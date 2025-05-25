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Новости Атака шахедов на Киевщину
7 293 34

Рашисты атаковали дронами Киев: есть пострадавшие, произошли пожары (обновлено)

шахеди

В ночь на воскресенье, 25 мая, в Голосеевском районе Киева обломки российского дрона упали на крышу жилой пятиэтажки.

Об этом сообщил в телеграм руководитель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районе падение обломков на жилую 5-этажку. Информация о пострадавших устанавливается", - сказано в сообщении.

В 01:16 Ткаченко сообщил, что на месте падения обломков частичное разрушение здания и пожар, работают спасатели.

Обновление

Впоследствии Кличко сообщил, что четыре человека обратились за помощью в Голосеевском районе.

"Медики оказали помощь на месте четырем пострадавшим в студенческом общежитии в Голосеевском районе. В помещение попал обломок БпЛА. Горело наружная отделка одной из стен здания", - сообщил он.

"В Днепровском районе есть разрушение частного дома, без пожара. Медики осматривают одну пострадавшую. Также одному пострадавшему оказали помощь на месте в Деснянском районе столицы", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

Читайте также: Взрывы раздаются в Киеве: столицу атакуют вражеские БпЛА, работают Силы ПВО

Автор: 

беспилотник (3723) Киев (25655) атака (397)


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Топ комментарии
+9
ну і де наші відьми паляниці ау де а це просто висе....р зеленого мерзотника і і його пер....дака
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25.05.2025 06:26
+8
Може не питання цієї теми , але ДЕ ЗАКОНИ , депутати ? Чи чекаєте як москалі до ВР своїх засранців приведуть ?
«В Латвії багато латвійців живе з паспортами НЕ ГРОМАДЯН Латвії саме через неспроможність здати екзамен з мови, бо не можуть її вивчити. Вивчити латиську мову не можуть, як правило, російськомовні. Знайома ситуація з вивченням російськомовними української чи не правда?

Що цікаво, з проголошенням незалежності, латвійці, які працювали в органах радянської влади, КДБ, міліції, в армії - отримали в паспорт так звану круглу печатку. Люди з круглою печаткою вже ніколи не могли працювати в органах незалежної Латвії та при владі. В переважній більшості такі люди виїхали з Латвії. Така сама ситуація в Естонії і трохи інша в Литві.»
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25.05.2025 03:42
+7
Один з них, до Києва, не долетів... Звалили у нас. Десь за містом "гупнув". Прокинувся бизько двох годин, і чув... Може, десь ще збивали, далі... Бо те саме творилося і минулої ночі... Сусідка, з села, відео прислала, з кулеметними чергами і "трасерами" в небі...
"Принуждают к миру", паскуди...
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25.05.2025 02:55
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Правила форума Совет форумчан
Один з них, до Києва, не долетів... Звалили у нас. Десь за містом "гупнув". Прокинувся бизько двох годин, і чув... Може, десь ще збивали, далі... Бо те саме творилося і минулої ночі... Сусідка, з села, відео прислала, з кулеметними чергами і "трасерами" в небі...
"Принуждают к миру", паскуди...
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25.05.2025 02:55 Ответить
Паскуди!?! Коли будемо їх називати правильно: російськіфашисти й нацисти.
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25.05.2025 08:04 Ответить
Вже давно в усіх вікі та довідниках є відповідний термін для цих недолюдків:
Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм») або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття, що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу»; нетерпимості до елементів культури інших народів, здебільшого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських (бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати), а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі, використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу (насамперед енергоносіях для європейських країн), військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6]. 14 квітня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна рада України визнала Росію державою-терористом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистським режимом і заборонила його пропаганду, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганду акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) агресії Росії проти України. 2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ. Верховна Рада ухвалила відповідну Постанову про Заяву Верховної Ради України «Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких» (№ 9101)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-9 [9].
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25.05.2025 13:38 Ответить
Непогано працював мотор мінімум у трьох "уламків". Казкарі.
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25.05.2025 03:12 Ответить
Ще два "гепнули", за містом. Менш ніж за годину, вже три збили...
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25.05.2025 03:55 Ответить
Gary Grant - москальський бот
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25.05.2025 07:36 Ответить
Orest Zaulichnyy- тупий ішак.
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25.05.2025 07:39 Ответить
Може не питання цієї теми , але ДЕ ЗАКОНИ , депутати ? Чи чекаєте як москалі до ВР своїх засранців приведуть ?
«В Латвії багато латвійців живе з паспортами НЕ ГРОМАДЯН Латвії саме через неспроможність здати екзамен з мови, бо не можуть її вивчити. Вивчити латиську мову не можуть, як правило, російськомовні. Знайома ситуація з вивченням російськомовними української чи не правда?

Що цікаво, з проголошенням незалежності, латвійці, які працювали в органах радянської влади, КДБ, міліції, в армії - отримали в паспорт так звану круглу печатку. Люди з круглою печаткою вже ніколи не могли працювати в органах незалежної Латвії та при владі. В переважній більшості такі люди виїхали з Латвії. Така сама ситуація в Естонії і трохи інша в Литві.»
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25.05.2025 03:42 Ответить
Конституція України, стаття 10, ознайомтесь будь-ласка.

"В переважній більшості такі люди виїхали з Латвії."
Відкрийте кордони і ви побачите. А можна ще сказати, що кордони відкриті на 10 днів. Мрія може здійснитись миттєво - відкрийте кордони для всіх російськомовних, за добу не залишиться жодного.

І от бачите, вікова мрія може здійснитися, а петицію про відкриття можливості виїзда для російськомовних ніхто не створив.
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25.05.2025 05:16 Ответить
А чого ж "російськомовні" не виїхали з 1991-го, по 2022-й? Кордони були відкриті... Бо "ордон треба було в головах мінять, а не на окраїнах країни...
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25.05.2025 06:51 Ответить
Та тому що такі як ти - сиділи тихо, намагалися бути схожими на людей, та нікого особливо не напружували. Уззькоязикі, як й всі інші, вільно жили у вільній країні, їх все влаштовувало, не було жодного нацистського режиму, про яке втирає Ху?ло. Але от зараз ти прокинувся та розколюєш суспільство за мовною ознакою, знижуючи його обороноздатність, замість перейматися фортифікаціями та виробництвом зброї.
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25.05.2025 10:24 Ответить
рузьки покидають будь-яку країну тільки ногами вперед
паскудний народєц, сер

.
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25.05.2025 06:52 Ответить
Тут нема рузьких - є лише громадяни України. Графу "національність" з паспортів давно прибрали, то звідки ми знаємо - може ти й є "рузька"? То чи не на часі саме тебе, ногами догори?
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25.05.2025 10:25 Ответить
ну і де наші відьми паляниці ау де а це просто висе....р зеленого мерзотника і і його пер....дака
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25.05.2025 06:26 Ответить
Сьома новина підряд про атаку на Україн. І що наше керівництво, що думає робити, де план Б ?
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25.05.2025 06:40 Ответить
На росії горить Тверь. Буде горіти і москва. На все свій час
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25.05.2025 07:38 Ответить
 
 