Рашисти вночі запустили понад 10 "Калібрів" з акваторії Чорного моря, - ВМС

Сьогодні під час масованої атаки на Україну війська РФ запустили понад 10 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це у телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що було застосування "Калібрів". Більш як 10 ракет використали росіяни. Учора в пізньому етері я попереджав про це глядачів. Враховуючи те, що готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосовано й морську компоненту", - сказав він.

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Плетенчук зазначив, що станом на сьогодні у Чорному морі залишається два підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

"Ситуація передбачувана. Періодично - раз на місяць, може, два рази на місяць вони, на жаль, використовують і морські носії", - додав він.

Речник зауважив, що акваторія Чорного моря знаходиться в стані "сірої зони", адже є вогневий контроль з обох боків. За його словами, українська сторона контролює надводну обстановку й росіяни не перебувають постійно в морі. Ворожі сили у морі на постійній основі представлені лише підводними носіями. Водночас Плетенчук констатував, що у повітряному просторі над акваторією домінує російська авіація.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.