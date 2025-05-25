Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 травня 2025 року, рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість - "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.
"Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина. Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти", - нагадує глава держави.
За його словами, кожен такий терористичний російський удар - це достатня причина для нових санкцій проти Росії.
"Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна.
Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення - рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", - наголошує Зеленський.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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САМЕ ЗІ ШЛЯХІВ БАТОНО ГІТЛЄР І ПОЧІНАВ СВІЙ ШЛЯХ ПО ПІДКОРЮВАННЮ ЄВРОПИ.
І саме завдяки будівництву дорог римляни і підкорили Європу.
Смокчуть у куйла??
Війна з 14-го.
А в нас героїзм і самопожертва поділені корупцією і самохизуванням. Це все одно що мільйон ділити на нуль. Той же підсумок.
Приготувалась до кругової оборони Франкфуртської сосисочної ???
НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ І ТАКИХ ЯК ТИ КОТРІ ВОЮЄТЕ З УКРАЇНЦЯМИ.
ПОКИ ШО З ЗАКОРДОННОГО ДІВАНА.
АЛЕ ЦЕ ПОКИ ШО.
кремлёвский лилипут белый и пушистый он ни в чём неувинават.
кремлёвские прийдут порядок наведут.
Зеленскую хунту геть.
Во всём виноват Зеленский.
ГАРНО ТИ ПОВТОРЮЄШЬ москальську пропаганду.
НАПЕВНО І САМА кацапка.
61 ОМБр.
ЧІ ТИ НЄРАЖДЬОН ДЛЯ ВАЙНИ ???
І зеко-*****
Мамку свою почекай льоня у себе на спині
а воювати конкретно один проти одного не будуть ні в якому разі і в окопах їх ніхто ніколи не побачить один проти одного....
зробити нічого результативного воно не може і не хоче, але язиком буде теліпати до безкінечності....