Мерц о передаче Taurus: Зеленский знает, что может положиться на Германию

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может рассчитывать на правительство ФРГ в вопросе поставки крылатых ракет Taurus.

Об этом он заявил в программе "Was nun?" на канале ZDF, передает Цензор.НЕТ.

Мерц ответил на вопрос, может ли Владимир Зеленский рассчитывать на то, что канцлер ФРГ передаст Украине Taurus.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - подчеркнул он.

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По словам Мерца, в последние месяцы из-за ситуации со сменой правительства Германия была несколько "сдержанной" в формате Е3 (Великобритания, Франция и ФРГ).

Новый канцлер намерен активно в нем участвовать. В частности, он планирует встретиться с британским коллегой Киром Стармером в ближайшее время, а президент Франции Эммануэль Макрон стал первым лидером, к которому он совершил визит как канцлер. С обоими лидерами Мерц планирует проводить "интенсивные консультации" по поддержке Украины.

"И я буду стараться вместе с ними принимать решения. Все, что мы делаем, должно, насколько это возможно, делаться совместно и предварительно совместно принято", - сказал Мерц.

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