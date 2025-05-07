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Новини Постачання Taurus
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Мерц про передачу Taurus: Зеленський знає, що може покладатися на Німеччину

Мерц відповів чи передасть Таурус Україні

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може розраховувати на уряд ФРН у питанні постачання крилатих ракет Taurus.

Про це він заявив у програмі "Was nun?" на каналі ZDF, передає Цензор.НЕТ.

Мерц відповів на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні Taurus.

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц: Європа не зможе замінити підтримку США Україні. Необхідна їхня подальша участь

 За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо "стриманою" у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН).

Новий канцлер має намір активно брати в ньому участь. Зокрема, він планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив візит як канцлер. З обома лідерами Мерц планує проводити "інтенсивні консультації" щодо підтримки України.

"І я буду намагатися разом з ними ухвалювати рішення. Все, що ми робимо, має, наскільки це можливо, робитися спільно та попередньо спільно ухвалено", - сказав Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні треба давати необхідну зброю, але робити це тихо, - Макрон

Автор: 

Німеччина (7390) Taurus Таурус (40) Мерц Фрідріх (82)


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Топ коментарі
+8
Віримо в пана Мерца .
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07.05.2025 18:38
+6
Хоч якись позитив - а то шо не прочитаєш - одна хрень
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07.05.2025 18:46
+5
- Ви передасте Тауруси Україні?
- Пан Зєленський може повністю покладатися на мене і Федеративну Республіку?
- То передасте?
- Наша позиція незмінна! Ми завжди підтримували і підтримуватимемо Україну!
- Передасте чи ні?
- Ми будемо спільно ухвалювати рішення! Все це надзвичайно важливо!
- %:?дь!
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07.05.2025 18:48
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Віримо в пана Мерца .
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07.05.2025 18:38 Відповісти
Хватит, больше никаких кредитов доверия, только действия
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07.05.2025 21:06 Відповісти
Виглядає непогано
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07.05.2025 18:41 Відповісти
Хоч якись позитив - а то шо не прочитаєш - одна хрень
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07.05.2025 18:46 Відповісти
Трампа не треба було вибирати, а вибирати Байдена (Камелу Харес). Ніккі Хейлі була б гарніше вле вона не пройшла республ відбір. тоді б новини як від Мерца були б і з США
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07.05.2025 20:59 Відповісти
- Ви передасте Тауруси Україні?
- Пан Зєленський може повністю покладатися на мене і Федеративну Республіку?
- То передасте?
- Наша позиція незмінна! Ми завжди підтримували і підтримуватимемо Україну!
- Передасте чи ні?
- Ми будемо спільно ухвалювати рішення! Все це надзвичайно важливо!
- %:?дь!
показати весь коментар
07.05.2025 18:48 Відповісти
Зелений,мерс все правильно сказав,якщо ти читаєш новини,до твого відому довожу,мерс вже зустрівся з макароном і сказав,щоб менше ми говорили про зброю,що ми передаєм,скільки і коли.І все буде в ажурі!
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07.05.2025 19:26 Відповісти
Я тільки за. Хай передає всього і побільше. І бажано без зайвого триндєжа. Просто трохи кумедно ті заяви прозвучали .
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07.05.2025 20:05 Відповісти
Всі знають, ми не знаємо.
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07.05.2025 18:55 Відповісти
Будем судить по делам его . Квадратные ракеты могут стать соломинкой, переломящей хребет верблюду. Надеемся на Вас, пане Мерц
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07.05.2025 19:31 Відповісти
 
 