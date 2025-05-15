Мерц объяснил, почему публично не говорит о Taurus для Украины: Такие дискуссии играют на руку Путину
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, почему отныне не говорит публично о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что такие разговоры играют на руку диктатору РФ Владимиру Путину и дают ему ценную информацию.
Об этом немецкий канцлер заявил в интервью Zeit, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения".
"Речь идет не о том, что мы больше не хотим информировать немецкую общественность. Наоборот, эти дискуссии играют на руку Путину и дают ему ценную информацию. Мы сдержим свои обещания и предоставим необходимую военную поддержку", - заявил политик.
Он добавил, что предыдущее правительство во главе с Олафом Шольцом "заставило нас" вести дискуссию о Taurus для Украины, поскольку само публично об этом говорило.
"Мы этого не будем делать (не будем говорить публично. - Ред.)", - добавил канцлер.
Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.
Коли говорили публічно про пакети і номеклатуру. Треба було горлати "Нащо ви розповідаєте"
Коли, тепер, роблять це не публічно - треба знов шукати теми для невдоволення
Кумедно