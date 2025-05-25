"Цели удара достигнуты, все объекты поражены": В РФ заявили, что якобы атаковали ночью предприятия ВПК Украины

После массированной атаки на Украину в ночь на 25 мая министерство обороны России заявило, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал минобороны РФ.

"Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающих для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БпЛА", - говорится в сообщении.

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Также, по заявлению российского Минобороны, атакованы якобы "центры радиотехнической разведки и спутниковой связи".

Оккупанты отметили, что "цели удара достигнуты. Все определенные объекты поражены".

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Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них трое детей. Также под вражеским ударом был Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Была под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.