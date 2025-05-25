Рашисты ночью запустили более 10 "Калибров" из акватории Черного моря, - ВМС

Сегодня во время массированной атаки на Украину войска РФ запустили более 10 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу подтвердить, что было применение "Калибров". Более 10 ракет использовали россияне. Вчера в позднем эфире я предупреждал об этом зрителей. Учитывая то, что готовилась авиация, то была такая вероятность, что будет применена и морская компонента", - сказал он.

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Плетенчук отметил, что по состоянию на сегодня в Черном море остается две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

"Ситуация предсказуемая. Периодически - раз в месяц, может, два раза в месяц они, к сожалению, используют и морские носители", - добавил он.

Спикер отметил, что акватория Черного моря находится в состоянии "серой зоны", ведь есть огневой контроль с обеих сторон. По его словам, украинская сторона контролирует надводную обстановку и россияне не находятся постоянно в море. Вражеские силы в море на постоянной основе представлены только подводными носителями. В то же время Плетенчук констатировал, что в воздушном пространстве над акваторией доминирует российская авиация.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.