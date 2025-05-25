Рашисты атаковали дронами Киев: есть пострадавшие, произошли пожары (обновлено)

В ночь на воскресенье, 25 мая, в Голосеевском районе Киева обломки российского дрона упали на крышу жилой пятиэтажки.

Об этом сообщил в телеграм руководитель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку. Информация о пострадавших устанавливается", - сказано в сообщении.

В 01:16 Ткаченко сообщил, что на месте падения обломков частичное разрушение здания и пожар, работают спасатели.

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Впоследствии Кличко сообщил, что четыре человека обратились за помощью в Голосеевском районе.

"Медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим в студенческом общежитии в Голосеевском районе. В помещение попал обломок БпЛА. Горело наружная отделка одной из стен здания", - сообщил он.

"В Днепровском районе есть разрушение частного дома, без пожара. Медики осматривают одну пострадавшую. Также одному пострадавшему оказали помощь на месте в Деснянском районе столицы", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

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