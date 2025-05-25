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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Ексглава МЗС Литви Ландсбергіс після масованої атаки РФ на Україну: Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?

наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сьогодні, після нічної масованої атаки Росію на Україну, нагадав про те, що Україні обіцяли Taurus, а також запровадження "нищівних санкцій" проти РФ за відмову від припинення вогню.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую", – написав він.

Також дивіться: Росія затягує війну й щодня продовжує вбивати. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Ландсбергіс після масованої атаки РФ на Україну

Нагадаємо, раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може розраховувати на уряд ФРН у питанні постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше під час коментування питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.

Раніше сенатори Грем та Блюменталь заявили, що США застосують санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

санкції (12043) Ландсбергіс Габріелюс (214) Taurus Таурус (47)


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Топ коментарі
+15
Синдром екса.
Зараз вилізе якийсь чинний європейський чиновник і заведе звичну платівку про "посилення тиску", "справедливий мир", "маємо надати" і "подальшу підтримку".
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25.05.2025 12:35
+11
******* не мішки тягать
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25.05.2025 12:28
+8
Обіцяли ,обіцяли...обісцяли і всрались
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25.05.2025 12:25
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баба тампон не чує ! Він грає у гольф
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25.05.2025 12:23 Відповісти
Обіцяли ,обіцяли...обісцяли і всрались
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25.05.2025 12:25 Відповісти
Подивіться на Рубіо ,що він говорить перед сенаторами.
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25.05.2025 12:29 Відповісти
Та нічого не говорить. Маю на увазі - по суті. Тут якраз мовчанка. А те, що ллється у нього з рота - то словесний понос, алогічний за суттю.
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25.05.2025 12:40 Відповісти
Піськограй катався по всій Європі збирав коаліції, безпекових угод підписав 28 шт., - толку нуль.
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25.05.2025 13:09 Відповісти
А на що ви сподівались ? Всі ринуться допомагати ? Трампа вам киздабола потрібно ?
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25.05.2025 13:42 Відповісти
Я ні на що не сподівався! Ніхто не ринеться допомагати! Трамп киздабол мені не потрібен.
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25.05.2025 13:44 Відповісти
******* не мішки тягать
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25.05.2025 12:28 Відповісти
Та уся Європа чекає з нетерпінням на капітуляцію України - бізнес ж попре вгору, ніхто не збирається сваритися із пушкіномовними, навпаки...
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25.05.2025 12:30 Відповісти
на жаль так і є. ЄС обіцяє 10 євро, обговорюють 5, а дають 1, і то, попізже...
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25.05.2025 12:34 Відповісти
Москвобот, схоже...
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25.05.2025 16:15 Відповісти
Варто визнати, що "партьори" надають перевагу нафті та газу з раші, а не Україні.
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25.05.2025 12:30 Відповісти
чули , Сенат дав декілька днів раші
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25.05.2025 12:32 Відповісти
трам здувся. давайте нового
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25.05.2025 12:33 Відповісти
А він і не надувався, Трамп - категорично проти допомоги Україні, і переклав війну на Європу, яка взагалі недієздатна без США.
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25.05.2025 13:12 Відповісти
А хіба це не особисто путлер напряму чи через Віткофа йому підказав , що Європа не обороноспроможна, і тому феноменально успішним кроком буде лишити її без підтримки США зупиняти війну в Європі?
Бо цей феноменальний POTUS навряд чи здатний самостійно проводити аналіз та робити обгрунтовані висновки, а власних професійних військових експертів, схоже не чує.
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25.05.2025 13:29 Відповісти
Мерц це німецький Яценюк.

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25.05.2025 12:33 Відповісти
Є дещо спільне, але суттєвих відмінностей мабуть більше, зокрема:
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1949%E2%80%941990) ФРН. З 1972 став членом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%94%D0%A1 Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У 1975-1976 роках служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бундесвері на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A3 самохідній артилерійській установці
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86
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25.05.2025 13:46 Відповісти
❗️303 українських захисники вдома, це третя і остання частина обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині - Зеленський
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25.05.2025 12:33 Відповісти
Бачиш? Стамбульські перемовини про припинення вогню позитивні. Санкції накладати нема за що. Німці і далі обіцяють обіцяти Тауруси, але на цей раз таємно. Ми чекаємо виконання обіцянок. Тауруси дадуть100%, а може вже дали, але наверняка із забороною використання по москальських територіях.
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25.05.2025 12:53 Відповісти
Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?
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25.05.2025 12:33 Відповісти
Синдром екса.
Зараз вилізе якийсь чинний європейський чиновник і заведе звичну платівку про "посилення тиску", "справедливий мир", "маємо надати" і "подальшу підтримку".
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25.05.2025 12:35 Відповісти
О. Старий трамподрочер виринув. Шось тебе не було в коментах про Трампа та Віткоффа.
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25.05.2025 16:16 Відповісти
Для початку повертайся в неньку і поживи трошки здобуваючи "мир з позиції сили", потім зрозумієш.
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25.05.2025 18:31 Відповісти
я думаю той Таурус така ж фікція як і наші потужно анонсовані Паляниці, існує в експериментальному варіанті для показух і виставок
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25.05.2025 12:36 Відповісти
Здається, минулого року Південна Корея проводила випробовування таурусів на навчаннях. Щодо німецьких не знаю, в якому вони стані. Можливо муляжі?
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25.05.2025 12:44 Відповісти
Я думаю, шо навіть у відкритому доступі є багато інформації, аби не писати хню. Але ж це треба напружити мозок.
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25.05.2025 16:17 Відповісти
Нехай пан Ландбергіс не переживає за власний слух - зі слухом у нього все добре - за постачання Таурусів в Україну і пекельні санкції проти кацапії не чув не лише він - не чули і ми в Україні, і люди у всьому світі теж не чули. То погано зі словом і совістю тих, хто щосили бився у груди, обіцяючи це робити.
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25.05.2025 12:37 Відповісти
І не почують, бо це тепер таємниця, хай ворог перебуває у стані невизначеності.
Надали Таурус, чи ні...
Якщо надали, то першими про це повинні взнати і відчути ефект клієнти-рашисти на обʼєктах- цілях при бойовому застосуванні Таурусів. І одразу ж забути. Назавжди.
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25.05.2025 13:39 Відповісти
Очікуємо на постачання ракет таурус Україні
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25.05.2025 12:37 Відповісти
Нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу.
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25.05.2025 12:44 Відповісти
таурісів нам не дадуть. Америка злилась. Європа шось потроху буде давати а би ми якось тримались, тихенько будуть дякувати богові шо русня застряла в Україні
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25.05.2025 12:44 Відповісти
А де британські та французькі ракети? У перший тиждень повідомили про 400 убитих корейців в якійсь садибі-музеї, а потім пропали.
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25.05.2025 12:50 Відповісти
Ми обіцяємо вам і далі таємно обіцяти ТАУРУСИ!
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25.05.2025 12:46 Відповісти
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25.05.2025 12:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X85IfIjHqQo да гранати у ніх нє той сістєми..
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25.05.2025 12:50 Відповісти
Всі все знають - тільки на горшок не просяться
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25.05.2025 12:55 Відповісти
Трамп зрадив Україну.
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25.05.2025 13:00 Відповісти
Економічний патруль
@MarketPowerUA
·
2 год
Останнім часом все частіше приходить одна думка: навіть зі всіма ресурсами світу ми не зможемо перемогти з таким неефективним управлінням.

Неефективність - це головна проблема всього, що пов'язано з державою. У звичайний час нам ця неефективність коштувала економічного розвитку. Наприклад, наша економіка безнадійно відстала від тієї ж Польщі - сьогодні розрив більше ніж утричі за ВВП на душу населення. А ще тридцять років тому ми були приблизно на одному рівні.

А у військовий час неефективність коштує життів людей. І, на жаль, на цьому тлі проблеми економіки лише поглибилися (хоча я би сказав, що їх спеціально "поглибили").

Питання не в ресурсах чи можливостях - їх у нас достатньо. Питання в тому, чи зможемо ми навчитися ними ефективно розпоряджатися.
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25.05.2025 13:05 Відповісти
Я думаю що війна у вас для того щоб вас вчити і навчити - голосувати, керувати державою і ресурсами і т.д.
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25.05.2025 13:13 Відповісти
Кого саме навчити ? У нас була людина, яку вчити не треба було. Він витягував все. Мав стратегічні плани і їхню реалізацію.
Тепер у нас ті хто вже шість років мають право на помилку. На кону існування держави і життя українців. Ми забули що українці мають право на життя, яке відібрали помилки
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25.05.2025 13:28 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/
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25.05.2025 13:34 Відповісти
Політичний труп все не вспокоїться. Ліпше б ЗСУ фінансував, а не ботів.
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25.05.2025 16:20 Відповісти
Добре, що нагадали - як там той яструб Мерц, який бив себе п'ятами у груди та рвав рубашку перед виборами, що дасть Україні Тауруси? І де? Що?
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25.05.2025 13:08 Відповісти
Він обіцяв ультиматум кацапам, лякав Таурусами. Клінічний ідіот. Ці люди керують Європою.
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25.05.2025 14:01 Відповісти
В ракетах Таурус комплектующие из США, без американцев эти ракеты произвести невозможно и без их разрешения европейцы не имеют права использовать в украинском конфликте.
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25.05.2025 13:14 Відповісти
приймачі від Collins Aerospace.
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25.05.2025 13:52 Відповісти
Абсолютно всё современное европейское оружие так или иначе связано с США, будь это система наведения, спутниковая координация да похрен что.
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25.05.2025 13:57 Відповісти
Стрелковое оружие, гранаты и прочее вооружение прошлого века, европейцы делают без посторонней помощи. Использовать могут наплевав на всех.
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25.05.2025 14:08 Відповісти
на щастя - не все.
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25.05.2025 15:35 Відповісти
Если не всё, значит завтра отгрузят. Как говорит Зеля, жди-ТЕ.
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25.05.2025 16:17 Відповісти
з якого це дива будуть відвантажувати... У них озброєння вистачає тільки на бутафорські армії. Ну, хіба що не брати авіацію загалом. Тих "таурусів" годних для застосування може і є всього півтори сотні, і розмовами про них вже тут заїбали, бо якщо чесно, то півсотні ракет з дальністю 300 км істотно не можуть вплинути на перебіг війни. Вже не кажучі, що нам нідочого їх чіплять.
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25.05.2025 16:34 Відповісти
В украинском конфликте, ггг. У тебя капуста из щей в бороде застряла.
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25.05.2025 16:21 Відповісти
Называй как хочешь, но войну никто никому не объявлял, факты вещь упрямая. Тебе интересно почему именно украинском конфликте? Да потому что боевые действия на территории Украины. Или я не прав? Уже не украинская территория что ли?
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25.05.2025 16:28 Відповісти
нічого ні від кого не буде, бо нікому Україна не потрібна, виключно, як територія, де росія може воювати. Усіх турбує лише, щоб путін не прийшов до них. Все інше клоунада.
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25.05.2025 13:34 Відповісти
Ще один з бот-акаунтів, які лапті нареґали на Цензорі в лютому.
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25.05.2025 16:22 Відповісти
 
 