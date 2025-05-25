Келлог после массированных российских обстрелов Украины: Эти атаки позорны. Прекратите убийства
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на массированные воздушные удары России по Украине.
Соответствующее сообщение Келлог опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Свое сообщение он сопроводил фотографией ночного Киева в огне после российских атак.
"Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных", - написал американский чиновник.
По мнению Келлога, последние удары РФ лишь подчеркивают необходимость прекратить огонь между сторонами.
"Эти атаки позорны. Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас", - заявил спецпредставитель Трампа.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
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Вони виїхали із Росії, позбавлені концертів та етерів!
США відмовилися розслідувати злочини РФ
США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна. Про це https://www.nytimes.com/2025/03/17/us/politics/trump-ukraine-invasion-accountability.html повідомляє The New York Times у понеділок, 17 березня.
Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
а шо там щеля?
Пособник:
Особа, яка допомагала вчинити злочин або заздалегідь обіцяла допомогти вкрити злочин.
Вашої вини тут мінімум половина. Але ж, падаль, робить скорбну морду - "припиніть вбивства".
Гори а пеклі виродок...
Поки що путіну все подобається, тож так воно й ітиме якийсь час.
Можна ще руки позаламувати замість напхати хоча б повну сраку санкцій раші.
Говноїди лицемірні.
Яке ж воно нікчемне...