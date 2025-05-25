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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Клименко о ночной атаке: под ударом 13 регионов, 12 человек погибли, среди них - трое детей из одной семьи, их родители госпитализированы

Массированная атака 25 мая

Во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что противник применил ракеты и ударные беспилотники. Целью стали дома мирных граждан: повреждены более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

"По состоянию на этот час пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.

Среди погибших - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии", - отмечает Клименко.

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"Я постоянно на связи с регионами. Координирую работу наших подразделений. На всех местах поражения с первых минут работают спасатели ГСЧС и полицейские. Разбирают завалы, эвакуируют людей, фиксируют последствия российских военных преступлений, помогают пострадавшим. Благодарен каждому за работу!

Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель - страх и смерть", - резюмирует глава МВД.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

дети (6553) обстрел (27652) жертвы (2090) Клименко Игорь (402)


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Топ комментарии
+11
Нічого,головне,що цілий міністр МЗС поїхав в Азербайджан,замість скликати радбез оону і на документальних матеріала пояснити світові,що утворення раша не що ,а найбільший терорист в історії людства.
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25.05.2025 11:14
+9
Голову МВС треба перевірити на нелояльність до ворога. Тільки бувший риг може називати наші області ригаонами.
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25.05.2025 11:10
+8
Де симетрична відповідь по Москві?!
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25.05.2025 11:19
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Голову МВС треба перевірити на нелояльність до ворога. Тільки бувший риг може називати наші області ригаонами.
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25.05.2025 11:10 Ответить
В Україні є регіони
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25.05.2025 11:16 Ответить
І партія рєгіонов...
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25.05.2025 11:17 Ответить
Немає в Україні "Партії регіонів"
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25.05.2025 11:19 Ответить
Не факт...
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25.05.2025 11:23 Ответить
Це поняття було закинуто технологами з кремля в часи Януковича. Мало на меті розколоти країну. Думай.
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25.05.2025 12:03 Ответить
Нічого,головне,що цілий міністр МЗС поїхав в Азербайджан,замість скликати радбез оону і на документальних матеріала пояснити світові,що утворення раша не що ,а найбільший терорист в історії людства.
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25.05.2025 11:14 Ответить
***** закінчить як Юлька Цезарь
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25.05.2025 11:16 Ответить
І знов
...повідомив в телеграм-каналі .
Росія, російські війська, росіяни...
всьо чин по чину - ніяких нацистов-фашистов, баєвіков, тєрористов, рєжима.
Враження що вони всі вже ментально в росіюшці. Соломку стелять...
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25.05.2025 11:16 Ответить
А ну як кастинг не пройдуть на лояльність, після капітуляції?
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25.05.2025 11:23 Ответить
Схоже що кастинг вони пройшли. Справа за капітуляцією...
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25.05.2025 11:26 Ответить
Де симетрична відповідь по Москві?!
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25.05.2025 11:19 Ответить
Ви мали на увазі по маацкві?
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25.05.2025 11:27 Ответить
По Москві нізя. Але, впевнений, на Порошенка ще якусь санкцію придумають.
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25.05.2025 12:58 Ответить
Я вже гадав що руцкі аеропорти будуть постійно кошмарити атаками дронів, вже неодноразово було сказано що блокування повітряного сполучення у рашці має значний вплив на цілу низку важелів ...
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25.05.2025 11:25 Ответить
Чому не закупити у французів биушні двигуни від автомобіля ******* GS - GSA з карбюраторами в комплекті ? Вони на повітряному охолодженні, по загашникам у французів повинно їх бути купа, машина давно вийшла з вжитку. Двигун тягнув машину з пасажирами на швидкості до 150 км/год. Думаю що биушні, на один раз (для дрона), можна купити за 300-700 Є. Я не спеціаліст, але думаю що можуть потягнути бойову частину на 100-200 кг на дронах типу Батяр. Ось технічні характеристики машини: https://www.autotitre.com/fiche-technique/Citro%C3%ABn/GS/1220
Запитати чи є можна тут: https://world-motors.fr/
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25.05.2025 11:26 Ответить
Там головне мала маса і велика потужність при ресурсі в кілька годин,щоб допер побільше вибухівки.Тому туди тільки двохтактники форсовані до всрачки годяться.
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25.05.2025 11:38 Ответить
Не знаю скільки двигун від цієї машини важить, знаю що він алюмінієвий і машина важить 900 кг. Французів можна попросити його пристосувати для дрона, зроблять.
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25.05.2025 11:45 Ответить
Від" Запоржца " ще можна мотори пошукати.
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25.05.2025 11:57 Ответить
Ось тут різні двохтактні: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moteur+deux+temps+%2Bprix
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25.05.2025 12:02 Ответить
Нам треба бути жорстокими. Нам треба бути підлими, Нам треба бути вбивцями. Так. Саме це. Війна не дає права бути людяними до загарбника та вбивці твоїх співвітчизників. Якщо ми не можемо достати безпосереднього російського військового пілота бомбардувальника, то можемо відслідкувати його родину на відпочинку в умовних Таіландах. І вбити. Жорстоко і показово.
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25.05.2025 11:36 Ответить
Ну так і є-жорсткість, підлість . Але чомусь це виключно у відношенні до своїх.
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25.05.2025 12:01 Ответить
Головне що жоден"клименко" не потерпів!!!
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25.05.2025 11:53 Ответить
Москва далеко, а от по Новоросійську Єрмак заборонив бити?
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25.05.2025 12:01 Ответить
Дітей треба прятати в підвали. Зелений прідурок вас не спасе.
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25.05.2025 12:19 Ответить
ще один провладний виродок проснувся і перднув в телеграмі, хто там наступний?
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25.05.2025 12:34 Ответить
Головне автозаків і кийків для народу накупив, замість ракети, щоб у відповідь шмальнути, а координацію свою можеш засунути - ну ти поняв куди.
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25.05.2025 13:41 Ответить
 
 