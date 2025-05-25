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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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"Цели удара достигнуты, все объекты поражены": У РФ заявили, що нібито атакували вночі підприємства ВПК України

наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року

Після масованої атаки на Україну в ніч на 25 травня міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міноборони РФ.

"Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю морського, повітряного, наземного базування і безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що випускають для Збройних сил України компоненти ракетної зброї, радіоелектроніку, вибухові речовини, ракетне паливо та ударні БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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Також, за заявою російського міноборони, атаковано нібито "центри радіотехнічної розвідки та супутникового зв'язку".

Окупанти наголосили, що "цілей удару досягнуто. Усі визначені об'єкти уражено".

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Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) Міноборони рф (714)


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Топ коментарі
+23
Троє діточок-янголят вбитих кацапами-нелюдями і є всі "целі удара", будьте ви паскуди прокляті у п'ятому поколінні.
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25.05.2025 14:23
+16
Такої кончини ВСІМ ЇХНІМ нащадкам !!! Без виключень. НЕМАЄ хороших узьких.
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25.05.2025 14:35
+7
рашизм це не ідеологія, це генетична помилка в розвитку. тому без винищення всіх кацапів ( не існує мирних кацапів, я хитрі кацапи) рашизму не позбудешся
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25.05.2025 14:38
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Троє діточок-янголят вбитих кацапами-нелюдями і є всі "целі удара", будьте ви паскуди прокляті у п'ятому поколінні.
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25.05.2025 14:23 Відповісти
Такої кончини ВСІМ ЇХНІМ нащадкам !!! Без виключень. НЕМАЄ хороших узьких.
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25.05.2025 14:35 Відповісти
до останнього покоління.
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25.05.2025 23:58 Відповісти
в Красилові ракети впали на житловий сектор поруч з заводом
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25.05.2025 14:27 Відповісти
Терор і вбивства продовжуються
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25.05.2025 14:27 Відповісти
НАВІТЬ ПОРАНЕНІ СВИНІ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ ,КОТИ І СОБАКИ В БАГАТОКВАРТИРНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДОМІВКАХ ,ЯКІ РОЗТРОЩИЛИ РАШИСТИ , СВОЄЮ МОВОЮ ПРОКЛИНАЮТЬ РАШИСТСЬКОГО БРЕХЛИВОГО СОБАКУ-АНТИХРИСТА...НЕ КАЖУЧИ ПРО ДУШІ НЕВИННО ВБИТИХ ДІТЕЙ А ЧИ ПРОСТО Г8РОМАДЯН УКРАЇНИ....
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25.05.2025 14:32 Відповісти
рашизм це не ідеологія, це генетична помилка в розвитку. тому без винищення всіх кацапів ( не існує мирних кацапів, я хитрі кацапи) рашизму не позбудешся
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25.05.2025 14:38 Відповісти
А Україні , хто забороняє знищувати цілі в Москві ?
Мабуть Абромович .
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25.05.2025 14:42 Відповісти
Вчора у Франції в Каннах коло Ніцци і сьогодні в Ніцці три саботажі, два трансформатори підпалили і одну опору високовольтної лінії (400 kV) підрізали. Невже кацапи шкодять через своїх понаїхавших ?
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25.05.2025 14:42 Відповісти
"Цели удара достигнуты, все объекты поражены"

Довжину носа перевірте!
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25.05.2025 14:49 Відповісти
Тішуся з вільної української преси. З її допомогою прес-релізи Міноборони РФ доходять в самі віддалені куточки країни. До народу нарешті доноситься правда про СВО, защіту рускоязичія та інші благородні цілі...
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25.05.2025 14:50 Відповісти
Ну для монголоїдів житлові будинки це впк, про що тут казати!!! Орда залишається ордою!!!
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25.05.2025 14:57 Відповісти
Юзік?
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25.05.2025 15:13 Відповісти
А ось вам, москалі - викусіть

Путін доручив пересадити російських таксистів на "Жигулі". Росіян попередили про зростання цін на поїздки
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25.05.2025 15:18 Відповісти
ВПК?...
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25.05.2025 15:21 Відповісти
Угадайте кого будет слушать ржавый дурень с деменцией....???
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25.05.2025 15:43 Відповісти
А почему раньше не поразили, чего ждали
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25.05.2025 15:45 Відповісти
топ Зебіл доповідав кілька місяців тому про 4 місця виготовлення наших ракет.Залишалось кацапні тільки отримати координати по цій наводці і зробити залп. Як ці зелені уйобки дістали зі своїм життям у смартфоні!
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25.05.2025 16:11 Відповісти
Так в будинки потрапили дрони ,а куди ж полдлись 24 ракети, ,яких не збили ,потрапили в ціль ? ( як в нас написали " пошкоджені промислові підприємства ") ,так скажімо правду - в кацапів є коригувальники на місцях ,просто так кацапи б не хвалились.
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25.05.2025 17:41 Відповісти
кацапи брешуть, майже завжди.
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25.05.2025 18:57 Відповісти
слова сказані не мають значення, вони цю фразу понад три роки не змінюють. Має значення, що смерті українців від російських ракет та безпілотників будуть продовжуватися - це основний меседж, який читається під черговим оголошенням
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25.05.2025 22:34 Відповісти
 
 