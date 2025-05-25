"Цели удара достигнуты, все объекты поражены": У РФ заявили, що нібито атакували вночі підприємства ВПК України
Після масованої атаки на Україну в ніч на 25 травня міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міноборони РФ.
"Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю морського, повітряного, наземного базування і безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що випускають для Збройних сил України компоненти ракетної зброї, радіоелектроніку, вибухові речовини, ракетне паливо та ударні БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Також, за заявою російського міноборони, атаковано нібито "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".
Окупанти наголосили, що "цілей удару досягнуто. Усі визначені об'єкти уражено".
Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть Абромович .
Довжину носа перевірте!
Путін доручив пересадити російських таксистів на "Жигулі". Росіян попередили про зростання цін на поїздки