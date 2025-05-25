Рашисти вночі запустили понад 10 "Калібрів" з акваторії Чорного моря, - ВМС
Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це у телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я можу підтвердити, що було застосування "Калібрів". Більш як 10 ракет використали росіяни. Учора в пізньому етері я попереджав про це глядачів. Враховуючи те, що готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосовано й морську компоненту", - сказав він.
Плетенчук зазначив, що станом на сьогодні у Чорному морі залишається два підводних човни, які є носіями крилатих ракет.
"Ситуація передбачувана. Періодично - раз на місяць, може, два рази на місяць вони, на жаль, використовують і морські носії", - додав він.
Речник зауважив, що акваторія Чорного моря знаходиться в стані "сірої зони", адже є вогневий контроль з обох боків. За його словами, українська сторона контролює надводну обстановку й росіяни не перебувають постійно в морі. Ворожі сили у морі на постійній основі представлені лише підводними носіями. Водночас Плетенчук констатував, що у повітряному просторі над акваторією домінує російська авіація.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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Чи кум Портнова , ЗЕ - не дозволяє
"Просто надо перестать стрелять" 2.0
Схоже час вже ЗЕ та його шапіто відправитись на зустріч до його кума
Я так розумію, Ви хотіли висловитись так: "Чи кум Портнова - ЗЕ, не дозволяє".
Отож!
Може це з тобою , щось не так
Чи це така недолуга спроба забовтати тему
а) цензор не дозволяє редагувати коментарі
б) Ситуація від цього не змінюється
Дуже дивно , що ти вже 3 пост обговорюєш пунктуацію , але не ситуацію.
Забовтати - не вдасться .
Всрався Ти мені тебе забовтувати.
Але кумедно ,як ти намагаєшся з теми ,про кума Зе - Портнова , зіскочити
Буває
А щоб на ваші голови не сипався весь мотлох
Треба було не голосувати по приколи
Або хоча б підготуватися у 2022
Але ж ні , тобі подібні цього не зробили.
Знов тебе вийняли з теплої вани. Буває
Проблема лише чи здатен ти це сприйняти
Вам показували як треба. Ви - недослухались
Тепер у вас знову є вибір: дослухатись чи залишитись у тій дупі що є зараз
Українська народна пісня
Заперечення по факту будуть ? Ні. Тоді слив - зараховано
А в Чехії спокійно , бо тут при посаді колишній генерал НАТО , а не клоун з прокремлівським оточенням
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
В Україні коли у 2015-2019 , попри війну, теж було спокійно
Бо на чолі був Президент , який посадив пуйло у "мінську пастку" , а сам , тим часом , розвивав ВПК і ЗСУ
Єдине в чому я згоден , що будь я у диктатурі одного завгоспа , то було б небезпечно казати правду про кума Зе - Портнова.
Бо зараз за правду при диктатурі - саджають ,або щось гірше.
Але ви самі це обрали. Зато хоч поржоті
Хоча щось сміху я не чую , лише плач і істерику
Чи ви вважаєте що десяток, другий морських дронів контролюють повністю усю акваторію Чорного моря.
Не забувайте що то одноразовий виріб, з обмеженою дальністю і часом використання і не в змозі по всьому морі ганятися за російськими коритами.
Все інше або розікрали , або пустили на великий зомбофон.
Воу , жорстко ,але більш-меньш об'єктивно
І для тих хто чув дзвін , а не знає де він.
Нащо ці фейки про каспійське море , якщо пуск був з акваторії чорного?
Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3554205
Знайдете в собі cили вибачитись за дезінформацію ?
Як що ні, скористуйтесь тлумачним словником.
Взагалі я мав на увазі що дальність політу цієї ракети дозволяє її використовувати у радіусі 2,5 тис км, а не умовно з під Одеси. Носій ракети міг її відстріляти навить з захищеної бухти Новоросійська.
Вислів "шукати голку в стозі сіна" розумієте? Без супутникової розвідки і авіарозвідки взагалі з поверхні моря хрен що знайдеш.
Катери-безпілотники не обладнані потужними РЛС, які здатні виявляти об'єкти у морі за сотні км. З-за кривизни земної поверхні ви візуально можете з поверхні щось побачити лише за 7 км.
Нащо базікати про те , що можуть
Якщо є факт звідки це прилетіло.
Давайте з цим розберемося
Ах вибачте, кум Портнова, Зе - забороняє
Не було ніякого Адама і Єви.