Ексглава МЗС Литви Ландсбергіс після масованої атаки РФ на Україну: Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сьогодні, після нічної масованої атаки Росію на Україну, нагадав про те, що Україні обіцяли Taurus, а також запровадження "нищівних санкцій" проти РФ за відмову від припинення вогню.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую", – написав він.

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Нагадаємо, раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може розраховувати на уряд ФРН у питанні постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше під час коментування питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.

Раніше сенатори Грем та Блюменталь заявили, що США застосують санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.