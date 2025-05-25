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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Россия затягивает войну и ежедневно продолжает убивать. Молчание Америки и других в мире только поощряет Путина, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Володимир Зеленський

Сегодня, 25 мая 2025 года, спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство - "Шахеды". Еще почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

"Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская область, Полтавщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина и Черкасщина. Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети", - напоминает глава государства.

По его словам, каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России.

"Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина.

Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решимость сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", - отмечает Зеленский.

Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая
Массированная атака 25 мая

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обстрел (27652) ракеты (3592) США (27043) дроны (4049)


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Топ комментарии
+51
Де твої обіцяні ракети?
За мародерством і побудовою мініМордору в Україні не до ракет?

2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних https://suspilne.media/amp/tag/dron/ дронів, повідомив президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=-s7iMEMcVs0 сказав, представляючи https://suspilne.media/amp/883125-zelenskij-u-radi-predstavlae-vnutrisnij-plan-stijkosti-ukraini/ план стійкості України у Верховній раді
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25.05.2025 10:49
+40
За ошибки 2010 и 2019. За тупость собственного населения.
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25.05.2025 10:52
+36
черговий нахабний скотський хайп з фоточками від конченої гундосої зе!мєрзості, на трагедії українців!
що, ****, ти зе!гніда зробив, що б запобігти цьому?
у тебе сша у всьому винні?
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25.05.2025 10:53
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Вилізло чмо хрипате!!!
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25.05.2025 11:45 Ответить
А чому не доручив Умєрову провести перемовини з партнерами про посилення ППО?
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25.05.2025 11:48 Ответить
Не нагнітай буба бо буде паніка і втратимо ох-ліони грошей, сиди вдома і шашлик моренуй, ще можеш перевідати мацковітський корабель
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25.05.2025 11:53 Ответить
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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25.05.2025 11:56 Ответить
Пагано ти знаєшь історію.
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25.05.2025 12:41 Ответить
Ви про всю еуропу?)) Бо там починали з будівництва шляхів
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25.05.2025 13:13 Ответить
Саме так.
САМЕ ЗІ ШЛЯХІВ БАТОНО ГІТЛЄР І ПОЧІНАВ СВІЙ ШЛЯХ ПО ПІДКОРЮВАННЮ ЄВРОПИ.
І саме завдяки будівництву дорог римляни і підкорили Європу.
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25.05.2025 14:07 Ответить
Паяц.
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25.05.2025 11:56 Ответить
Фігляр
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25.05.2025 21:42 Ответить
Який сенс. Європейські півні кукурікають без зупинки. Це чимось допомагає?
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25.05.2025 12:01 Ответить
А що там руді американські півні?
Смокчуть у куйла??
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25.05.2025 13:41 Ответить
Оця ЗЕлена мразь за три роки скільки танків, літаків,. ,гармат зробило? НУЛЬ!
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25.05.2025 12:04 Ответить
Третій рік війни і не зробити ракету, дрона нормального??? Підряди повіддавав Гундосий своїм друганам як Кирющенко і тому все так. Ми здатни хіба що шибки повибивати в москві. Дрони оснащуються малопотужними модельними двигунами, які летять дуже повільно 120 км. Шахед летить 200. А відосіки писати майстер. Не можеш організувати оборону країни, відкрив двері до великої війни, оточив, себе кротами - іди за руським кораблем.
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25.05.2025 12:08 Ответить
навіть те що є спорядити термітом і по тросам моста і по НПЗ єфект був би на порядок кращий
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25.05.2025 12:50 Ответить
"Третій рік війни"

Війна з 14-го.
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25.05.2025 13:44 Ответить
Як видно НЕ ДЛЯ ВСІХ.
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25.05.2025 16:09 Ответить
Найвеличніший майстер імітації. Навіть не пародії , бо для цього треба мати акторські здібності і трохи бути в темне. А це , як папуги Жако, десять разів її повторив і папуга "чешить" текст. І голосом схожий.
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25.05.2025 12:09 Ответить
Слухати про «рішучість світу» вже навіть не боляче ,а просто смішно. А ворог щодня вбиває, поки нас годують гаслами
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25.05.2025 12:09 Ответить
Який ви невдячний. "Будуть поруч" біля ліжка вмираючого "стільки, скільки буде потрібно".
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25.05.2025 12:20 Ответить
Дивлюсь на погроми і бачу певну безпорадність наших ППО чи відсутність належного озброєння і його кількості. Або це нова хитра тактика кацапів до якої не були готові. Але ж бували і більш масштабні атаки які відбивались без жертв.
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25.05.2025 12:17 Ответить
Просто кацапи дійсно вміють воювати і більше того- вчаться. Я особисто зустрічався з ;тупими чмобіками;, так от, вони далеко не тупі і завжди роблять висновки зі своїх помилок. Це добре вмотивований, озброєний і навчений ворог.
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25.05.2025 12:55 Ответить
В них є чітка мета. Є підтримка держави.
А в нас героїзм і самопожертва поділені корупцією і самохизуванням. Це все одно що мільйон ділити на нуль. Той же підсумок.
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25.05.2025 12:58 Ответить
В першу чергу ***** заохочує постійне ваше скавчання про мир і переговори. ***** бачить що от-от додавить жертву і буде давити ще сильніше. Невже ви ідіоти за стільки років не побачили закономірності що чим більше ви скиглите і просите пощади тим більше звіріє *****
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25.05.2025 12:22 Ответить
я поки мене не викинули з ФСббуку за пости що Клінтона в Гаагу за передачу ядерки в рашу а не в ООН писав на сайт Азову що зрада пари високих чинів і каци в Києві так воно і сталося
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25.05.2025 12:52 Ответить
про клінтона ви молодець. Я про це завжди кажу
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26.05.2025 00:16 Ответить
Треба було телепням головою думати,е не с..кою в 2019р.,можливо тоді б х..ло і не полізло.Америкоси,своїм вибором старого ***..того гендляра теж добавили бензину в вогонь,от і маємо таку біду.
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25.05.2025 12:25 Ответить
Ну що ж, прийдеться знову все розміновувати, будувати дороги і смажити шашлик
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25.05.2025 12:25 Ответить
На трупах зеко-манди посмажемо
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25.05.2025 14:22 Ответить
Яка радість, вава у бункері прокинувся, відосик прохрипосив, найвеличнішо-незламний ти лідор галактики
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25.05.2025 12:29 Ответить
Так,мовчання Америки дратує.Ще більше дратує базікання нашого лідера.Ніяк не зрозуміє,що війна - то час коли ціняться конкретні діі і конкретний результат.А не щовечірні піарні ролики з мужнім неголеним президентом,який втомленим голосом розповідає нам про патріотизм...
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25.05.2025 12:33 Ответить
Все лідор робить правильно для себе. Рейтинги ростуть. Тому слухайте, дивіться, зомбуйтесь
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25.05.2025 15:36 Ответить
мовчання Америки..а твоє мовчання до чого призвело? Америка проти Портнова давно санкції ввела, а той натомість приїзжав директиви вам роздавати
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25.05.2025 12:38 Ответить
Поменьше воровать нужно,еще нужно поставить к стенке всю агентуру сивковича и портнова,а потом жаловаться и просить помощи.
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25.05.2025 12:49 Ответить
Так Трампон сказав путя війну виграє, погоджуйся на "умови миру" капітуляцію.
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25.05.2025 12:59 Ответить
усі країни влаштовує, що росія тут воює,а не десь у них, тому ніякого особливого тиску на росію не буде
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25.05.2025 13:06 Ответить
Очередное Бла-бла-бла не о чём.Постоянно кто то нам должен и виноват,только не Зе.
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25.05.2025 13:10 Ответить
Саме так і вважають приблизно 74% мудрого українського народу
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25.05.2025 15:37 Ответить
то не народ, то нАрід...
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25.05.2025 16:05 Ответить
Люди ведуться на те що їм вкручують у вуха. В 22-му вірили. що у росіян ракет лишилось на два тижні
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25.05.2025 21:58 Ответить
А правду так ніхто і ненаписав..😅😅😆.., незламні🤣🤣🤣
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25.05.2025 13:18 Ответить
русня затягує ,а ти🤡 су* о ? Чого війну затягнув в Україну ?! коли тобі казали окопи рити ,а ти по шашликах бігав ,андоній зелений ,пішов нах...й ...у відставку ,паск* до обнюхана !!!
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25.05.2025 13:19 Ответить
Як там в німеччіні вже вдосталь окопів нарила ???
Приготувалась до кругової оборони Франкфуртської сосисочної ???
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25.05.2025 14:03 Ответить
чого сікаєшшя ? моя оборона була ще до 14 р. та до 19 р...а сьогодні такі як ти та 🤡 ,топите Україну в крові ...йдіть вже нах...з цією шоблою з України ...та хоч люди почнуть вертатися ,до дому в Україну ...
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25.05.2025 14:11 Ответить
ТАКІ ЯК Я В ЗСУ І МИ БОРОНИМО УКРАЇНУ.
НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ І ТАКИХ ЯК ТИ КОТРІ ВОЮЄТЕ З УКРАЇНЦЯМИ.

ПОКИ ШО З ЗАКОРДОННОГО ДІВАНА.
АЛЕ ЦЕ ПОКИ ШО.
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25.05.2025 14:39 Ответить
та йди аже ...мені скоро 70 років ,це я мусила виїхати хер зна куди , за вашого вибору у 19р...не лякай, я з родини репресованих ...де ви беретесь на сайтах такі ,добре платять вам ?...
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25.05.2025 16:18 Ответить
Та не звертайте увагу на цього леО, він і мені схоже настрочив трохи вище. В нього якийсь комплекс, напевно, до українців за кордоном.
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25.05.2025 17:20 Ответить
Там у Німеччині три мільйони кацапів, "ковбасних мігрантів" з СРСР і Росії, цілком можливо ви дискутує з одним з них, у тих теж найголовніший ворог Зеленський, який Путіна надув.
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25.05.2025 15:13 Ответить
Цілком можливо.
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25.05.2025 15:59 Ответить
Ого, боти можуть балакати між собою!
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25.05.2025 17:14 Ответить
На нари мудака тупорилого!
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25.05.2025 13:20 Ответить
Адекватний комент. А то "Вова йди, Вова йди". Піде, коли Україну доб'є зі своїм кумиром путіним, та й буде насолоджуваться зі своїми ********** життям у теплих краях. І нічого за це? "Вова, йди"?
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25.05.2025 15:24 Ответить
Оце тобі й шашлички на травневі і ракета "Паляниця"
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25.05.2025 13:25 Ответить
Воно сорому не має.У всіх ціх фотках зі смертями та руїнами є його пряма вина! Як можна на цьому хайпувати? Аморальний иудей.В країні взагалі нема людини-посадовця,яка б ца це була відповідальна.На ранок зеленкувато потужно неголені начальники ОДА бадьоро докладають,що зруйновано та скільки вбито і цім пишаються! Є з чого поржати...
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25.05.2025 13:42 Ответить
Недієздатний піздабол - як тебе, сволоту, земля носить? Не здатен захистити країну від кацапів - забирайся геть! Нікчема, імпотент, куколд і повний самодур! Якщо Україна після нього залишиться (а ще не факт), в Історії треба назавжди записати його на рівні Калігули і Іуди, щоб Зеленським прийдешні покоління лаялися.
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25.05.2025 13:46 Ответить
кремлёвский лилипут президент мира.
кремлёвский лилипут белый и пушистый он ни в чём неувинават.
кремлёвские прийдут порядок наведут.
Зеленскую хунту геть.
Во всём виноват Зеленский.

ГАРНО ТИ ПОВТОРЮЄШЬ москальську пропаганду.
НАПЕВНО І САМА кацапка.
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25.05.2025 14:01 Ответить
Накуй губись бот вазеліновой жидомойщі
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25.05.2025 14:23 Ответить
Я тебе чекаю в ЗСУ.
61 ОМБр.
ЧІ ТИ НЄРАЖДЬОН ДЛЯ ВАЙНИ ???
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25.05.2025 14:41 Ответить
Вазєліновий, з якого часу ботоферму подоляка перейменували в 61 бригаду?
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25.05.2025 18:14 Ответить
Тцкуни і мусорня ніраждьониши
І зеко-*****
Мамку свою почекай льоня у себе на спині
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26.05.2025 11:48 Ответить
Війна не закінчиться, поки зеленський при владі. Швидше закінчаться українці.
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25.05.2025 14:38 Ответить
геноцидник украинцев, как ему нравится когда нас бомбят
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25.05.2025 14:42 Ответить
два жидка (зЄлЄнскій і пукін-шаломов) готові воювати до останнього українця і рускАвА.
а воювати конкретно один проти одного не будуть ні в якому разі і в окопах їх ніхто ніколи не побачить один проти одного....
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25.05.2025 17:30 Ответить
ІМПІЧМЕНТ гундосому імпотенту! Геть від влади, нікчемо недієздатна!
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25.05.2025 14:58 Ответить
лавров РАЗЛОГИНСЯ.
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25.05.2025 15:57 Ответить
Подоляк, за узким кораблем
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25.05.2025 18:15 Ответить
Ну нарешті він може фоток напостити. Він так цього чекав.
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25.05.2025 15:11 Ответить
То одна банда. Там же головне бабло, а Україна лише прикриття.
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25.05.2025 15:31 Ответить
ну головне, що цей жидок не мовчить і говорить!
зробити нічого результативного воно не може і не хоче, але язиком буде теліпати до безкінечності....
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25.05.2025 17:28 Ответить
Так агресора, якій вдався до терору населення заохочує мовчання США і інших- це вірно, але що робить влада щоб США не мовчали?- Їде не підготовленими на переговори тим паче що помінялася адміністрація, що приводить до влаштування скандалу в США і як наслідок Україна втрачає підтримку- це по перше. По друге ні хто в Світі не буде допомагати країні влада якої не допомагає свої армії проводячі корупцію на озброєнні, окрім того йде на не виправдені втрати - "дебільними" наказами хенералів і верховних політиків тому що виграти в таких умовах війну не можливо тому це марна трата часу і коштів. По третє за 30 років так звана українська влада не звернулася до суду с приводу не надання адекватної допомоги озброєнням в рахунок знищення Україною третього ядерного потенціала в Світі, згідно Будапештського меморандуму,а раз ви самі цього не хочете робити то їх і не треба і всім наплювати що в нас гинуть люди як цинічно це не звучало. Тому все логічно влада прикриває свою бездіяльність,розказуюці, що нам не допомагають патрнери і тим заохочує агресора до террору українського населення.
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25.05.2025 20:00 Ответить
Нас скоро вже пошлють в світі всі, в кого ще терпець не увірвався, з нашими постійними вимогами, хотєлками і Зеленським
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25.05.2025 22:04 Ответить
А хто перший побачив мир в очах путіна?
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25.05.2025 22:09 Ответить
президент миру і його виборці
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26.05.2025 09:28 Ответить
Ясна панятна, знову обема насрав в підʼїзді зеленському
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26.05.2025 00:01 Ответить
Зеленський, єрмак, татаров, і весь 73% скотний двір, всі мусора, прокурори, судді, чиновники, чорти режиму, ЗДОХНІТЬ ВСІ!
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26.05.2025 08:31 Ответить
а ти що робишь щоб захистити, окрім свого гундосого мекання
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26.05.2025 11:10 Ответить
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