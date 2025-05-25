Конгресмен-республіканець Бейкон: Україну потрібно озброїти до зубів та запровадити максимальні санкції проти РФ

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон відреагував на масований обстріл РФ по Україні в ніч на неділю, 25 травня. Він закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків.

Про це республіканець написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами конгресмена, настав час визнати, що мирні переговори не мають жодного впливу на російського диктатора Володимира Путіна.

"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета – домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти",- написав Бейкон.

Він закликав США та союзників до рішучих кроків.

"США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном", - заявив республіканець.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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