Мерц объяснил, почему публично не говорит о Taurus для Украины: Такие дискуссии играют на руку Путину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, почему отныне не говорит публично о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что такие разговоры играют на руку диктатору РФ Владимиру Путину и дают ему ценную информацию.

Об этом немецкий канцлер заявил в интервью Zeit, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения".

"Речь идет не о том, что мы больше не хотим информировать немецкую общественность. Наоборот, эти дискуссии играют на руку Путину и дают ему ценную информацию. Мы сдержим свои обещания и предоставим необходимую военную поддержку", - заявил политик.

Он добавил, что предыдущее правительство во главе с Олафом Шольцом "заставило нас" вести дискуссию о Taurus для Украины, поскольку само публично об этом говорило.

"Мы этого не будем делать (не будем говорить публично. - Ред.)", - добавил канцлер.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

