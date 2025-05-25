Закликаємо партнерів до посилення тиску на РФ та зміцнення України: Москва розуміє виключно мову сили та ізоляції, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ на тлі масованих атак Росії на Україну закликало партнерів до посилення тиску на РФ та зміцнення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України, у якій рішуче засуджуються чергові масовані терористичні обстріли українських міст, здійснені Російською Федерацією 24 та 25 травня 2025 року.

У МЗС нагадали, що в ніч проти 24 травня російські окупаційні сили завдали удару по Україні із застосуванням 264-х засобів повітряного нападу, а саме 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 250 ударних безпілотників типу "Shahed". Атака тривала всю ніч і продовжилася 25 травня масованим ракетним ударом із залученням стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС, які запускали крилаті ракети Х-101, а також крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу, зокрема 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, "Калібр" із літаків стратегічної авіації Ту-95 та ТУ-160, 1 крилатої ракети Х-22 із літака Ту-22М3, 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації, 298 ударних безпілотників типу "Shahed"", - розповіли у міністерстві.

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Зазначається, що особливо інтенсивними були удари по Києву, проте ракетних і дронових ударів також зазнали Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Росія била по житловим кварталам, студентськими гуртожиткам, торговельним центрам, школам, лікарням та іншим обʼєктам, які не мають жодного військового значення.

"Внаслідок цих терористичних атак загинули десятки мирних громадян, понад сотня людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці варварські обстріли є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Російські напади вчергове демонструють, що Російська Федерація не має наміру припиняти агресивну війну проти України та терор проти цивільних людей. Особливо цинічним є те, що атака відбулася на тлі активних мирних зусиль України та міжнародних партнерів, закликів до встановлення повного та безумовного режиму припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

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У МЗС зауважили, що РФ демонструє повну зневагу до міжнародних мирних ініціатив та продовжує посилювати терор замість конструктивного діалогу.

"Наголошуємо, що Москва розуміє виключно мову сили, економічного тиску та ізоляції. Лише рішучі дії міжнародної спільноти, посилення санкційного тиску та надання Україні необхідних засобів оборони можуть змусити агресора припинити терор. Закликаємо партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення України, зокрема надання додаткових протиповітряних спроможностей, систем Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших, боєприпасів до них. Закликаємо посилити санкційний режим проти російських підприємств військово-промислового комплексу, енергетики, всіх російських банків і центробанку РФ, інших сфер.

Наполягаємо на невідворотності покарання військово-політичного керівництва РФ за планування, організацію та здійснення злочинів агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території України та закликаємо міжнародну спільноту забезпечити їхнє притягнення до кримінальної відповідальності. Росія має нести повну відповідальність за свої дії, які загрожують не лише Україні, а й підривають глобальну безпеку та стабільність. Україна продовжуватиме захищати свою територіальну цілісність, суверенітет та право на існування усіма доступними засобами, діючи в рамках міжнародного права", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них троє дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".