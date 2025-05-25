УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10894 відвідувача онлайн
Новини Масований удар 25 травня 2025 року
2 414 47

Рашисти вночі запустили понад 10 "Калібрів" з акваторії Чорного моря, - ВМС

калібр

Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це у телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що було застосування "Калібрів". Більш як 10 ракет використали росіяни. Учора в пізньому етері я попереджав про це глядачів. Враховуючи те, що готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосовано й морську компоненту", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про нічну атаку: під ударом 13 регіонів, 12 людей загинули, серед них - троє дітей з однієї сім’ї, їхніх батьків госпіталізовано

Плетенчук зазначив, що станом на сьогодні у Чорному морі залишається два підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

"Ситуація передбачувана. Періодично - раз на місяць, може, два рази на місяць вони, на жаль, використовують і морські носії", - додав він.

Речник зауважив, що акваторія Чорного моря знаходиться в стані "сірої зони", адже є вогневий контроль з обох боків. За його словами, українська сторона контролює надводну обстановку й росіяни не перебувають постійно в морі. Ворожі сили у морі на постійній основі представлені лише підводними носіями. Водночас Плетенчук констатував, що у повітряному просторі над акваторією домінує російська авіація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

ВМС (1396) ракети (4048) Плетенчук Дмитро (177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Може використаємо наші морскі дрони
Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє
"Просто надо перестать стрелять" 2.0
Схоже час вже ЗЕ та його шапіто відправитись на зустріч до його кума
показати весь коментар
25.05.2025 11:35
+7
Так у них же флоту вже нема, якщо вірити всяким потужним.
показати весь коментар
25.05.2025 11:44
+4
"збивати" язиком з Чехії ти майстер - приїдь в Україну і покажи "як треба"!
показати весь коментар
25.05.2025 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може використаємо наші морскі дрони
Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє
"Просто надо перестать стрелять" 2.0
Схоже час вже ЗЕ та його шапіто відправитись на зустріч до його кума
показати весь коментар
25.05.2025 11:35 Відповісти
"Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє"

Я так розумію, Ви хотіли висловитись так: "Чи кум Портнова - ЗЕ, не дозволяє".
показати весь коментар
25.05.2025 11:38 Відповісти
Це якось змінює факт? Ні
Отож!
показати весь коментар
25.05.2025 11:43 Відповісти
Змінює і сильно. Це як "казнить нельзя помиловать", зпт як вирок!
показати весь коментар
25.05.2025 11:49 Відповісти
Друже , а чому люди зрозуміли , а лише - ставиш питання
Може це з тобою , щось не так
Чи це така недолуга спроба забовтати тему
показати весь коментар
25.05.2025 11:51 Відповісти
Я сам часто роблю помилки в правописі, але завжди стараюсь слідкувати за мовним правописом. Тому і дав натяк. Ви ж стали в позу.
показати весь коментар
25.05.2025 11:54 Відповісти
Тут проблема в тому , що :
а) цензор не дозволяє редагувати коментарі
б) Ситуація від цього не змінюється
Дуже дивно , що ти вже 3 пост обговорюєш пунктуацію , але не ситуацію.
Забовтати - не вдасться .
показати весь коментар
25.05.2025 13:16 Відповісти
Я до тебе ТИКАВ?
Всрався Ти мені тебе забовтувати.
показати весь коментар
25.05.2025 14:12 Відповісти
На "ви" - то прояв поваги , а ти Зе-скот на повагу українця - не заслуговуєш
Але кумедно ,як ти намагаєшся з теми ,про кума Зе - Портнова , зіскочити
показати весь коментар
25.05.2025 14:21 Відповісти
Слухай, ботінокзголови, прикрий свою криву пельку і не пищі пальцями. Бо від тебе "патріотизмом" несе, як від бобіків боневтіка. Не треба свою неміч перекривати усілякими чмошниками, котрі так само, як і ти, жили вольготно поза межами Неньки. В тей час, коли нам на голови сипався весь той мотлох війни.
показати весь коментар
25.05.2025 15:05 Відповісти
Ти чого пригорів? Від того що факти спростувати не зміг.
Буває
А щоб на ваші голови не сипався весь мотлох
Треба було не голосувати по приколи
Або хоча б підготуватися у 2022
Але ж ні , тобі подібні цього не зробили.
Знов тебе вийняли з теплої вани. Буває
показати весь коментар
25.05.2025 19:43 Відповісти
У тебе є ще щось сказати?
показати весь коментар
25.05.2025 21:16 Відповісти
Вже було сказано вище
Проблема лише чи здатен ти це сприйняти
показати весь коментар
25.05.2025 21:56 Відповісти
Насипай, насипай.
показати весь коментар
26.05.2025 07:39 Відповісти
Дякую ,що підтвердив мою тезу Одужуй
показати весь коментар
26.05.2025 14:19 Відповісти
"збивати" язиком з Чехії ти майстер - приїдь в Україну і покажи "як треба"!
показати весь коментар
25.05.2025 13:44 Відповісти
Щоб від вас не їхало 10 млн українців. Треба було не голосувати по приколу.
Вам показували як треба. Ви - недослухались
Тепер у вас знову є вибір: дослухатись чи залишитись у тій дупі що є зараз
показати весь коментар
25.05.2025 13:48 Відповісти
гавкати зі спокійної Чехії в тебе немає жодного морального права (думаю ти навіть не знаєш значення цього слова)! а за поширення відвертої брехні про "Портнов кум, Зе" з тебе можуть запитати! не в Україні - у Чехії!
показати весь коментар
25.05.2025 13:57 Відповісти
Цього забовтаного треба навічно забанити, хоча б в СПАМ.
показати весь коментар
25.05.2025 14:15 Відповісти
Шавки Зе-шапіто на вітрі кружляють , шавок Зе на пляшку саджають
Українська народна пісня
Заперечення по факту будуть ? Ні. Тоді слив - зараховано
показати весь коментар
25.05.2025 14:19 Відповісти
Істериш на факти. Ну то добре. Це лише доводить , що я - правий.
А в Чехії спокійно , бо тут при посаді колишній генерал НАТО , а не клоун з прокремлівським оточенням
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
В Україні коли у 2015-2019 , попри війну, теж було спокійно
Бо на чолі був Президент , який посадив пуйло у "мінську пастку" , а сам , тим часом , розвивав ВПК і ЗСУ
Єдине в чому я згоден , що будь я у диктатурі одного завгоспа , то було б небезпечно казати правду про кума Зе - Портнова.
Бо зараз за правду при диктатурі - саджають ,або щось гірше.
Але ви самі це обрали. Зато хоч поржоті
Хоча щось сміху я не чую , лише плач і істерику
показати весь коментар
25.05.2025 14:18 Відповісти
Ті калібри можуть запускати навіть з Каспійського моря, дальність дозволяє.
Чи ви вважаєте що десяток, другий морських дронів контролюють повністю усю акваторію Чорного моря.
Не забувайте що то одноразовий виріб, з обмеженою дальністю і часом використання і не в змозі по всьому морі ганятися за російськими коритами.
показати весь коментар
25.05.2025 14:03 Відповісти
Тобто за три роки все що виробило потужне зе-шапіто то 20 морських дронів і невибухаючі міни.
Все інше або розікрали , або пустили на великий зомбофон.
Воу , жорстко ,але більш-меньш об'єктивно
І для тих хто чув дзвін , а не знає де він.
Нащо ці фейки про каспійське море , якщо пуск був з акваторії чорного?

Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3554205

Знайдете в собі cили вибачитись за дезінформацію ?
показати весь коментар
25.05.2025 14:25 Відповісти
Ви значення слова "можуть" розумієте.
Як що ні, скористуйтесь тлумачним словником.

Взагалі я мав на увазі що дальність політу цієї ракети дозволяє її використовувати у радіусі 2,5 тис км, а не умовно з під Одеси. Носій ракети міг її відстріляти навить з захищеної бухти Новоросійська.

Вислів "шукати голку в стозі сіна" розумієте? Без супутникової розвідки і авіарозвідки взагалі з поверхні моря хрен що знайдеш.

Катери-безпілотники не обладнані потужними РЛС, які здатні виявляти об'єкти у морі за сотні км. З-за кривизни земної поверхні ви візуально можете з поверхні щось побачити лише за 7 км.
показати весь коментар
25.05.2025 18:56 Відповісти
А можуть і ЯО пустити
Нащо базікати про те , що можуть
Якщо є факт звідки це прилетіло.
Давайте з цим розберемося
Ах вибачте, кум Портнова, Зе - забороняє
показати весь коментар
25.05.2025 19:41 Відповісти
Ну якщо ви такі обізнані, поділиться назагал координатами місця запуска.
показати весь коментар
25.05.2025 22:21 Відповісти
Схоже кацапи навчилися протидіяти нашим морським дронам. Це сумно.
показати весь коментар
25.05.2025 11:39 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2025 11:39 Відповісти
Там взагалі каламутна історія. У Адама і Єви були тільки сини.
показати весь коментар
25.05.2025 11:48 Відповісти
Из задницы!!!!!
показати весь коментар
25.05.2025 11:52 Відповісти
Бог створив людину з глини!!!Зліпив 3 заготовки і кинув в піч.Першого дістав,якийсь недовипечений білий,другу дістав-саме то румяна,а про третю забув,поки милувався румяною.
Не було ніякого Адама і Єви.
показати весь коментар
25.05.2025 13:06 Відповісти
Так у них же флоту вже нема, якщо вірити всяким потужним.
показати весь коментар
25.05.2025 11:44 Відповісти
Флоту нема, а є флотілія, але це не заважає їх ігноріти.
показати весь коментар
25.05.2025 11:47 Відповісти
Що плете Плетенчук.... як так з акваторії Чорного моря? І ти потужно цю новину озвучив, свою тупу безпорадність?
показати весь коментар
25.05.2025 12:12 Відповісти
А хто там розповідав про флотилію?
показати весь коментар
25.05.2025 12:13 Відповісти
Якщо знав з вечора ,то де були славнозвісні БЕКи Магури? Мабуть знов десь на виставці.
показати весь коментар
25.05.2025 12:27 Відповісти
Кажуть що Малюк дронами знищив весь ЧМ кацапів !!!!!!
показати весь коментар
25.05.2025 12:27 Відповісти
"зелений брехун".а це що було???- https://www.unian.ua/war/zelenskiy-rosiya-teper-ne-zdatna-vikoristovuvati-chorne-more-dlya-destabilizaciji-svitu-12457935.html
показати весь коментар
25.05.2025 12:57 Відповісти
А як це дати відстрілятися,а потім казати :ми контролюємо чорне море?
показати весь коментар
25.05.2025 13:17 Відповісти
Потужно повідомив про обізнаність і безпорадність. Згадались дискусії 23-го року, коли літаки просили - нам F-16 і всьо, А-10 "Бородавочник" єто нє то, нам таке нє нада. І це озвучували всі - від експердів типу Жданова, дипломатів і закінчуючи генералами. ****! Дебіли! А-10 Пентагон вже відправляє в запас по 50 шт щороку, їх в США. як гівна у рашки, ці літаки дозвукові, тихохідні (від 180 до 800 км/год), маневрені і порівняно економічні по паливу, оснащені потужними (через одного мудака не люблю це слово, але в точку) радарами та скорострільною гарматою, а також високошвидкісними ракетами HARM і повітря-повітря - саме те для полювання за шахедами і патрулювання над морем для перехоплення ракет. Так нє, такого нам не треба було, СУ-27 за шахедами ганяють. А Байден Бородавочники дав би, це не F-16, А-10 ніби застаріли для Пентагону і вони недорого та швидко обслуговуються ледь не на коліні.
показати весь коментар
25.05.2025 13:18 Відповісти
Згадай ще про F-18, які Канада хотіла БЕЗКОШТОВНО передати.
показати весь коментар
25.05.2025 14:06 Відповісти
18-й трохи зашвидкий для шахедів. Нещодавно півдня сушка ганялась за шахедом в Рівненській обл, занадто велика швидкість банально заважає поцілити.
показати весь коментар
25.05.2025 14:23 Відповісти
Я б взагалі запропонував би використовувати проти шахедів літаки часів другої світової.
показати весь коментар
25.05.2025 19:02 Відповісти
Де їх взяти? Біля Одеси з легкомоторного вже збивали, але без ******** радарів і систем розпізнавання свій-чужий це не варто впроваджувати.
показати весь коментар
25.05.2025 23:28 Відповісти
 
 