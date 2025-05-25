Взрывы раздаются в Киеве: столицу атакуют вражеские БПЛА, работают Силы ПВО
В ночь на воскресенье, 25 мая, в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БПЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
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Валят поряд, з зеніток й петріотів. Дай, Боже, вам хлопці сил, здоров'я!
і шо? Нічого не запускали, а вони все одно кошмарять і запускають все що можна.
Бо вже і ідіотам зрозуміло, що їм ніякий привід не потрібен. Вони все одно будуть нас знищувати, тому що можуть і це і є їх головна мета.
але ж ні, все одно знаходяться довбні хто досі повторює цю маячню, що не потрібно по них бити, бо вони відповідатимуть