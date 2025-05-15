Мерц пояснив, чому публічно не говорить про Taurus для України: Такі дискусії грають на руку Путіну
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц розповів, чому віднині не говорить публічно про можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він зазначив, що такі розмови грають на руку диктатору РФ Володимиру Путіну і дають йому цінну інформацію.
Про це німецький канцлер заявив в інтерв’ю Zeit, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чому Мерц не говорить публічно про окремі системи озброєння, він відповів: "ми більше не хочемо публічно обговорювати питання озброєння".
"Йдеться не про те, що ми більше не хочемо інформувати німецьку громадськість. Навпаки, ці дискусії грають на руку Путіну і дають йому цінну інформацію. Ми дотримаємося своїх обіцянок і надамо необхідну військову підтримку", - заявив політик.
Він додав, що попередній уряд на чолі з Олафом Шольцом "змусив нас" вести дискусію про Taurus для України, оскільки сам публічно про це говорив.
"Ми цього не робитимемо (не говоритимемо публічно, - ред.)", – додав канцлер.
Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.
Коли говорили публічно про пакети і номеклатуру. Треба було горлати "Нащо ви розповідаєте"
Коли, тепер, роблять це не публічно - треба знов шукати теми для невдоволення
Кумедно