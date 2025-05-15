РУС
Новости Прекращение войны
1 565 19

Европейские партнеры работают над мерами против РФ за отказ от прекращения огня, - Мерц

Как накажут РФ за отказ от прекращения огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, какие меры могут принять против России за ее отказ от установления прекращения огня.

Об этом он заявил в интервью Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, главы государств и правительств, договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - отметил канцлер.

Мерц, отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов РФ, сказал, что сейчас этот вопрос выясняется.

"Если есть способ мобилизовать средства на надежной правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - добавил канцлер Германии.

Автор: 

Топ комментарии
+5
Казали все напрацьовано,а ніт,ще працюююююююють😥
показать весь комментарий
15.05.2025 15:40 Ответить
+5
Ох вже ці єврапєйскіє каратєльниє атряди....
показать весь комментарий
15.05.2025 15:40 Ответить
+4
Якщо Путін переможе, то вже не буде ніякого європейського фінансового ринку. Звичайна тупа відмазка.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:41 Ответить
Сказали , що напрацьовано щодо санкцій
І ось маємо
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
показать весь комментарий
15.05.2025 15:47 Ответить
І що ви там зробите - невже кацапські нафту і газ припините закуповувати ?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:43 Ответить
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Бачу , чукча на зарплатці кремля не читатель ,але коментатор
показать весь комментарий
15.05.2025 15:48 Ответить
Чукча навіть під чеським прапорцем - чукча , тобто - кацап ?
Ці зміни торкнуться продукції, яка раніше не обкладалася додатковими митами, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин . Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
показать весь комментарий
15.05.2025 15:55 Ответить
Чукча ссить навіть справжнє ім'я засвітити , бо Іванов одразу кинеться в око і навіть ВПН України не допоможе
Але ти , боте, маєш знайти зраду навіть там де її нема
Як на мене це добре , що продукти з боліт обкладаються 50% митом у тому числі і перелічені тобою ,але не лише вони
показать весь комментарий
15.05.2025 16:19 Ответить
Трудяги. За півроку впораєтеся?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:44 Ответить
"Ми, глави держав та урядів, домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості."

Добре, почекаемо ще трохи пане Мерц, бо іншим вже віри нема
показать весь комментарий
15.05.2025 15:51 Ответить
Європейці показують, що не відхилились від курсу та на відміну від трампа, не роздають пуйлу печеньки. Трампище скоро розгнівиться за таку самостійність і попре своїм звіздатим трактором на них щоб знову залякати. Вирине тема Гренландії або ж невдоволення курсом Європи в бік демократії, утиском прав чи ще якась беліберда.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:56 Ответить
Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - додав канцлер Німеччини.

Вітаємо, у світовій сім'ї деескалаторів потужне поповнення - новий канцлер. Якщо чую переживання про ризики, це означає, що на одного деескалатора стало більше.
Щодо самих санкцій: на дивно, що пуйло ігнорує ультиматуми з Берліну. Такими санкціями його не залякати.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:58 Ответить
- Зараз як введемо проти росії каральні санкції!
- Ну зараз не введемо, але у випадку недотримання перемир'я точно введемо!
- Ну через зрив перемир'я не введемо, але після переговорів у Стамбулі санкції обов'язково будуть!
- Ну ми працюємо з партнерами щодо санкцій, зараз зустрінемось і обговоримо - може потім, але це не точно...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:09 Ответить
Головна санкція це "стурбованість".Трамп вже відбилив психопата кремлівського.Вчора бразилійський Лула 4 години був в аеропорті кремлівському просячи щоб дали дозвіл на чолобитну фюреру.Навіть цього не дозволили.Полетів,маю надію дали флакон із сечею психопата,як святі мощі.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:09 Ответить
Стурбулентність - нове фізико-політичне явище.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:18 Ответить
Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку Джерело: https://censor.net/ua/n3552422

ясно понятно
показать весь комментарий
15.05.2025 16:19 Ответить
 
 