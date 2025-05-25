Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать. Молчание Америки и других в мире только поощряет Путина, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 25 мая 2025 года, спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство - "Шахеды". Еще почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

"Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская область, Полтавщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина и Черкасщина. Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети", - напоминает глава государства.

По его словам, каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.

"Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина.

Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решимость сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - отмечает Зеленский.

















Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.