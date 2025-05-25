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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський

Сьогодні, 25 травня 2025 року, рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість - "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

"Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина. Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти", - нагадує глава держави.

За його словами, кожен такий терористичний російський удар - це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

"Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна.

Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення - рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", - наголошує Зеленський.

масована атака 25 травня
масована атака 25 травня
масована атака 25 травня
масована атака 25 травня
масована атака 25 травня
масована атака 25 травня
масована атака 25 травня
масована атака 25 травня

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) обстріл (28973) ракети (4048) США (23290) дрони (4838)


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Топ коментарі
+51
Де твої обіцяні ракети?
За мародерством і побудовою мініМордору в Україні не до ракет?

2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних https://suspilne.media/amp/tag/dron/ дронів, повідомив президент https://suspilne.media/amp/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=-s7iMEMcVs0 сказав, представляючи https://suspilne.media/amp/883125-zelenskij-u-radi-predstavlae-vnutrisnij-plan-stijkosti-ukraini/ план стійкості України у Верховній раді
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25.05.2025 10:49
+40
За ошибки 2010 и 2019. За тупость собственного населения.
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25.05.2025 10:52
+36
черговий нахабний скотський хайп з фоточками від конченої гундосої зе!мєрзості, на трагедії українців!
що, ****, ти зе!гніда зробив, що б запобігти цьому?
у тебе сша у всьому винні?
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25.05.2025 10:53
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Вилізло чмо хрипате!!!
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25.05.2025 11:45 Відповісти
А чому не доручив Умєрову провести перемовини з партнерами про посилення ППО?
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25.05.2025 11:48 Відповісти
Не нагнітай буба бо буде паніка і втратимо ох-ліони грошей, сиди вдома і шашлик моренуй, ще можеш перевідати мацковітський корабель
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25.05.2025 11:53 Відповісти
За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
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25.05.2025 11:56 Відповісти
Пагано ти знаєшь історію.
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25.05.2025 12:41 Відповісти
Ви про всю еуропу?)) Бо там починали з будівництва шляхів
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25.05.2025 13:13 Відповісти
Саме так.
САМЕ ЗІ ШЛЯХІВ БАТОНО ГІТЛЄР І ПОЧІНАВ СВІЙ ШЛЯХ ПО ПІДКОРЮВАННЮ ЄВРОПИ.
І саме завдяки будівництву дорог римляни і підкорили Європу.
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25.05.2025 14:07 Відповісти
Паяц.
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25.05.2025 11:56 Відповісти
Фігляр
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25.05.2025 21:42 Відповісти
Який сенс. Європейські півні кукурікають без зупинки. Це чимось допомагає?
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25.05.2025 12:01 Відповісти
А що там руді американські півні?
Смокчуть у куйла??
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25.05.2025 13:41 Відповісти
Оця ЗЕлена мразь за три роки скільки танків, літаків,. ,гармат зробило? НУЛЬ!
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25.05.2025 12:04 Відповісти
Третій рік війни і не зробити ракету, дрона нормального??? Підряди повіддавав Гундосий своїм друганам як Кирющенко і тому все так. Ми здатни хіба що шибки повибивати в москві. Дрони оснащуються малопотужними модельними двигунами, які летять дуже повільно 120 км. Шахед летить 200. А відосіки писати майстер. Не можеш організувати оборону країни, відкрив двері до великої війни, оточив, себе кротами - іди за руським кораблем.
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25.05.2025 12:08 Відповісти
навіть те що є спорядити термітом і по тросам моста і по НПЗ єфект був би на порядок кращий
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25.05.2025 12:50 Відповісти
"Третій рік війни"

Війна з 14-го.
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25.05.2025 13:44 Відповісти
Як видно НЕ ДЛЯ ВСІХ.
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25.05.2025 16:09 Відповісти
Найвеличніший майстер імітації. Навіть не пародії , бо для цього треба мати акторські здібності і трохи бути в темне. А це , як папуги Жако, десять разів її повторив і папуга "чешить" текст. І голосом схожий.
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25.05.2025 12:09 Відповісти
Слухати про «рішучість світу» вже навіть не боляче ,а просто смішно. А ворог щодня вбиває, поки нас годують гаслами
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25.05.2025 12:09 Відповісти
Який ви невдячний. "Будуть поруч" біля ліжка вмираючого "стільки, скільки буде потрібно".
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25.05.2025 12:20 Відповісти
Дивлюсь на погроми і бачу певну безпорадність наших ППО чи відсутність належного озброєння і його кількості. Або це нова хитра тактика кацапів до якої не були готові. Але ж бували і більш масштабні атаки які відбивались без жертв.
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25.05.2025 12:17 Відповісти
Просто кацапи дійсно вміють воювати і більше того- вчаться. Я особисто зустрічався з ;тупими чмобіками;, так от, вони далеко не тупі і завжди роблять висновки зі своїх помилок. Це добре вмотивований, озброєний і навчений ворог.
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25.05.2025 12:55 Відповісти
В них є чітка мета. Є підтримка держави.
А в нас героїзм і самопожертва поділені корупцією і самохизуванням. Це все одно що мільйон ділити на нуль. Той же підсумок.
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25.05.2025 12:58 Відповісти
В першу чергу ***** заохочує постійне ваше скавчання про мир і переговори. ***** бачить що от-от додавить жертву і буде давити ще сильніше. Невже ви ідіоти за стільки років не побачили закономірності що чим більше ви скиглите і просите пощади тим більше звіріє *****
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25.05.2025 12:22 Відповісти
я поки мене не викинули з ФСббуку за пости що Клінтона в Гаагу за передачу ядерки в рашу а не в ООН писав на сайт Азову що зрада пари високих чинів і каци в Києві так воно і сталося
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25.05.2025 12:52 Відповісти
про клінтона ви молодець. Я про це завжди кажу
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26.05.2025 00:16 Відповісти
Треба було телепням головою думати,е не с..кою в 2019р.,можливо тоді б х..ло і не полізло.Америкоси,своїм вибором старого ***..того гендляра теж добавили бензину в вогонь,от і маємо таку біду.
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25.05.2025 12:25 Відповісти
Ну що ж, прийдеться знову все розміновувати, будувати дороги і смажити шашлик
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25.05.2025 12:25 Відповісти
На трупах зеко-манди посмажемо
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25.05.2025 14:22 Відповісти
Яка радість, вава у бункері прокинувся, відосик прохрипосив, найвеличнішо-незламний ти лідор галактики
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25.05.2025 12:29 Відповісти
Так,мовчання Америки дратує.Ще більше дратує базікання нашого лідера.Ніяк не зрозуміє,що війна - то час коли ціняться конкретні діі і конкретний результат.А не щовечірні піарні ролики з мужнім неголеним президентом,який втомленим голосом розповідає нам про патріотизм...
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25.05.2025 12:33 Відповісти
Все лідор робить правильно для себе. Рейтинги ростуть. Тому слухайте, дивіться, зомбуйтесь
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25.05.2025 15:36 Відповісти
мовчання Америки..а твоє мовчання до чого призвело? Америка проти Портнова давно санкції ввела, а той натомість приїзжав директиви вам роздавати
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25.05.2025 12:38 Відповісти
Поменьше воровать нужно,еще нужно поставить к стенке всю агентуру сивковича и портнова,а потом жаловаться и просить помощи.
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25.05.2025 12:49 Відповісти
Так Трампон сказав путя війну виграє, погоджуйся на "умови миру" капітуляцію.
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25.05.2025 12:59 Відповісти
усі країни влаштовує, що росія тут воює,а не десь у них, тому ніякого особливого тиску на росію не буде
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25.05.2025 13:06 Відповісти
Очередное Бла-бла-бла не о чём.Постоянно кто то нам должен и виноват,только не Зе.
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25.05.2025 13:10 Відповісти
Саме так і вважають приблизно 74% мудрого українського народу
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25.05.2025 15:37 Відповісти
то не народ, то нАрід...
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25.05.2025 16:05 Відповісти
Люди ведуться на те що їм вкручують у вуха. В 22-му вірили. що у росіян ракет лишилось на два тижні
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25.05.2025 21:58 Відповісти
А правду так ніхто і ненаписав..😅😅😆.., незламні🤣🤣🤣
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25.05.2025 13:18 Відповісти
русня затягує ,а ти🤡 су* о ? Чого війну затягнув в Україну ?! коли тобі казали окопи рити ,а ти по шашликах бігав ,андоній зелений ,пішов нах...й ...у відставку ,паск* до обнюхана !!!
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25.05.2025 13:19 Відповісти
Як там в німеччіні вже вдосталь окопів нарила ???
Приготувалась до кругової оборони Франкфуртської сосисочної ???
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25.05.2025 14:03 Відповісти
чого сікаєшшя ? моя оборона була ще до 14 р. та до 19 р...а сьогодні такі як ти та 🤡 ,топите Україну в крові ...йдіть вже нах...з цією шоблою з України ...та хоч люди почнуть вертатися ,до дому в Україну ...
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25.05.2025 14:11 Відповісти
ТАКІ ЯК Я В ЗСУ І МИ БОРОНИМО УКРАЇНУ.
НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ І ТАКИХ ЯК ТИ КОТРІ ВОЮЄТЕ З УКРАЇНЦЯМИ.

ПОКИ ШО З ЗАКОРДОННОГО ДІВАНА.
АЛЕ ЦЕ ПОКИ ШО.
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25.05.2025 14:39 Відповісти
та йди аже ...мені скоро 70 років ,це я мусила виїхати хер зна куди , за вашого вибору у 19р...не лякай, я з родини репресованих ...де ви беретесь на сайтах такі ,добре платять вам ?...
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25.05.2025 16:18 Відповісти
Та не звертайте увагу на цього леО, він і мені схоже настрочив трохи вище. В нього якийсь комплекс, напевно, до українців за кордоном.
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25.05.2025 17:20 Відповісти
Там у Німеччині три мільйони кацапів, "ковбасних мігрантів" з СРСР і Росії, цілком можливо ви дискутує з одним з них, у тих теж найголовніший ворог Зеленський, який Путіна надув.
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25.05.2025 15:13 Відповісти
Цілком можливо.
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25.05.2025 15:59 Відповісти
Ого, боти можуть балакати між собою!
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25.05.2025 17:14 Відповісти
На нари мудака тупорилого!
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25.05.2025 13:20 Відповісти
Адекватний комент. А то "Вова йди, Вова йди". Піде, коли Україну доб'є зі своїм кумиром путіним, та й буде насолоджуваться зі своїми ********** життям у теплих краях. І нічого за це? "Вова, йди"?
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25.05.2025 15:24 Відповісти
Оце тобі й шашлички на травневі і ракета "Паляниця"
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25.05.2025 13:25 Відповісти
Воно сорому не має.У всіх ціх фотках зі смертями та руїнами є його пряма вина! Як можна на цьому хайпувати? Аморальний иудей.В країні взагалі нема людини-посадовця,яка б ца це була відповідальна.На ранок зеленкувато потужно неголені начальники ОДА бадьоро докладають,що зруйновано та скільки вбито і цім пишаються! Є з чого поржати...
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25.05.2025 13:42 Відповісти
Недієздатний піздабол - як тебе, сволоту, земля носить? Не здатен захистити країну від кацапів - забирайся геть! Нікчема, імпотент, куколд і повний самодур! Якщо Україна після нього залишиться (а ще не факт), в Історії треба назавжди записати його на рівні Калігули і Іуди, щоб Зеленським прийдешні покоління лаялися.
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25.05.2025 13:46 Відповісти
кремлёвский лилипут президент мира.
кремлёвский лилипут белый и пушистый он ни в чём неувинават.
кремлёвские прийдут порядок наведут.
Зеленскую хунту геть.
Во всём виноват Зеленский.

ГАРНО ТИ ПОВТОРЮЄШЬ москальську пропаганду.
НАПЕВНО І САМА кацапка.
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25.05.2025 14:01 Відповісти
Накуй губись бот вазеліновой жидомойщі
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25.05.2025 14:23 Відповісти
Я тебе чекаю в ЗСУ.
61 ОМБр.
ЧІ ТИ НЄРАЖДЬОН ДЛЯ ВАЙНИ ???
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25.05.2025 14:41 Відповісти
Вазєліновий, з якого часу ботоферму подоляка перейменували в 61 бригаду?
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25.05.2025 18:14 Відповісти
Тцкуни і мусорня ніраждьониши
І зеко-*****
Мамку свою почекай льоня у себе на спині
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26.05.2025 11:48 Відповісти
Війна не закінчиться, поки зеленський при владі. Швидше закінчаться українці.
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25.05.2025 14:38 Відповісти
геноцидник украинцев, как ему нравится когда нас бомбят
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25.05.2025 14:42 Відповісти
два жидка (зЄлЄнскій і пукін-шаломов) готові воювати до останнього українця і рускАвА.
а воювати конкретно один проти одного не будуть ні в якому разі і в окопах їх ніхто ніколи не побачить один проти одного....
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25.05.2025 17:30 Відповісти
ІМПІЧМЕНТ гундосому імпотенту! Геть від влади, нікчемо недієздатна!
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25.05.2025 14:58 Відповісти
лавров РАЗЛОГИНСЯ.
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25.05.2025 15:57 Відповісти
Подоляк, за узким кораблем
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25.05.2025 18:15 Відповісти
Ну нарешті він може фоток напостити. Він так цього чекав.
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25.05.2025 15:11 Відповісти
То одна банда. Там же головне бабло, а Україна лише прикриття.
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25.05.2025 15:31 Відповісти
ну головне, що цей жидок не мовчить і говорить!
зробити нічого результативного воно не може і не хоче, але язиком буде теліпати до безкінечності....
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25.05.2025 17:28 Відповісти
Так агресора, якій вдався до терору населення заохочує мовчання США і інших- це вірно, але що робить влада щоб США не мовчали?- Їде не підготовленими на переговори тим паче що помінялася адміністрація, що приводить до влаштування скандалу в США і як наслідок Україна втрачає підтримку- це по перше. По друге ні хто в Світі не буде допомагати країні влада якої не допомагає свої армії проводячі корупцію на озброєнні, окрім того йде на не виправдені втрати - "дебільними" наказами хенералів і верховних політиків тому що виграти в таких умовах війну не можливо тому це марна трата часу і коштів. По третє за 30 років так звана українська влада не звернулася до суду с приводу не надання адекватної допомоги озброєнням в рахунок знищення Україною третього ядерного потенціала в Світі, згідно Будапештського меморандуму,а раз ви самі цього не хочете робити то їх і не треба і всім наплювати що в нас гинуть люди як цинічно це не звучало. Тому все логічно влада прикриває свою бездіяльність,розказуюці, що нам не допомагають патрнери і тим заохочує агресора до террору українського населення.
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25.05.2025 20:00 Відповісти
Нас скоро вже пошлють в світі всі, в кого ще терпець не увірвався, з нашими постійними вимогами, хотєлками і Зеленським
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25.05.2025 22:04 Відповісти
А хто перший побачив мир в очах путіна?
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25.05.2025 22:09 Відповісти
президент миру і його виборці
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26.05.2025 09:28 Відповісти
Ясна панятна, знову обема насрав в підʼїзді зеленському
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26.05.2025 00:01 Відповісти
Зеленський, єрмак, татаров, і весь 73% скотний двір, всі мусора, прокурори, судді, чиновники, чорти режиму, ЗДОХНІТЬ ВСІ!
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26.05.2025 08:31 Відповісти
а ти що робишь щоб захистити, окрім свого гундосого мекання
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26.05.2025 11:10 Відповісти
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