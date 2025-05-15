Европейские партнеры работают над мерами против РФ за отказ от прекращения огня, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, какие меры могут принять против России за ее отказ от установления прекращения огня.
Об этом он заявил в интервью Zeit, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, главы государств и правительств, договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - отметил канцлер.
Мерц, отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов РФ, сказал, что сейчас этот вопрос выясняется.
"Если есть способ мобилизовать средства на надежной правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - добавил канцлер Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ось маємо
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Бачу , чукча на зарплатці кремля не читатель ,але коментатор
Ці зміни торкнуться продукції, яка раніше не обкладалася додатковими митами, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин . Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Але ти , боте, маєш знайти зраду навіть там де її нема
Як на мене це добре , що продукти з боліт обкладаються 50% митом у тому числі і перелічені тобою ,але не лише вони
Добре, почекаемо ще трохи пане Мерц, бо іншим вже віри нема
Вітаємо, у світовій сім'ї деескалаторів потужне поповнення - новий канцлер. Якщо чую переживання про ризики, це означає, що на одного деескалатора стало більше.
Щодо самих санкцій: на дивно, що пуйло ігнорує ультиматуми з Берліну. Такими санкціями його не залякати.
- Ну зараз не введемо, але у випадку недотримання перемир'я точно введемо!
- Ну через зрив перемир'я не введемо, але після переговорів у Стамбулі санкції обов'язково будуть!
- Ну ми працюємо з партнерами щодо санкцій, зараз зустрінемось і обговоримо - може потім, але це не точно...
ясно понятно