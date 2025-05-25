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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Закликаємо партнерів до посилення тиску на РФ та зміцнення України: Москва розуміє виключно мову сили та ізоляції, - заява МЗС

масована атака 25 травня

Міністерство закордонних справ на тлі масованих атак Росії на Україну закликало партнерів до посилення тиску на РФ та зміцнення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України, у якій рішуче засуджуються чергові масовані терористичні обстріли українських міст, здійснені Російською Федерацією 24 та 25 травня 2025 року.

У МЗС нагадали, що в ніч проти 24 травня російські окупаційні сили завдали удару по Україні із застосуванням 264-х засобів повітряного нападу, а саме 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 250 ударних безпілотників типу "Shahed". Атака тривала всю ніч і продовжилася 25 травня масованим ракетним ударом із залученням стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС, які запускали крилаті ракети Х-101, а також крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу, зокрема 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95 та ТУ-160, 1 крилатої ракети Х-22 із літака Ту-22М3, 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації, 298 ударних безпілотників типу "Shahed"", - розповіли у міністерстві.

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Зазначається, що особливо інтенсивними були удари по Києву, проте ракетних і дронових ударів також зазнали Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Росія била по житловим кварталам, студентськими гуртожиткам, торговельним центрам, школам, лікарням та іншим обʼєктам, які не мають жодного військового значення.

"Внаслідок цих терористичних атак загинули десятки мирних громадян, понад сотня людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці варварські обстріли є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Російські напади вчергове демонструють, що Російська Федерація не має наміру припиняти агресивну війну проти України та терор проти цивільних людей. Особливо цинічним є те, що атака відбулася на тлі активних мирних зусиль України та міжнародних партнерів, закликів до встановлення повного та безумовного режиму припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

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У МЗС зауважили, що РФ демонструє повну зневагу до міжнародних мирних ініціатив та продовжує посилювати терор замість конструктивного діалогу.

"Наголошуємо, що Москва розуміє виключно мову сили, економічного тиску та ізоляції. Лише рішучі дії міжнародної спільноти, посилення санкційного тиску та надання Україні необхідних засобів оборони можуть змусити агресора припинити терор. Закликаємо партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення України, зокрема надання додаткових протиповітряних спроможностей, систем Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших, боєприпасів до них. Закликаємо посилити санкційний режим проти російських підприємств військово-промислового комплексу, енергетики, всіх російських банків і центробанку РФ, інших сфер. 

Наполягаємо на невідворотності покарання військово-політичного керівництва РФ за планування, організацію та здійснення злочинів агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України та закликаємо міжнародну спільноту забезпечити їхнє притягнення до кримінальної відповідальності. Росія має нести повну відповідальність за свої дії, які загрожують не лише Україні, а й підривають глобальну безпеку та стабільність. Україна продовжуватиме захищати свою територіальну цілісність, суверенітет та право на існування усіма доступними засобами, діючи в рамках міжнародного права", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них троє дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Автор: 

МЗС (4158) обстріл (28973) санкції (12043)


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Топ коментарі
+13
Посильте тиск у нафтопроводі Дружба, щоб його розірвало нафуй.
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25.05.2025 15:23
+6
Закликаємо партнерів до посилення тиску на РФ

Зайве.
Партнери й самі регулярно і завзято (як жаби коло ставка ввечері) закликають одне одного.
Без упину, аж упріли.
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25.05.2025 15:26
+5
Очікувана відповідь.Зелений ублюдок знищить Україну.Не розумію,на що надіється народ,залишаючи зрадника при владі.
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25.05.2025 15:35
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Посильте тиск у нафтопроводі Дружба, щоб його розірвало нафуй.
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25.05.2025 15:23 Відповісти
Русскій, чи просто за Зе голосував?
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25.05.2025 15:39 Відповісти
Кацапи найкраще розуміють відсутніть водки і талони на хліб.І відрізані рамзанкою диркіним голови.А решта це таке
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25.05.2025 16:49 Відповісти
мозхі ти профукало
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25.05.2025 15:39 Відповісти
МЗС шо не чуло про нищівні санкції ?
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25.05.2025 15:25 Відповісти
Полигра́ф Полигра́фович
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25.05.2025 15:31 Відповісти
Правильно. В течение месяца собраться и договориться о следующей встрече. На которой потом строго обсудить все красные, жёлтые, голубые и прочие линии.
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25.05.2025 15:26 Відповісти
Закликаємо партнерів до посилення тиску на РФ

Зайве.
Партнери й самі регулярно і завзято (як жаби коло ставка ввечері) закликають одне одного.
Без упину, аж упріли.
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25.05.2025 15:26 Відповісти
партнери тікі тискаються с лаптями
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25.05.2025 15:27 Відповісти
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25.05.2025 15:32 Відповісти
"закликало партнерів до посилення тиску на РФ та зміцнення України."

Та не існує в природі ніякого тиску на агресора і окупанта. Лише фізичний розгром на полі бою та в тилу.
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25.05.2025 15:35 Відповісти
Очікувана відповідь.Зелений ублюдок знищить Україну.Не розумію,на що надіється народ,залишаючи зрадника при владі.
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25.05.2025 15:35 Відповісти
"Ми більше не можемо ігнорувати ці заклики," - заявив представник Комітету з посиленого тиску, - "наші заклики - це реакція на заклики, що закликають не піддаватися посиленню тиску, що, своєю чергою, лише посилює тиск".
Заклики до уникнення закликів були засуджені як слабке посилення. Тому закликаємо до ще сильнішого тиску, бо лише через заклики можна посилити тиск закликами.
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25.05.2025 15:38 Відповісти
Філігранно
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25.05.2025 15:40 Відповісти
сили в ЄС і НАТО нема, вони її просрали
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25.05.2025 15:41 Відповісти
Ходь бы одинн комментатор сказал что зеледент ничего не сделал из обещанного, а гавкаютт как совки про проклятый Запад, который место нас за нас должен воевать. Реально в нашей многострадальной стране 73% баранов, которые готовы сдохнуть, но не сказать что зеленский убил с помощью путлера больше украинцев, чем это было до зеленого шабаша.
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25.05.2025 16:04 Відповісти
усе то сраки. рашка з китаєм вже розвиває протилежний світ. і він буде конкуретний єврові з америкою.
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25.05.2025 16:26 Відповісти
А тупий трамп бігає навприсядках за кацапами,сподіваючись схилити їх на свій бік у протистоянні з китаєм!!!
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25.05.2025 16:51 Відповісти
 
 