Рашисты ночью запустили более 10 "Калибров" из акватории Черного моря, - ВМС
Сегодня во время массированной атаки на Украину войска РФ запустили более 10 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я могу подтвердить, что было применение "Калибров". Более 10 ракет использовали россияне. Вчера в позднем эфире я предупреждал об этом зрителей. Учитывая то, что готовилась авиация, то была такая вероятность, что будет применена и морская компонента", - сказал он.
Плетенчук отметил, что по состоянию на сегодня в Черном море остается две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.
"Ситуация предсказуемая. Периодически - раз в месяц, может, два раза в месяц они, к сожалению, используют и морские носители", - добавил он.
Спикер отметил, что акватория Черного моря находится в состоянии "серой зоны", ведь есть огневой контроль с обеих сторон. По его словам, украинская сторона контролирует надводную обстановку и россияне не находятся постоянно в море. Вражеские силы в море на постоянной основе представлены только подводными носителями. В то же время Плетенчук констатировал, что в воздушном пространстве над акваторией доминирует российская авиация.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє
"Просто надо перестать стрелять" 2.0
Схоже час вже ЗЕ та його шапіто відправитись на зустріч до його кума
Я так розумію, Ви хотіли висловитись так: "Чи кум Портнова - ЗЕ, не дозволяє".
Отож!
Може це з тобою , щось не так
Чи це така недолуга спроба забовтати тему
а) цензор не дозволяє редагувати коментарі
б) Ситуація від цього не змінюється
Дуже дивно , що ти вже 3 пост обговорюєш пунктуацію , але не ситуацію.
Забовтати - не вдасться .
Всрався Ти мені тебе забовтувати.
Але кумедно ,як ти намагаєшся з теми ,про кума Зе - Портнова , зіскочити
Буває
А щоб на ваші голови не сипався весь мотлох
Треба було не голосувати по приколи
Або хоча б підготуватися у 2022
Але ж ні , тобі подібні цього не зробили.
Знов тебе вийняли з теплої вани. Буває
Проблема лише чи здатен ти це сприйняти
Вам показували як треба. Ви - недослухались
Тепер у вас знову є вибір: дослухатись чи залишитись у тій дупі що є зараз
Українська народна пісня
Заперечення по факту будуть ? Ні. Тоді слив - зараховано
А в Чехії спокійно , бо тут при посаді колишній генерал НАТО , а не клоун з прокремлівським оточенням
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
В Україні коли у 2015-2019 , попри війну, теж було спокійно
Бо на чолі був Президент , який посадив пуйло у "мінську пастку" , а сам , тим часом , розвивав ВПК і ЗСУ
Єдине в чому я згоден , що будь я у диктатурі одного завгоспа , то було б небезпечно казати правду про кума Зе - Портнова.
Бо зараз за правду при диктатурі - саджають ,або щось гірше.
Але ви самі це обрали. Зато хоч поржоті
Хоча щось сміху я не чую , лише плач і істерику
Чи ви вважаєте що десяток, другий морських дронів контролюють повністю усю акваторію Чорного моря.
Не забувайте що то одноразовий виріб, з обмеженою дальністю і часом використання і не в змозі по всьому морі ганятися за російськими коритами.
Все інше або розікрали , або пустили на великий зомбофон.
Воу , жорстко ,але більш-меньш об'єктивно
І для тих хто чув дзвін , а не знає де він.
Нащо ці фейки про каспійське море , якщо пуск був з акваторії чорного?
Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3554205
Знайдете в собі cили вибачитись за дезінформацію ?
Як що ні, скористуйтесь тлумачним словником.
Взагалі я мав на увазі що дальність політу цієї ракети дозволяє її використовувати у радіусі 2,5 тис км, а не умовно з під Одеси. Носій ракети міг її відстріляти навить з захищеної бухти Новоросійська.
Вислів "шукати голку в стозі сіна" розумієте? Без супутникової розвідки і авіарозвідки взагалі з поверхні моря хрен що знайдеш.
Катери-безпілотники не обладнані потужними РЛС, які здатні виявляти об'єкти у морі за сотні км. З-за кривизни земної поверхні ви візуально можете з поверхні щось побачити лише за 7 км.
Нащо базікати про те , що можуть
Якщо є факт звідки це прилетіло.
Давайте з цим розберемося
Ах вибачте, кум Портнова, Зе - забороняє
Не було ніякого Адама і Єви.