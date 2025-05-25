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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Клименко про нічну атаку: під ударом 13 регіонів, 12 людей загинули, серед них - троє дітей з однієї сім’ї, їхніх батьків госпіталізовано

масована атака 25 травня

Під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що противник застосував ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

"Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", - наголошує Клименко.

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"Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів. На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу!

Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", - резюмує очільник МВС.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину четверо загиблих, 16 травмованих, серед них троє дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

діти (5127) обстріл (28973) жертви (1810) Клименко Ігор (490)


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Топ коментарі
+11
Нічого,головне,що цілий міністр МЗС поїхав в Азербайджан,замість скликати радбез оону і на документальних матеріала пояснити світові,що утворення раша не що ,а найбільший терорист в історії людства.
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25.05.2025 11:14
+9
Голову МВС треба перевірити на нелояльність до ворога. Тільки бувший риг може називати наші області ригаонами.
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25.05.2025 11:10
+8
Де симетрична відповідь по Москві?!
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25.05.2025 11:19
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Голову МВС треба перевірити на нелояльність до ворога. Тільки бувший риг може називати наші області ригаонами.
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25.05.2025 11:10 Відповісти
В Україні є регіони
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25.05.2025 11:16 Відповісти
І партія рєгіонов...
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25.05.2025 11:17 Відповісти
Немає в Україні "Партії регіонів"
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25.05.2025 11:19 Відповісти
Не факт...
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25.05.2025 11:23 Відповісти
Це поняття було закинуто технологами з кремля в часи Януковича. Мало на меті розколоти країну. Думай.
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25.05.2025 12:03 Відповісти
Нічого,головне,що цілий міністр МЗС поїхав в Азербайджан,замість скликати радбез оону і на документальних матеріала пояснити світові,що утворення раша не що ,а найбільший терорист в історії людства.
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25.05.2025 11:14 Відповісти
***** закінчить як Юлька Цезарь
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25.05.2025 11:16 Відповісти
І знов
...повідомив в телеграм-каналі .
Росія, російські війська, росіяни...
всьо чин по чину - ніяких нацистов-фашистов, баєвіков, тєрористов, рєжима.
Враження що вони всі вже ментально в росіюшці. Соломку стелять...
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25.05.2025 11:16 Відповісти
А ну як кастинг не пройдуть на лояльність, після капітуляції?
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25.05.2025 11:23 Відповісти
Схоже що кастинг вони пройшли. Справа за капітуляцією...
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25.05.2025 11:26 Відповісти
Де симетрична відповідь по Москві?!
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25.05.2025 11:19 Відповісти
Ви мали на увазі по маацкві?
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25.05.2025 11:27 Відповісти
По Москві нізя. Але, впевнений, на Порошенка ще якусь санкцію придумають.
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25.05.2025 12:58 Відповісти
Я вже гадав що руцкі аеропорти будуть постійно кошмарити атаками дронів, вже неодноразово було сказано що блокування повітряного сполучення у рашці має значний вплив на цілу низку важелів ...
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25.05.2025 11:25 Відповісти
Чому не закупити у французів биушні двигуни від автомобіля ******* GS - GSA з карбюраторами в комплекті ? Вони на повітряному охолодженні, по загашникам у французів повинно їх бути купа, машина давно вийшла з вжитку. Двигун тягнув машину з пасажирами на швидкості до 150 км/год. Думаю що биушні, на один раз (для дрона), можна купити за 300-700 Є. Я не спеціаліст, але думаю що можуть потягнути бойову частину на 100-200 кг на дронах типу Батяр. Ось технічні характеристики машини: https://www.autotitre.com/fiche-technique/Citro%C3%ABn/GS/1220
Запитати чи є можна тут: https://world-motors.fr/
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25.05.2025 11:26 Відповісти
Там головне мала маса і велика потужність при ресурсі в кілька годин,щоб допер побільше вибухівки.Тому туди тільки двохтактники форсовані до всрачки годяться.
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25.05.2025 11:38 Відповісти
Не знаю скільки двигун від цієї машини важить, знаю що він алюмінієвий і машина важить 900 кг. Французів можна попросити його пристосувати для дрона, зроблять.
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25.05.2025 11:45 Відповісти
Від" Запоржца " ще можна мотори пошукати.
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25.05.2025 11:57 Відповісти
Ось тут різні двохтактні: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moteur+deux+temps+%2Bprix
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25.05.2025 12:02 Відповісти
Нам треба бути жорстокими. Нам треба бути підлими, Нам треба бути вбивцями. Так. Саме це. Війна не дає права бути людяними до загарбника та вбивці твоїх співвітчизників. Якщо ми не можемо достати безпосереднього російського військового пілота бомбардувальника, то можемо відслідкувати його родину на відпочинку в умовних Таіландах. І вбити. Жорстоко і показово.
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25.05.2025 11:36 Відповісти
Ну так і є-жорсткість, підлість . Але чомусь це виключно у відношенні до своїх.
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25.05.2025 12:01 Відповісти
Головне що жоден"клименко" не потерпів!!!
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25.05.2025 11:53 Відповісти
Москва далеко, а от по Новоросійську Єрмак заборонив бити?
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25.05.2025 12:01 Відповісти
Дітей треба прятати в підвали. Зелений прідурок вас не спасе.
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25.05.2025 12:19 Відповісти
ще один провладний виродок проснувся і перднув в телеграмі, хто там наступний?
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25.05.2025 12:34 Відповісти
Головне автозаків і кийків для народу накупив, замість ракети, щоб у відповідь шмальнути, а координацію свою можеш засунути - ну ти поняв куди.
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25.05.2025 13:41 Відповісти
 
 