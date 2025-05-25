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Новини Атака безпілотників на Київ
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Вибухи лунають у Києві: столицю атакують ворожі БпЛА, працюють Сили ППО

ППО працює на Київщині

У ніч на неділю, 25 травня, в Києві працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Столиця під атакою ворожих БпЛА. Не нехтуйте своєю безпекою! Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Читайте також: Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4285) Київ (19618) ППО (3255)


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Кацапи дуже 3.14дари😡😡😡
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25.05.2025 01:01 Відповісти
Велика дяка ППО!

Валят поряд, з зеніток й петріотів. Дай, Боже, вам хлопці сил, здоров'я!
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25.05.2025 01:08 Відповісти
Це подяка від куйла потужному козлу,що сциконув наламати касабам свято 9 мая.Тупа продажна нікчема
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25.05.2025 01:19 Відповісти
Дуже доречна думка для всіх тих дурнів, які кричали і лайкали коменти, що не потрібно нічого запускати на 9 травня, а то потім буде жорстка відповідь.
і шо? Нічого не запускали, а вони все одно кошмарять і запускають все що можна.

Бо вже і ідіотам зрозуміло, що їм ніякий привід не потрібен. Вони все одно будуть нас знищувати, тому що можуть і це і є їх головна мета.
але ж ні, все одно знаходяться довбні хто досі повторює цю маячню, що не потрібно по них бити, бо вони відповідатимуть
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25.05.2025 01:52 Відповісти
100%
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25.05.2025 02:48 Відповісти
Зеленський, ДЕ українські РАКЕТИ? ‼️‼️‼️
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25.05.2025 03:48 Відповісти
 
 