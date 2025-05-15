Европейские партнеры работают над мерами против РФ за отказ от прекращения огня, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, какие меры могут принять против России за ее отказ от установления прекращения огня.

Об этом он заявил в интервью Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, главы государств и правительств, договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - отметил канцлер.

Мерц, отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов РФ, сказал, что сейчас этот вопрос выясняется.

"Если есть способ мобилизовать средства на надежной правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - добавил канцлер Германии.

