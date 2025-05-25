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Новости Атака беспилотников на Киев
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Взрывы раздаются в Киеве: столицу атакуют вражеские БПЛА, работают Силы ПВО

ПВО работает в Киевской области

В ночь на воскресенье, 25 мая, в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БПЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

Читайте также: Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3723) Киев (25655) ПВО (2815)


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Кацапи дуже 3.14дари😡😡😡
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25.05.2025 01:01 Ответить
Велика дяка ППО!

Валят поряд, з зеніток й петріотів. Дай, Боже, вам хлопці сил, здоров'я!
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25.05.2025 01:08 Ответить
Це подяка від куйла потужному козлу,що сциконув наламати касабам свято 9 мая.Тупа продажна нікчема
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25.05.2025 01:19 Ответить
Дуже доречна думка для всіх тих дурнів, які кричали і лайкали коменти, що не потрібно нічого запускати на 9 травня, а то потім буде жорстка відповідь.
і шо? Нічого не запускали, а вони все одно кошмарять і запускають все що можна.

Бо вже і ідіотам зрозуміло, що їм ніякий привід не потрібен. Вони все одно будуть нас знищувати, тому що можуть і це і є їх головна мета.
але ж ні, все одно знаходяться довбні хто досі повторює цю маячню, що не потрібно по них бити, бо вони відповідатимуть
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25.05.2025 01:52 Ответить
100%
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25.05.2025 02:48 Ответить
Зеленський, ДЕ українські РАКЕТИ? ‼️‼️‼️
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25.05.2025 03:48 Ответить
 
 