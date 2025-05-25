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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Радник Трампа пастор Бернс засудив масовану атаку РФ на Україну: Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати

Пастор Бернс засудив обстріли рф

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, засудив масовану атаку РФ на Україну в ніч на неділю, 25 травня. 

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тривалі атаки російських військ на Київ є кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, оскільки вони навмисно спрямовані проти цивільних районів та інфраструктури", - наголосив Бернс.

Він додав, що "ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів".

Бернс закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на чергові російські обстріли.

"Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права цивільних осіб, які опинилися під вогнем", - написав духовний радник Трампа.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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Автор: 

обстріл (28973) росія (65829) США (23290)


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Топ коментарі
+8
Походу цей пастор у Трама, як статуетка у серванті.
Трампу абсолютно насрати, що вона каже та міркує. Головне, що вона є.
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25.05.2025 19:20
+7
Пастор не є духовним наставником бо трампон живе в своєму світі нарцис і пустобрех.
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25.05.2025 19:06
+5
А вони рішуче й реагують. А саме - язиком.
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25.05.2025 19:08
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Пастор не є духовним наставником бо трампон живе в своєму світі нарцис і пустобрех.
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25.05.2025 19:06 Відповісти
А вони рішуче й реагують. А саме - язиком.
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25.05.2025 19:08 Відповісти
щас рудий його звільнить
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25.05.2025 19:11 Відповісти
Деканонізує, він же майже Папа😁
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25.05.2025 19:13 Відповісти
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25.05.2025 20:11 Відповісти
Спасибо. Лучше конечно чем ничего - но ненамного. Ну в отличии от других кто молчит - и на том спасибо.
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25.05.2025 19:16 Відповісти
А сам тампон засудив?
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25.05.2025 19:18 Відповісти
Навіть хепіка не зтанцював..
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25.05.2025 19:37 Відповісти
опублікував пост з лебідем
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25.05.2025 23:41 Відповісти
Спільнота як спільнота... шановний пасторе, ви там чи ногою, чи палкою какою свого трампла потикайте, щоб він ворушився..бо спільнота-то добре, але ось руда собака щось гальмує
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25.05.2025 19:20 Відповісти
Пастор не в курсі, що він треба трампу тільки як ширма, щоб люди думали що трамп "не расист" і "віруючий"
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25.05.2025 19:20 Відповісти
Походу цей пастор у Трама, як статуетка у серванті.
Трампу абсолютно насрати, що вона каже та міркує. Головне, що вона є.
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25.05.2025 19:20 Відповісти
Статуетка дорожча..свлї дивилась - скільки в тирнеті коштують..
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25.05.2025 19:38 Відповісти
Статуетка з чорної деревини...тепер це актуально
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25.05.2025 19:41 Відповісти
засудив… ну й засудив… наслідків від слова нуль…
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25.05.2025 19:20 Відповісти
Міжнародна спільнота - А-су-жда-єм! А-су-жда-єм!
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25.05.2025 19:21 Відповісти
пастор радник... Це він йому рекомендував БІБЛІЮ продавати зі своїм лейбом на виборах? НІ? То що він йому радить ? А говоне - його Трамп запитує?
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25.05.2025 19:21 Відповісти
Зараз тампон його зречеться!
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25.05.2025 19:25 Відповісти
У Тампона духовний наставник це *****
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25.05.2025 19:33 Відповісти
Нє-є-а, не "кумарить". Треба було засудити ... більш рішуче.
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25.05.2025 19:34 Відповісти
Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати

Знаємо: "тупу-тупу ногами" (с) без "сколю тебе рогами" (с).
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25.05.2025 19:35 Відповісти
Пастир молодець. Може розбудить совість в конгресменів, сенаторів. В трампа точно ні.
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25.05.2025 19:37 Відповісти
Бернс призвал международное сообщество к решительной реакции на очередные российские обстрелы.

Правильно. Нарисовать потужную красную линию. И чтобы Мерц, Стармер и Макрон взялись за руки.
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25.05.2025 19:39 Відповісти
...і потужно вбзднули...
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25.05.2025 20:59 Відповісти
Ага, вы рыжего своего спустите на землю, все говорят о ракетном терорре ********* по Украине, а ваш поц строчит у себя в сети "гольф опасный вид спорта потому что его друга покусал лебедь во время игры", это для ****** важнее чем там какая то бомбандировка мирняка в Украине, дети, люди, смерти, вы очем? Он такого не слышал, все чики-пики, клюшку подайте!
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25.05.2025 19:41 Відповісти
Марк Бернес ******** прикидатися пастором Шлангом...
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25.05.2025 20:01 Відповісти
а **** толку з ваших засуджень
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25.05.2025 20:39 Відповісти
Отставной кози барабанщік. Мля , духовний лідор трумпа. Щас как повєрім.
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25.05.2025 20:57 Відповісти
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч "заброньованих" ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
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25.05.2025 21:00 Відповісти
А Трампа кадилом нє?
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26.05.2025 00:12 Відповісти
Мабуть Трамп радиться з цим "радником" раз на 4 роки.
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26.05.2025 01:41 Відповісти
Піндосний пепс обєспокоілся!!! І що далі???
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26.05.2025 07:19 Відповісти
 
 