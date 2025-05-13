Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта в Украину, соблюдение прекращения огня будут контролировать спутниками, - Макрон

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта после прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире TF1, передает La Reppublica. информирует Цензор.НЕТ.

По словам Макрона, если Украина и Россия договорятся о перемирии, его соблюдение будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".

"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы быть на передовой", - сказал французский лидер.

Также Макрон добавил, что вопрос о демилитаризованной линии все еще будет предметом дебатов, особенно относительно возможного присутствия сил ООН.

Однако президент Франции добавил, что "первой гарантией безопасности" для Украины "является сильная украинская армия".

Читайте также: Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня, - СМИ