Вибухи лунають у Києві: столицю атакують ворожі БпЛА, працюють Сили ППО
У ніч на неділю, 25 травня, в Києві працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Столиця під атакою ворожих БпЛА. Не нехтуйте своєю безпекою! Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.
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Валят поряд, з зеніток й петріотів. Дай, Боже, вам хлопці сил, здоров'я!
і шо? Нічого не запускали, а вони все одно кошмарять і запускають все що можна.
Бо вже і ідіотам зрозуміло, що їм ніякий привід не потрібен. Вони все одно будуть нас знищувати, тому що можуть і це і є їх головна мета.
але ж ні, все одно знаходяться довбні хто досі повторює цю маячню, що не потрібно по них бити, бо вони відповідатимуть