Радник Трампа пастор Бернс засудив масовану атаку РФ на Україну: Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, засудив масовану атаку РФ на Україну в ніч на неділю, 25 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тривалі атаки російських військ на Київ є кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, оскільки вони навмисно спрямовані проти цивільних районів та інфраструктури", - наголосив Бернс.

Він додав, що "ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів".

Бернс закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на чергові російські обстріли.

"Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права цивільних осіб, які опинилися під вогнем", - написав духовний радник Трампа.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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