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Мерц о передаче Taurus: Зеленский знает, что может положиться на Германию

Мерц ответил, передаст ли Таурус Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на правительство ФРГ в вопросе поставки крылатых ракет Taurus.

Об этом он заявил в программе "Was nun?" на канале ZDF, передает Цензор.НЕТ.

Мерц ответил на вопрос, может ли Владимир Зеленский рассчитывать на то, что канцлер ФРГ передаст Украине Taurus.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - подчеркнул он.

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По словам Мерца, в последние месяцы из-за ситуации со сменой правительства Германия была несколько "сдержанной" в формате Е3 (Великобритания, Франция и ФРГ).

Новый канцлер намерен активно в нем участвовать. В частности, он планирует встретиться с британским коллегой Киром Стармером в ближайшее время, а президент Франции Эммануэль Макрон стал первым лидером, к которому он совершил визит как канцлер. С обоими лидерами Мерц планирует проводить "интенсивные консультации" по поддержке Украины.

"И я буду стараться вместе с ними принимать решения. Все, что мы делаем, должно, насколько это возможно, делаться совместно и предварительно совместно принято", - сказал Мерц.

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Автор: 

Германия (6988) Taurus (40) Фридрих Мерц (75)


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Віримо в пана Мерца .
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07.05.2025 18:38 Ответить
Виглядає непогано
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07.05.2025 18:41 Ответить
Хоч якись позитив - а то шо не прочитаєш - одна хрень
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07.05.2025 18:46 Ответить
- Ви передасте Тауруси Україні?
- Пан Зєленський може повністю покладатися на мене і Федеративну Республіку?
- То передасте?
- Наша позиція незмінна! Ми завжди підтримували і підтримуватимемо Україну!
- Передасте чи ні?
- Ми будемо спільно ухвалювати рішення! Все це надзвичайно важливо!
- %:?дь!
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07.05.2025 18:48 Ответить
Зелений,мерс все правильно сказав,якщо ти читаєш новини,до твого відому довожу,мерс вже зустрівся з макароном і сказав,щоб менше ми говорили про зброю,що ми передаєм,скільки і коли.І все буде в ажурі!
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07.05.2025 19:26 Ответить
Всі знають, ми не знаємо.
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07.05.2025 18:55 Ответить
Будем судить по делам его . Квадратные ракеты могут стать соломинкой, переломящей хребет верблюду. Надеемся на Вас, пане Мерц
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07.05.2025 19:31 Ответить
 
 