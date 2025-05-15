РУС
Мерц объяснил, почему публично не говорит о Taurus для Украины: Такие дискуссии играют на руку Путину

Мерц дал объяснение, почему не говорит о поставках Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, почему отныне не говорит публично о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что такие разговоры играют на руку диктатору РФ Владимиру Путину и дают ему ценную информацию.

Об этом немецкий канцлер заявил в интервью Zeit, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения".

"Речь идет не о том, что мы больше не хотим информировать немецкую общественность. Наоборот, эти дискуссии играют на руку Путину и дают ему ценную информацию. Мы сдержим свои обещания и предоставим необходимую военную поддержку", - заявил политик.

Он добавил, что предыдущее правительство во главе с Олафом Шольцом "заставило нас" вести дискуссию о Taurus для Украины, поскольку само публично об этом говорило.

"Мы этого не будем делать (не будем говорить публично. - Ред.)", - добавил канцлер.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

Він смішний. Які ще дискусії, про те як передати і пуйла не образити?
15.05.2025 20:53 Ответить
Ох і тяжка доля кремлівського бота
Коли говорили публічно про пакети і номеклатуру. Треба було горлати "Нащо ви розповідаєте"
Коли, тепер, роблять це не публічно - треба знов шукати теми для невдоволення
Кумедно
15.05.2025 22:10 Ответить
Как говорил Витя Янукович: "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем".
15.05.2025 21:05 Ответить
Хоть один нормальний політик!Як би всі так з самого початку робили !То Україна вже б все відвоювала без розголосу і галасу!А так ....
15.05.2025 21:34 Ответить
Якби українці не повелися на Беніне і Боневтікове кіно про Голобородько і фейки про "свінарчуків", "Ротердам +" та "ліпецьку фабрику", то замість асфальту наробили ракет, танків, дронів, САУ, створили додаткові фортифікації, домінували решту території перед лінією розмежування, то і повномасшабного нападу не було і ми би вже точно були в ЄС і подали заявку до НАТО.
15.05.2025 21:43 Ответить
Отут повністю згоден. Стільки можливостей просрано починаючи з 2019
15.05.2025 22:11 Ответить
100 відсотків.
15.05.2025 22:34 Ответить
Мерц может поклясца что таурус Украине не не давал, они сами купили в военторге
16.05.2025 07:54 Ответить
 
 