режимом і заборонила його пропаганду, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганду акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) агресії Росії проти України. 2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ. Верховна Рада ухвалила відповідну Постанову про Заяву Верховної Ради України «Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких» (№ 9101)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-9 [9].
показати весь коментар
25.05.2025 13:38 Відповісти
Непогано працював мотор мінімум у трьох "уламків". Казкарі.
показати весь коментар
25.05.2025 03:12 Відповісти
Ще два "гепнули", за містом. Менш ніж за годину, вже три збили...
показати весь коментар
25.05.2025 03:55 Відповісти
Gary Grant - москальський бот
показати весь коментар
25.05.2025 07:36 Відповісти
Orest Zaulichnyy- тупий ішак.
показати весь коментар
25.05.2025 07:39 Відповісти
Може не питання цієї теми , але ДЕ ЗАКОНИ , депутати ? Чи чекаєте як москалі до ВР своїх засранців приведуть ?
«В Латвії багато латвійців живе з паспортами НЕ ГРОМАДЯН Латвії саме через неспроможність здати екзамен з мови, бо не можуть її вивчити. Вивчити латиську мову не можуть, як правило, російськомовні. Знайома ситуація з вивченням російськомовними української чи не правда?

Що цікаво, з проголошенням незалежності, латвійці, які працювали в органах радянської влади, КДБ, міліції, в армії - отримали в паспорт так звану круглу печатку. Люди з круглою печаткою вже ніколи не могли працювати в органах незалежної Латвії та при владі. В переважній більшості такі люди виїхали з Латвії. Така сама ситуація в Естонії і трохи інша в Литві.»
показати весь коментар
25.05.2025 03:42 Відповісти
Конституція України, стаття 10, ознайомтесь будь-ласка.

"В переважній більшості такі люди виїхали з Латвії."
Відкрийте кордони і ви побачите. А можна ще сказати, що кордони відкриті на 10 днів. Мрія може здійснитись миттєво - відкрийте кордони для всіх російськомовних, за добу не залишиться жодного.

І от бачите, вікова мрія може здійснитися, а петицію про відкриття можливості виїзда для російськомовних ніхто не створив.
показати весь коментар
25.05.2025 05:16 Відповісти
А чого ж "російськомовні" не виїхали з 1991-го, по 2022-й? Кордони були відкриті... Бо "ордон треба було в головах мінять, а не на окраїнах країни...
показати весь коментар
25.05.2025 06:51 Відповісти
Та тому що такі як ти - сиділи тихо, намагалися бути схожими на людей, та нікого особливо не напружували. Уззькоязикі, як й всі інші, вільно жили у вільній країні, їх все влаштовувало, не було жодного нацистського режиму, про яке втирає Ху?ло. Але от зараз ти прокинувся та розколюєш суспільство за мовною ознакою, знижуючи його обороноздатність, замість перейматися фортифікаціями та виробництвом зброї.
показати весь коментар
25.05.2025 10:24 Відповісти
рузьки покидають будь-яку країну тільки ногами вперед
паскудний народєц, сер

.
показати весь коментар
25.05.2025 06:52 Відповісти
Тут нема рузьких - є лише громадяни України. Графу "національність" з паспортів давно прибрали, то звідки ми знаємо - може ти й є "рузька"? То чи не на часі саме тебе, ногами догори?
показати весь коментар
25.05.2025 10:25 Відповісти
ну і де наші відьми паляниці ау де а це просто висе....р зеленого мерзотника і і його пер....дака
показати весь коментар
25.05.2025 06:26 Відповісти
Сьома новина підряд про атаку на Україн. І що наше керівництво, що думає робити, де план Б ?
показати весь коментар
25.05.2025 06:40 Відповісти
На росії горить Тверь. Буде горіти і москва. На все свій час
показати весь коментар
25.05.2025 07:38 Відповісти
 
 