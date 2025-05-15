УКР
Мерц пояснив, чому публічно не говорить про Taurus для України: Такі дискусії грають на руку Путіну

Мерц дав пояснення, чому не говорить про поставки Taurus Україні

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц розповів, чому віднині не говорить публічно про можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він зазначив, що такі розмови грають на руку диктатору РФ Володимиру Путіну і дають йому цінну інформацію.

Про це німецький канцлер заявив в інтерв’ю Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чому Мерц не говорить публічно про окремі системи озброєння, він відповів: "ми більше не хочемо публічно обговорювати питання озброєння".

"Йдеться не про те, що ми більше не хочемо інформувати німецьку громадськість. Навпаки, ці дискусії грають на руку Путіну і дають йому цінну інформацію. Ми дотримаємося своїх обіцянок і надамо необхідну військову підтримку", - заявив політик.

Він додав, що попередній уряд на чолі з Олафом Шольцом  "змусив нас" вести дискусію про Taurus для України, оскільки сам публічно про це говорив.

"Ми цього не робитимемо (не говоритимемо публічно, - ред.)", – додав канцлер.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.

Читайте також: Європейські партнери працюють над заходами проти РФ за відмову від припинення вогню, - Мерц

Німеччина (7661) Taurus Таурус (57) Мерц Фрідріх (219)
Він смішний. Які ще дискусії, про те як передати і пуйла не образити?
показати весь коментар
15.05.2025 20:53 Відповісти
Ох і тяжка доля кремлівського бота
Коли говорили публічно про пакети і номеклатуру. Треба було горлати "Нащо ви розповідаєте"
Коли, тепер, роблять це не публічно - треба знов шукати теми для невдоволення
Кумедно
показати весь коментар
15.05.2025 22:10 Відповісти
Как говорил Витя Янукович: "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем".
показати весь коментар
15.05.2025 21:05 Відповісти
Хоть один нормальний політик!Як би всі так з самого початку робили !То Україна вже б все відвоювала без розголосу і галасу!А так ....
показати весь коментар
15.05.2025 21:34 Відповісти
Якби українці не повелися на Беніне і Боневтікове кіно про Голобородько і фейки про "свінарчуків", "Ротердам +" та "ліпецьку фабрику", то замість асфальту наробили ракет, танків, дронів, САУ, створили додаткові фортифікації, домінували решту території перед лінією розмежування, то і повномасшабного нападу не було і ми би вже точно були в ЄС і подали заявку до НАТО.
показати весь коментар
15.05.2025 21:43 Відповісти
Отут повністю згоден. Стільки можливостей просрано починаючи з 2019
показати весь коментар
15.05.2025 22:11 Відповісти
100 відсотків.
показати весь коментар
15.05.2025 22:34 Відповісти
Мерц может поклясца что таурус Украине не не давал, они сами купили в военторге
показати весь коментар
16.05.2025 07:54 Відповісти
 
 