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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Келлог после массированных российских обстрелов Украины: Эти атаки позорны. Прекратите убийства

Келлог отреагировал на обстрелы РФ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на массированные воздушные удары России по Украине.

Соответствующее сообщение Келлог опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Свое сообщение он сопроводил фотографией ночного Киева в огне после российских атак.

"Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных", - написал американский чиновник.

По мнению Келлога, последние удары РФ лишь подчеркивают необходимость прекратить огонь между сторонами.

"Эти атаки позорны. Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас", - заявил спецпредставитель Трампа.

сообщение

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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Автор: 

обстрел (27652) россия (96018) Кит Келлог (146)


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Топ комментарии
+12
Тим часом перший пост Трампа після масових ударів по Україні: «Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга подзьобав лебідь».
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25.05.2025 19:52
+12
Черговий пшик у калюжу...
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25.05.2025 19:55
+10
Удари рашки по Україні підкреслюють необхідність припинити вогонь - це ж потрібно такого нагилити
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25.05.2025 19:55
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Правила форума Совет форумчан
Тим часом перший пост Трампа після масових ударів по Україні: «Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга подзьобав лебідь».
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25.05.2025 19:52 Ответить
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25.05.2025 19:54 Ответить
знає куди дзьобать
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25.05.2025 19:56 Ответить
Птахи таки щось знають!
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25.05.2025 20:54 Ответить
Виходить, що птахи краще розуміються в людях
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25.05.2025 20:56 Ответить
я думав, то ви стебетеся. Поліз в інтернет і охрінів. Він дійсно це опублікував....Це просто плювок нам в обличчя.
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25.05.2025 23:24 Ответить
А то што? Кацап розуміє тільки в морду, причому так, щоб до тваринного страху ще раз зачіпати.
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25.05.2025 19:53 Ответить
Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства
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25.05.2025 19:54 Ответить
не таскай фото з рашки ,без ВПН тебе ніхто не бачить
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25.05.2025 19:58 Ответить
схоже там з рашки не тільки фото.
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25.05.2025 20:26 Ответить
Алла Пугачова докоряла Микиті Міхалкову - режисеру цього фільму, у нещирості, адже він - заядлий войовничий рашист.
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25.05.2025 23:45 Ответить
Що не завадило Алі Пугачовій заспівати про "нашіх мальчіков".
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26.05.2025 00:08 Ответить
Ну, Пугачова (та Галкін), як раз проти війни.
Вони виїхали із Росії, позбавлені концертів та етерів!
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26.05.2025 11:59 Ответить
Удари рашки по Україні підкреслюють необхідність припинити вогонь - це ж потрібно такого нагилити
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25.05.2025 19:55 Ответить
Черговий пшик у калюжу...
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25.05.2025 19:55 Ответить
Забув додати "будь ласка", по-вуззькі "пожалуйста", прогин не зараховано
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25.05.2025 19:55 Ответить
Келлог - атаки стій, раз, два!
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25.05.2025 19:56 Ответить
Наче кацапота вперше це робе. Кожен день смерті. Коли ви вже оплот демократії відкриєте свої очі. трумп скаче коло ***** на носочках потякає дияволу і винуватить Україну в усіх гріхах.
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25.05.2025 19:57 Ответить
Я думаю, Трамп даже не отвлекся сегодня от гольфа после сегодняшнего убийства детей со стороны друга Володи. Украина же Трампу ни газ со скидочкой, как путин, ни самолет, как Оман, ни контракт на застройку для сына Трампа, как Вьетнам, не предложит. Это омерзительное и подлое рыжее существо потеряло человеческое обльчье вместе со своим хозяином Путиным. Оба будут гореть в аду
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25.05.2025 19:59 Ответить
А чого ***** боятися якщо Тампон на його боці що б він не робив
США відмовилися розслідувати злочини РФ

США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна. Про це https://www.nytimes.com/2025/03/17/us/politics/trump-ukraine-invasion-accountability.html повідомляє The New York Times у понеділок, 17 березня.



Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
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25.05.2025 20:33 Ответить
трамп не президент України.

а шо там щеля?
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25.05.2025 21:32 Ответить
Мерзенні висери політика. Жодногослова про винуватця обстрілів. Чітка лінія трампа- звинувачувати обох.
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25.05.2025 19:59 Ответить
А не вночі не жінок і не дітей в Україні можна вбивати?
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25.05.2025 20:00 Ответить
Два нарики лежать на пляжі. Підлітає ворона і починає стрибати по їхніх головах - з одного на іншого. 1: Вася, вживай заходів. 2: (слабким голосом) Киш... Ворона продовжує стрибати. 1: (пошепки) Вася, вживай заходів. 2: (слабким голосом) Кыыш... Ворона не вгамовується. 1: (пошепки) Вася, вживай екстрених заходів. 2: (пошепки) Кыыыыыш, тварюка...
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25.05.2025 20:01 Ответить
пук, пук, пук! 3 роки 'пекельних санкцій', а путін ще не в пеклі. І чого б це?
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25.05.2025 20:01 Ответить
На коліна стань і відсмокчи!
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25.05.2025 20:02 Ответить
Все чекаю коли ця стурбована спільнота почне дружньо скаржитись в спортлото і коли один -поважний- чел вийде на загал та орне -Астанавитесь
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25.05.2025 20:05 Ответить
Это похоже как: гопник избивает прохожего, а рядом стоят три копа и уговаривают гопника - ну что ты делаешь, ну так же нельзя, ну прекрати. Хотя должны его повязать
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25.05.2025 20:05 Ответить
В глаза, посмотри...
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25.05.2025 20:09 Ответить
до кого він звертається? до пуйла чи до нас?
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25.05.2025 20:10 Ответить
Дядя Келог, тепер ви з Трампом є співучасниками злочину.

Пособник:

Особа, яка допомагала вчинити злочин або заздалегідь обіцяла допомогти вкрити злочин.
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25.05.2025 20:11 Ответить
республіканці вині шо вибрали такого ідіота
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25.05.2025 20:12 Ответить
Келлог вирішив побалакати з сараною?
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25.05.2025 20:13 Ответить
Досить *******.
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25.05.2025 20:14 Ответить
давайте зброю ракети для ППО/ПРО, самі ППО/ПРО, ракети хаймарс, томагавки щоб розх*ярити кацапські аєродроми, вч, підприємства опк, і все що з тим повязано !!! Дайте танки, БМП, БТР для боротьби з рашизмом, нацизмом ХХІ сторіччя приблизно на таких умовах як ви давала червоножопому комуно нацисту йосці сталіну (джугашвілі) для боротьби з коричневим нацистом Адіком у 2Світову війну !!!
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25.05.2025 20:24 Ответить
Закликати маньяка припинити гвалтувати жертву це як масажувати йому простату. У ***** на ваші заклики навпаки в'ялий піднімається. ***** потрібно гарячу кочергу в сраку вставити а не підбадьорювати закликами... Хоча б елементарну психологію читали чи що
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25.05.2025 20:28 Ответить
Келогу треба терміново летіти до ху№ла, щоб потиснути йому закривавнену руку ?
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25.05.2025 20:36 Ответить
Сккка... Ти ж не тупорилий, ти прекрасно розумієш що якраз ви з Трампом видали русні індульгенцію на подібне.
Вашої вини тут мінімум половина. Але ж, падаль, робить скорбну морду - "припиніть вбивства".
Гори а пеклі виродок...
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25.05.2025 20:52 Ответить
Сполучені штати вже не мають впливу кому щось радити. Просіть путіна через Трампа.
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25.05.2025 21:00 Ответить
Пока шахед не ********* америсранское посольство нахер вместе с пОслихой толку не будет. Чей шахед неважно
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25.05.2025 21:47 Ответить
і навіть це вони проковтнуть
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25.05.2025 23:28 Ответить
Нічого не зміниться, трамп і його маладая ******* обійсралися і будуть цілувати рашку в дупцю, доки та їм дозволятиме це робити або американська еліта+суспільство РАПТОМ прозріють і захочуть цю всесвітню ганьбу хоча б припинити, про якесь повернення до початкових позицій мова поки що навіть не йде.
Поки що путіну все подобається, тож так воно й ітиме якийсь час.
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26.05.2025 00:25 Ответить
Ганебнa вся адміністрація Трампа, яка сіє зерна розбрату між країнами, що підтримували Україну з першого дня цього вторгнення.
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25.05.2025 22:19 Ответить
Ці обстріли лише підкреслюють, шо вам похєр
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25.05.2025 22:44 Ответить
Пальчиком погрожував? Якщо ні, тоді москалі не злякалися.
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25.05.2025 22:47 Ответить
просто ваші очікування були занадто оптимістичними - будьте вдячні що не допомагають раші проти нас
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25.05.2025 22:48 Ответить
"Припиніть! О боже, припиніть! Вбивства - це не добре!"
Можна ще руки позаламувати замість напхати хоча б повну сраку санкцій раші.
Говноїди лицемірні.
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25.05.2025 23:01 Ответить
Припиніть валяти дурня,трампони.
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25.05.2025 23:15 Ответить
Треба було келлогу ще сердито тупнуть ніжкою, тоді росіяни точно злякалися б і припинили вбивства.
Яке ж воно нікчемне...
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26.05.2025 00:21 Ответить
немічні штати америки
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26.05.2025 02:12 Ответить
 
 