Взрывы раздаются в Киеве: столицу атакуют вражеские БПЛА, работают Силы ПВО

В ночь на воскресенье, 25 мая, в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Столица под атакой вражеских БПЛА. Не пренебрегайте своей безопасностью! Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

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