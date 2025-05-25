Клименко про нічну атаку: під ударом 13 регіонів, 12 людей загинули, серед них - троє дітей з однієї сім’ї, їхніх батьків госпіталізовано

Під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що противник застосував ракети та ударні безпілотники. Ціллю стали домівки мирних громадян: пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

"Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", - наголошує Клименко.

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"Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів. На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим. Вдячний кожному за роботу!

Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", - резюмує очільник МВС.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину четверо загиблих, 16 травмованих, серед них троє дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.