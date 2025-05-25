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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Рашисты ночью запустили более 10 "Калибров" из акватории Черного моря, - ВМС

калібр

Сегодня во время массированной атаки на Украину войска РФ запустили более 10 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу подтвердить, что было применение "Калибров". Более 10 ракет использовали россияне. Вчера в позднем эфире я предупреждал об этом зрителей. Учитывая то, что готовилась авиация, то была такая вероятность, что будет применена и морская компонента", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко о ночной атаке: под ударом 13 регионов, 12 человек погибли, среди них - трое детей из одной семьи, их родители госпитализированы

Плетенчук отметил, что по состоянию на сегодня в Черном море остается две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

"Ситуация предсказуемая. Периодически - раз в месяц, может, два раза в месяц они, к сожалению, используют и морские носители", - добавил он.

Спикер отметил, что акватория Черного моря находится в состоянии "серой зоны", ведь есть огневой контроль с обеих сторон. По его словам, украинская сторона контролирует надводную обстановку и россияне не находятся постоянно в море. Вражеские силы в море на постоянной основе представлены только подводными носителями. В то же время Плетенчук констатировал, что в воздушном пространстве над акваторией доминирует российская авиация.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожены 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

ВМС (1478) ракеты (3592) Плетенчук Дмитрий (172)


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Топ комментарии
+11
Може використаємо наші морскі дрони
Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє
"Просто надо перестать стрелять" 2.0
Схоже час вже ЗЕ та його шапіто відправитись на зустріч до його кума
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25.05.2025 11:35
+7
Так у них же флоту вже нема, якщо вірити всяким потужним.
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25.05.2025 11:44
+4
"збивати" язиком з Чехії ти майстер - приїдь в Україну і покажи "як треба"!
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25.05.2025 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Може використаємо наші морскі дрони
Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє
"Просто надо перестать стрелять" 2.0
Схоже час вже ЗЕ та його шапіто відправитись на зустріч до його кума
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25.05.2025 11:35 Ответить
"Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє"

Я так розумію, Ви хотіли висловитись так: "Чи кум Портнова - ЗЕ, не дозволяє".
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25.05.2025 11:38 Ответить
Це якось змінює факт? Ні
Отож!
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25.05.2025 11:43 Ответить
Змінює і сильно. Це як "казнить нельзя помиловать", зпт як вирок!
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25.05.2025 11:49 Ответить
Друже , а чому люди зрозуміли , а лише - ставиш питання
Може це з тобою , щось не так
Чи це така недолуга спроба забовтати тему
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25.05.2025 11:51 Ответить
Я сам часто роблю помилки в правописі, але завжди стараюсь слідкувати за мовним правописом. Тому і дав натяк. Ви ж стали в позу.
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25.05.2025 11:54 Ответить
Тут проблема в тому , що :
а) цензор не дозволяє редагувати коментарі
б) Ситуація від цього не змінюється
Дуже дивно , що ти вже 3 пост обговорюєш пунктуацію , але не ситуацію.
Забовтати - не вдасться .
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25.05.2025 13:16 Ответить
Я до тебе ТИКАВ?
Всрався Ти мені тебе забовтувати.
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25.05.2025 14:12 Ответить
На "ви" - то прояв поваги , а ти Зе-скот на повагу українця - не заслуговуєш
Але кумедно ,як ти намагаєшся з теми ,про кума Зе - Портнова , зіскочити
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25.05.2025 14:21 Ответить
Слухай, ботінокзголови, прикрий свою криву пельку і не пищі пальцями. Бо від тебе "патріотизмом" несе, як від бобіків боневтіка. Не треба свою неміч перекривати усілякими чмошниками, котрі так само, як і ти, жили вольготно поза межами Неньки. В тей час, коли нам на голови сипався весь той мотлох війни.
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25.05.2025 15:05 Ответить
Ти чого пригорів? Від того що факти спростувати не зміг.
Буває
А щоб на ваші голови не сипався весь мотлох
Треба було не голосувати по приколи
Або хоча б підготуватися у 2022
Але ж ні , тобі подібні цього не зробили.
Знов тебе вийняли з теплої вани. Буває
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25.05.2025 19:43 Ответить
У тебе є ще щось сказати?
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25.05.2025 21:16 Ответить
Вже було сказано вище
Проблема лише чи здатен ти це сприйняти
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25.05.2025 21:56 Ответить
Насипай, насипай.
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26.05.2025 07:39 Ответить
Дякую ,що підтвердив мою тезу Одужуй
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26.05.2025 14:19 Ответить
"збивати" язиком з Чехії ти майстер - приїдь в Україну і покажи "як треба"!
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25.05.2025 13:44 Ответить
Щоб від вас не їхало 10 млн українців. Треба було не голосувати по приколу.
Вам показували як треба. Ви - недослухались
Тепер у вас знову є вибір: дослухатись чи залишитись у тій дупі що є зараз
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25.05.2025 13:48 Ответить
гавкати зі спокійної Чехії в тебе немає жодного морального права (думаю ти навіть не знаєш значення цього слова)! а за поширення відвертої брехні про "Портнов кум, Зе" з тебе можуть запитати! не в Україні - у Чехії!
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25.05.2025 13:57 Ответить
Цього забовтаного треба навічно забанити, хоча б в СПАМ.
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25.05.2025 14:15 Ответить
Шавки Зе-шапіто на вітрі кружляють , шавок Зе на пляшку саджають
Українська народна пісня
Заперечення по факту будуть ? Ні. Тоді слив - зараховано
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25.05.2025 14:19 Ответить
Істериш на факти. Ну то добре. Це лише доводить , що я - правий.
А в Чехії спокійно , бо тут при посаді колишній генерал НАТО , а не клоун з прокремлівським оточенням
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
В Україні коли у 2015-2019 , попри війну, теж було спокійно
Бо на чолі був Президент , який посадив пуйло у "мінську пастку" , а сам , тим часом , розвивав ВПК і ЗСУ
Єдине в чому я згоден , що будь я у диктатурі одного завгоспа , то було б небезпечно казати правду про кума Зе - Портнова.
Бо зараз за правду при диктатурі - саджають ,або щось гірше.
Але ви самі це обрали. Зато хоч поржоті
Хоча щось сміху я не чую , лише плач і істерику
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25.05.2025 14:18 Ответить
Ті калібри можуть запускати навіть з Каспійського моря, дальність дозволяє.
Чи ви вважаєте що десяток, другий морських дронів контролюють повністю усю акваторію Чорного моря.
Не забувайте що то одноразовий виріб, з обмеженою дальністю і часом використання і не в змозі по всьому морі ганятися за російськими коритами.
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25.05.2025 14:03 Ответить
Тобто за три роки все що виробило потужне зе-шапіто то 20 морських дронів і невибухаючі міни.
Все інше або розікрали , або пустили на великий зомбофон.
Воу , жорстко ,але більш-меньш об'єктивно
І для тих хто чув дзвін , а не знає де він.
Нащо ці фейки про каспійське море , якщо пуск був з акваторії чорного?

Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3554205

Знайдете в собі cили вибачитись за дезінформацію ?
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25.05.2025 14:25 Ответить
Ви значення слова "можуть" розумієте.
Як що ні, скористуйтесь тлумачним словником.

Взагалі я мав на увазі що дальність політу цієї ракети дозволяє її використовувати у радіусі 2,5 тис км, а не умовно з під Одеси. Носій ракети міг її відстріляти навить з захищеної бухти Новоросійська.

Вислів "шукати голку в стозі сіна" розумієте? Без супутникової розвідки і авіарозвідки взагалі з поверхні моря хрен що знайдеш.

Катери-безпілотники не обладнані потужними РЛС, які здатні виявляти об'єкти у морі за сотні км. З-за кривизни земної поверхні ви візуально можете з поверхні щось побачити лише за 7 км.
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25.05.2025 18:56 Ответить
А можуть і ЯО пустити
Нащо базікати про те , що можуть
Якщо є факт звідки це прилетіло.
Давайте з цим розберемося
Ах вибачте, кум Портнова, Зе - забороняє
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25.05.2025 19:41 Ответить
Ну якщо ви такі обізнані, поділиться назагал координатами місця запуска.
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25.05.2025 22:21 Ответить
Схоже кацапи навчилися протидіяти нашим морським дронам. Це сумно.
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25.05.2025 11:39 Ответить
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25.05.2025 11:39 Ответить
Там взагалі каламутна історія. У Адама і Єви були тільки сини.
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25.05.2025 11:48 Ответить
Из задницы!!!!!
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25.05.2025 11:52 Ответить
Бог створив людину з глини!!!Зліпив 3 заготовки і кинув в піч.Першого дістав,якийсь недовипечений білий,другу дістав-саме то румяна,а про третю забув,поки милувався румяною.
Не було ніякого Адама і Єви.
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25.05.2025 13:06 Ответить
Так у них же флоту вже нема, якщо вірити всяким потужним.
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25.05.2025 11:44 Ответить
Флоту нема, а є флотілія, але це не заважає їх ігноріти.
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25.05.2025 11:47 Ответить
Що плете Плетенчук.... як так з акваторії Чорного моря? І ти потужно цю новину озвучив, свою тупу безпорадність?
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25.05.2025 12:12 Ответить
А хто там розповідав про флотилію?
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25.05.2025 12:13 Ответить
Якщо знав з вечора ,то де були славнозвісні БЕКи Магури? Мабуть знов десь на виставці.
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25.05.2025 12:27 Ответить
Кажуть що Малюк дронами знищив весь ЧМ кацапів !!!!!!
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25.05.2025 12:27 Ответить
"зелений брехун".а це що було???- https://www.unian.ua/war/zelenskiy-rosiya-teper-ne-zdatna-vikoristovuvati-chorne-more-dlya-destabilizaciji-svitu-12457935.html
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25.05.2025 12:57 Ответить
А як це дати відстрілятися,а потім казати :ми контролюємо чорне море?
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25.05.2025 13:17 Ответить
Потужно повідомив про обізнаність і безпорадність. Згадались дискусії 23-го року, коли літаки просили - нам F-16 і всьо, А-10 "Бородавочник" єто нє то, нам таке нє нада. І це озвучували всі - від експердів типу Жданова, дипломатів і закінчуючи генералами. ****! Дебіли! А-10 Пентагон вже відправляє в запас по 50 шт щороку, їх в США. як гівна у рашки, ці літаки дозвукові, тихохідні (від 180 до 800 км/год), маневрені і порівняно економічні по паливу, оснащені потужними (через одного мудака не люблю це слово, але в точку) радарами та скорострільною гарматою, а також високошвидкісними ракетами HARM і повітря-повітря - саме те для полювання за шахедами і патрулювання над морем для перехоплення ракет. Так нє, такого нам не треба було, СУ-27 за шахедами ганяють. А Байден Бородавочники дав би, це не F-16, А-10 ніби застаріли для Пентагону і вони недорого та швидко обслуговуються ледь не на коліні.
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25.05.2025 13:18 Ответить
Згадай ще про F-18, які Канада хотіла БЕЗКОШТОВНО передати.
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25.05.2025 14:06 Ответить
18-й трохи зашвидкий для шахедів. Нещодавно півдня сушка ганялась за шахедом в Рівненській обл, занадто велика швидкість банально заважає поцілити.
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25.05.2025 14:23 Ответить
Я б взагалі запропонував би використовувати проти шахедів літаки часів другої світової.
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25.05.2025 19:02 Ответить
Де їх взяти? Біля Одеси з легкомоторного вже збивали, але без ******** радарів і систем розпізнавання свій-чужий це не варто впроваджувати.
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25.05.2025 23:28 Ответить
 
 