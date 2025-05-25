Вибухи лунають у Києві: столицю атакують ворожі БпЛА, працюють Сили ППО

У ніч на неділю, 25 травня, в Києві працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Столиця під атакою ворожих БпЛА. Не нехтуйте своєю безпекою! Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

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