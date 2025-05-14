Мерц о 30-дневном перемирии в Украине: Я приложу все усилия

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за безусловное прекращение огня в Украине и подчеркнул необходимость единства между европейскими и американскими партнерами.

Об этом он заявил накануне встречи представителей Украины и России для мирных переговоров в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Мерц подчеркнул, что Запад не может принять мир, продиктованный Кремлем, или согласиться с военным статус-кво. Он призвал не подчиняться "фактам, созданным силой" и подчеркнул, что результат этой войны определит будущее международного правопорядка.

"Такое прекращение огня может открыть окно, в котором станут возможными мирные переговоры... Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным, и поэтому я приложу все усилия для того, чтобы и в дальнейшем достигать как можно большего единства между нашими европейскими и американскими партнерами", - отметил Мерц.

