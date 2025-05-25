Конгрессмен-республиканец Бейкон: Украину нужно вооружить до зубов и ввести максимальные санкции против РФ

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон отреагировал на массированный обстрел РФ по Украине в ночь на воскресенье, 25 мая. Он призвал администрацию США и союзников к решительным шагам.

Об этом республиканец написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам конгрессмена, пришло время признать, что мирные переговоры не имеют никакого влияния на российского диктатора Владимира Путина.

"Настало время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина. Его цель - доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить",- написал Бейкон.

Он призвал США и союзников к решительным шагам.

"США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом", - заявил республиканец.

Читайте также: Путин не остановится, пока давление не станет невыносимым. В наших руках остановить его, - глава МИД Эстонии Цахкна

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Читайте также: Советник Трампа пастор Бернс осудил массированную атаку РФ на Украину: Международное сообщество должно решительно отреагировать