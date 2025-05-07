Мерц про передачу Taurus: Зеленський знає, що може покладатися на Німеччину

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може розраховувати на уряд ФРН у питанні постачання крилатих ракет Taurus.

Про це він заявив у програмі "Was nun?" на каналі ZDF, передає Цензор.НЕТ.

Мерц відповів на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні Taurus.

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – наголосив він.

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За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо "стриманою" у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН).

Новий канцлер має намір активно брати в ньому участь. Зокрема, він планує зустрітися з британським колегою Кіром Стармером найближчим часом, а президент Франції Еммануель Макрон став першим лідером, до якого він здійснив візит як канцлер. З обома лідерами Мерц планує проводити "інтенсивні консультації" щодо підтримки України.

"І я буду намагатися разом з ними ухвалювати рішення. Все, що ми робимо, має, наскільки це можливо, робитися спільно та попередньо спільно ухвалено", - сказав Мерц.

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