Конгресмен-республіканець Бейкон: Україну потрібно озброїти до зубів та запровадити максимальні санкції проти РФ
Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон відреагував на масований обстріл РФ по Україні в ніч на неділю, 25 травня. Він закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків.
Про це республіканець написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами конгресмена, настав час визнати, що мирні переговори не мають жодного впливу на російського диктатора Володимира Путіна.
"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета – домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти",- написав Бейкон.
Він закликав США та союзників до рішучих кроків.
"США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном", - заявив республіканець.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо ніхто і нічого навіть говорити небуде, Трумп зробить вигляд, що ніякої війни в Україні він і незнає і займається виключно "МАГА"..
А офіційно визнати він може хіба що Мексиканську затоку американською, бо Каліфорнія нині - вже не Мексика. А такі речі (захоплення чужих територій і приєднання, з наступним визнанням іншими субєктами міжнародних відносин) були характерні ще в 19-му столітті, та навіть після 2WW, але вже 70 років такого в світі не було і нема. Визнавальникам дорожче...
НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта
Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс
Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі
Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс
Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
Але нажаль , покищо , явно не поспівають за тим, щоб перекрити зупинку допомоги ФША
США при Байдені дійсно надали нам багато військової і фінансової допомоги
ФША при Трампі не надали жодного пакету допомоги і схиляють до капітуляції.
P.S. Ти вже зрозумів, що Австралія непитала дозволу у ФША про постачання абрамсі.
Ну хоч тут я тобі допоміг розібратись
P.S. і я тобі скидав уже посилання, де зазначено, що США таки дали дозвіл на передачу австралійських абрамсів в Україну. по іншому ніяк не працює. https://forbes.ua/news/ssha-dozvolili-avstralii-vidpraviti-spisani-tanki-abrams-do-ukraini-abc-19052025-29835
навіть у твоєму посиланні, яке ти мені скинув де Австралія ніби послала нах США і без їх дозволу передала Україні абрамси зазначено, що:
Згідно з міжнародними протоколами про передачу озброєння, зокрема, Міжнародними правилами торгівлі зброєю США (ITAR), будь-який реекспорт військової техніки американського виробництва повинен отримати попереднє схвалення Вашингтона. Тож, коментуючи цю подію, портал https://armyrecognition.com/news/army-news/2025/breaking-news-australia-begins-shipping-m1a1-abrams-tanks-to-ukraine-without-the-green-light-of-u-s Army Recognition / Global Defense News пише: "Хоча Австралія продовжує процес передачі, офіційні особи у Сполучених Штатах висловлюють тихе занепокоєння (quiet concern) щодо відсутності координації. Оборонні правила США вимагають попереднього схвалення всіх реекспортних систем американського походження, і рішення Австралії обійти цей процес, як повідомляється, викликало невдоволення в Пентагоні. Цей крок, який деякі розглядають як порушення встановлених протоколів контролю над озброєннями, створює хвилі хвилювання в дипломатичних та оборонних колах, особливо враховуючи те, що західні союзники прагнуть зберегти єдність та процедурну цілісність у своїй підтримці України".
тож Австралія не пішла би ніколи на порушення цього протоколу. а це значить, що там був скандал, були дебати стосовно того питання і зрештою США погодили передачу тих танків Україні. проте до такого телепня, як ти, це не доходить. і не дійде вже мабуть.
А тим часом у реальному світі
Австралія передає Україні танки Abrams без зеленого світла США
https://espreso.tv/article-avstraliya-peredae-ukraini-tanki-abrams-bez-zelenogo-svitla-ssha
Партію майже у 50 бронемашин буде відправлено до України без згоди та попри невдоволення Пентагону
Австралія розпочала завантаження першого з 49 танків M1A1 Abrams американського виробництва зі свого армійського арсеналу на вантажне судно, що прямує до України, повідомилаhttps://www.abc.net.au/news/2025-05-19/us-officials-frustrated-australia-sending-tanks-to-ukraine/105308996 Австралійська телерадіомовна корпорація (ABC). Ця операція розпочалася без офіційної згоди Сполучених Штатів, виробника танків. Точне місцезнаходження та очікувана дата прибуття бронетехніки до Європи залишаються засекреченими з безпекових міркувань.
А те , що накалякав - вирвано з контексту, дурбецело
Чи ти знов зараз корчиш дурня і не знаєш , що єдиний репортер у цьому десятилітті який був пійманий на фейках це Tакер Карлсон з Fox news ?
тобто ти всерйоз вважаєш, що Австралія пішла на порушення протоколу, який регламентує торгівлю зброєю і в порушення протоколу без погодження із США самовільно передали Україні зброю?
Згідно з міжнародними протоколами про передачу озброєння, зокрема, Міжнародними правилами торгівлі зброєю США (ITAR), будь-який реекспорт військової техніки американського виробництва повинен отримати попереднє схвалення Вашингтона.
порушення протоколу створює прецедент, коли взагалі безконтрольно будуть продавати зброю направо і наліво, як пиріжки. На ринку зброї цивілізовані країни такого не можуть допустити і не допустять. Данія нам передала F-16 після того як отримала схвалення від США. так само і Канада нам передала лепопарди, отримавши схвалення від Німеччини. так само зараз поступає і Австралія, отримавши схвалення від США. інша справа, що схвалення це вони отримали із скандалом, бо Чуб зараз грається у дипломатію з кацапнею і постачання американської зброї через його рішення на сьогодні не входить в його плани, коли він ще наївно сподівається на переговори із ху йлом. тому і виник той скандал з тою передачею тих абрамсів. На Чуба реально натиснули і тому він вже не мав куди діватися і зрештою Пентагон і дав відмашку австралійцям, про що і написав Форбс. а новина, яку подав Еспресо і на яку ти посилаєшся тут, була раніше, коли австралійці вирішували це питання із Пентагоном погрожуючи відправити абрамси Україні бех їхнього схвалення, Пентагон зрештою дав потім задню і схвалив цю передачу танків. а оскільки у Мелоні хороші стосунки із Чубом, бо вони обоє правоє ідеології, то подібного скандалу між Італією і США не було, там все тишком нишком порішали і дали відмашку на тих 400 старих тронетранспортерів М-113, які з часом після модернізації передадуть Україні.
проте ти, телепень, віриш і далі щиро у свою дичину про те як австралійці послали нах Чуба і порушили протокол (ITAR), який регламентує правила торгівлі зброєю та її реекспорту.
Коли до влади дістався трамп , або як кажуть нормальні 61% американців - regime
То США стало ФША і тепер ,як бачиш , їх дозвіл нікого не цікавить.
Факт озвучений авторитеними журналістами. А не якимось фейк-ньюз по типу Fox чи Forbse
Продовжуй заперечувати дійсність
Стосовно "озброїти до зубів" - це як "казав пан: кожух дам".
А про максимальні санкції - не треба, від них у нас лише зубний біль загострюється.
Але цього не буде
Бо МАГА . колишні респи - зараз це культ особистості трампа
А воно - помогати не буде
Ця болтологія без реальних дій - лише шкодить
Бо створює враження , що у респ...вибачте. МАГА , не все так однозначно і є хтось хто ризикне поперти проти трампа та його кремлівських хозяїв
Тим часом перший пост Трампа після масових ударів по Україні: «Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга подзьобав лебідь».
Зачем кричать, когда Дональд Трамп ежедневно лично закапывает политическое наследие Республиканской партии глубже, чем любой «враг Америки» когда-либо мечтал?
Такого идеального идиота в Белом доме еще не было. Он 47-й, который войдет в историю не как лидер, а как самый большой политический актив демократов. Потому что за последние недели он сделал для развала республиканского имиджа больше, чем демократы сделали за последнее десятилетие.
Трамп молчит о России. Но молчит не случайно - он боится ее. И пока в Украине ежедневно гибнут люди, пока Европа выдыхает от бремени войны, в США Трамп молчит так громко, что слышно аж в Кремле.
Он избегает темы санкций, потому что каждое его слово может стоить ему собственного бизнеса, связей или еще чего-то такого, что не декларируется в налоговой.
Сенат и Конгресс уже готовятся действовать без него. Потому что даже республиканцы больше не способны терпеть этот позор, который каждый день валится на них из Трампового Twitter.
Санкции против России, новые пакеты помощи Украине, контроль за поставками - все это готово идти в обход Белого дома, если «новый старый лидер» так и не решится выбрать сторону.
И тут самое смешное: демократы не вмешиваются, потому что не хотят спугнуть удачу.
Когда твой главный политический противник собственноручно валит себя и свою партию - его не трогают. Ему даже иногда подливают кофе. И дают микрофон. Потому что лучше Трампа уничтожить Трампа не способен никто.
Америка не прощает слабости. А молчание в отношении России - это уже не слабость. Это соучастие.
И это понимает уже не только Демократическая партия, но и немало честных республиканцев, которых просто тошнит от стыда.
Если Трамп за две недели не даст четкой жесткой позиции по войне в Украине - страна выберет вместо него Конгресс.
И тогда его молчание превратится в политический приговор.
Кирилл Сазонов