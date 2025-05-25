"Цели удара достигнуты, все объекты поражены": У РФ заявили, що нібито атакували вночі підприємства ВПК України

Після масованої атаки на Україну в ніч на 25 травня міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міноборони РФ.

"Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю морського, повітряного, наземного базування і безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що випускають для Збройних сил України компоненти ракетної зброї, радіоелектроніку, вибухові речовини, ракетне паливо та ударні БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Також, за заявою російського міноборони, атаковано нібито "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".

Окупанти наголосили, що "цілей удару досягнуто. Усі визначені об'єкти уражено".

Також читайте: Рашисти вночі запустили понад 10 "Калібрів" з акваторії Чорного моря, - ВМС

Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.