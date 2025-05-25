Ексглава МЗС Литви Ландсбергіс після масованої атаки РФ на Україну: Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?
Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сьогодні, після нічної масованої атаки Росію на Україну, нагадав про те, що Україні обіцяли Taurus, а також запровадження "нищівних санкцій" проти РФ за відмову від припинення вогню.
Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую", – написав він.
Нагадаємо, раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може розраховувати на уряд ФРН у питанні постачання крилатих ракет Taurus.
Пізніше під час коментування питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.
Раніше сенатори Грем та Блюменталь заявили, що США застосують санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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бабатампон не чує ! Він грає у гольф
Бо цей феноменальний POTUS навряд чи здатний самостійно проводити аналіз та робити обгрунтовані висновки, а власних професійних військових експертів, схоже не чує.
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1949%E2%80%941990) ФРН. З 1972 став членом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%94%D0%A1 Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У 1975-1976 роках служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бундесвері на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A3 самохідній артилерійській установці
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86
Зараз вилізе якийсь чинний європейський чиновник і заведе звичну платівку про "посилення тиску", "справедливий мир", "маємо надати" і "подальшу підтримку".
Надали Таурус, чи ні...
Якщо надали, то першими про це повинні взнати і відчути ефект клієнти-рашисти на обʼєктах- цілях при бойовому застосуванні Таурусів. І одразу ж забути. Назавжди.
@MarketPowerUA
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2 год
Останнім часом все частіше приходить одна думка: навіть зі всіма ресурсами світу ми не зможемо перемогти з таким неефективним управлінням.
Неефективність - це головна проблема всього, що пов'язано з державою. У звичайний час нам ця неефективність коштувала економічного розвитку. Наприклад, наша економіка безнадійно відстала від тієї ж Польщі - сьогодні розрив більше ніж утричі за ВВП на душу населення. А ще тридцять років тому ми були приблизно на одному рівні.
А у військовий час неефективність коштує життів людей. І, на жаль, на цьому тлі проблеми економіки лише поглибилися (хоча я би сказав, що їх спеціально "поглибили").
Питання не в ресурсах чи можливостях - їх у нас достатньо. Питання в тому, чи зможемо ми навчитися ними ефективно розпоряджатися.
Тепер у нас ті хто вже шість років мають право на помилку. На кону існування держави і життя українців. Ми забули що українці мають право на життя, яке відібрали помилки