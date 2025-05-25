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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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"Цели удара достигнуты, все объекты поражены": В РФ заявили, что якобы атаковали ночью предприятия ВПК Украины

Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года

После массированной атаки на Украину в ночь на 25 мая министерство обороны России заявило, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал минобороны РФ.

"Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающих для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БпЛА", - говорится в сообщении.

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Также, по заявлению российского Минобороны, атакованы якобы "центры радиотехнической разведки и спутниковой связи".

Оккупанты отметили, что "цели удара достигнуты. Все определенные объекты поражены".

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Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них трое детей. Также под вражеским ударом был Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Была под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) Минобороны рф (937)


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Топ комментарии
+23
Троє діточок-янголят вбитих кацапами-нелюдями і є всі "целі удара", будьте ви паскуди прокляті у п'ятому поколінні.
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25.05.2025 14:23
+16
Такої кончини ВСІМ ЇХНІМ нащадкам !!! Без виключень. НЕМАЄ хороших узьких.
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25.05.2025 14:35
+7
рашизм це не ідеологія, це генетична помилка в розвитку. тому без винищення всіх кацапів ( не існує мирних кацапів, я хитрі кацапи) рашизму не позбудешся
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25.05.2025 14:38
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Троє діточок-янголят вбитих кацапами-нелюдями і є всі "целі удара", будьте ви паскуди прокляті у п'ятому поколінні.
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25.05.2025 14:23 Ответить
Такої кончини ВСІМ ЇХНІМ нащадкам !!! Без виключень. НЕМАЄ хороших узьких.
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25.05.2025 14:35 Ответить
до останнього покоління.
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25.05.2025 23:58 Ответить
в Красилові ракети впали на житловий сектор поруч з заводом
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25.05.2025 14:27 Ответить
Терор і вбивства продовжуються
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25.05.2025 14:27 Ответить
НАВІТЬ ПОРАНЕНІ СВИНІ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ ,КОТИ І СОБАКИ В БАГАТОКВАРТИРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДОМІВКАХ ,ЯКІ РОЗТРОЩИЛИ РАШИСТИ , СВОЄЮ МОВОЮ ПРОКЛИНАЮТЬ РАШИСТСЬКОГО БРЕХЛИВОГО СОБАКУ-АНТИХРИСТА...НЕ КАЖУЧИ ПРО ДУШІ НЕВИННО ВБИТИХ ДІТЕЙ А ЧИ ПРОСТО Г8РОМАДЯН УКРАЇНИ....
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25.05.2025 14:32 Ответить
рашизм це не ідеологія, це генетична помилка в розвитку. тому без винищення всіх кацапів ( не існує мирних кацапів, я хитрі кацапи) рашизму не позбудешся
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25.05.2025 14:38 Ответить
А Україні , хто забороняє знищувати цілі в Москві ?
Мабуть Абромович .
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25.05.2025 14:42 Ответить
Вчора у Франції в Каннах коло Ніцци і сьогодні в Ніцці три саботажі, два трансформатори підпалили і одну опору високовольтної лінії (400 kV) підрізали. Невже кацапи шкодять через своїх понаїхавших ?
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25.05.2025 14:42 Ответить
"Цели удара достигнуты, все объекты поражены"

Довжину носа перевірте!
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25.05.2025 14:49 Ответить
Тішуся з вільної української преси. З її допомогою прес-релізи Міноборони РФ доходять в самі віддалені куточки країни. До народу нарешті доноситься правда про СВО, защіту рускоязичія та інші благородні цілі...
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25.05.2025 14:50 Ответить
Ну для монголоїдів житлові будинки це впк, про що тут казати!!! Орда залишається ордою!!!
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25.05.2025 14:57 Ответить
Юзік?
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25.05.2025 15:13 Ответить
ВПК?...
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25.05.2025 15:21 Ответить
Угадайте кого будет слушать ржавый дурень с деменцией....???
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25.05.2025 15:43 Ответить
А почему раньше не поразили, чего ждали
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25.05.2025 15:45 Ответить
топ Зебіл доповідав кілька місяців тому про 4 місця виготовлення наших ракет.Залишалось кацапні тільки отримати координати по цій наводці і зробити залп. Як ці зелені уйобки дістали зі своїм життям у смартфоні!
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25.05.2025 16:11 Ответить
Так в будинки потрапили дрони ,а куди ж полдлись 24 ракети, ,яких не збили ,потрапили в ціль ? ( як в нас написали " пошкоджені промислові підприємства ") ,так скажімо правду - в кацапів є коригувальники на місцях ,просто так кацапи б не хвалились.
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25.05.2025 17:41 Ответить
кацапи брешуть, майже завжди.
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25.05.2025 18:57 Ответить
слова сказані не мають значення, вони цю фразу понад три роки не змінюють. Має значення, що смерті українців від російських ракет та безпілотників будуть продовжуватися - це основний меседж, який читається під черговим оголошенням
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25.05.2025 22:34 Ответить
 
 