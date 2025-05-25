"Цели удара достигнуты, все объекты поражены": В РФ заявили, что якобы атаковали ночью предприятия ВПК Украины
После массированной атаки на Украину в ночь на 25 мая министерство обороны России заявило, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал минобороны РФ.
"Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающих для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БпЛА", - говорится в сообщении.
Также, по заявлению российского Минобороны, атакованы якобы "центры радиотехнической разведки и спутниковой связи".
Оккупанты отметили, что "цели удара достигнуты. Все определенные объекты поражены".
Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них трое детей. Также под вражеским ударом был Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Была под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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