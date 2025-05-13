РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5551 посетитель онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
3 471 43

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта в Украину, соблюдение прекращения огня будут контролировать спутниками, - Макрон

Эммануэль Макрон о методах мониторинга прекращения огня

Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта после прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире TF1, передает La Reppublica. информирует Цензор.НЕТ.

По словам Макрона, если Украина и Россия договорятся о перемирии, его соблюдение будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".

"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы быть на передовой", - сказал французский лидер.

Также Макрон добавил, что вопрос о демилитаризованной линии все еще будет предметом дебатов, особенно относительно возможного присутствия сил ООН.

Однако президент Франции добавил, что "первой гарантией безопасности" для Украины "является сильная украинская армия".

Читайте также: Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня, - СМИ

Автор: 

мониторинг (186) Макрон Эмманюэль (1416) прекращения огня (330)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій

Зато за столом переговоров, хотят быть первыми, ведь это же касается Европы...

P.s. Можем выделить "спутник Притулы", для наблюдения.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:42 Ответить
+12
Із супутника висловлюватимуть занепокоєння і грозитимуть пальцем.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:51 Ответить
+9
та это уже понятно, чтобы
когда началась война по новой успеть убежать
показать весь комментарий
13.05.2025 23:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та это уже понятно, чтобы
когда началась война по новой успеть убежать
показать весь комментарий
13.05.2025 23:39 Ответить
То військ не байдужих не буде?((А що саме вони будуть гарантувати видивляючись з супутників?
показать весь комментарий
13.05.2025 23:42 Ответить
Безпеку особисто Зєлєнскому, треба думати. Щоб цього разу таки втік.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:45 Ответить
дай Бог !

без ЗЄльоного не тільки Крим, але й Кубань повернемо !

.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:53 Ответить
Від корита добровільно не тікають
показать весь комментарий
14.05.2025 00:00 Ответить
Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій

Зато за столом переговоров, хотят быть первыми, ведь это же касается Европы...

P.s. Можем выделить "спутник Притулы", для наблюдения.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:42 Ответить
Схоже з Наполелном Франція втратила всю свою войовничість і військовий хист. Після нього вона вигравала війни лише в складі коаліцій. Хоча Бонапарт був не чистим французом, а таким собі французьким гуцулом - корсіканцем. От корсіканці справді дуже запальні.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:43 Ответить
Гуцули - честь ум і совість нашої русофобії. Якої ніколи не буває достатньо !
показать весь комментарий
13.05.2025 23:54 Ответить
Херню написав. Гуцули - українці, більші за тебе. Якщо так кортить напустити національну пургу на рівному місці, напиши, що Наполеон був таким собі французьким татарином.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:25 Ответить
А я хіба писав, що гуцули - не українці? 🤔 Ци що корсіканці - не французи? 🤔 У вас багата фантазія і ви вмієте читати те, чого нема.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:30 Ответить
Ти написав таку тупу ×ерню, яку навіть сам не здатен пояснити. ))
показать весь комментарий
14.05.2025 01:37 Ответить
От візьми і поясни. Для початку - де я написав, що гуцули не українці. Це просто - виділи мої слова, де про це пише. З мого тексту, а не з власної голови.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:44 Ответить
Лише напустив словесного проносу, щоб замазати свою зарозумілу херню. )) Міг би просто перепросити перед гуцулами за свій пук, але ж для цього треба совість мати.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:36 Ответить
Ну, и что они будут делать в Украине? На ***@ки ходить?
показать весь комментарий
13.05.2025 23:44 Ответить
Ну не воювати ж звісно
показать весь комментарий
14.05.2025 00:18 Ответить
от мудак..
показать весь комментарий
13.05.2025 23:48 Ответить
Із супутника висловлюватимуть занепокоєння і грозитимуть пальцем.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:51 Ответить
Так это уже будет "космическая обеспокоенность"
показать весь комментарий
14.05.2025 08:46 Ответить
Эх, а как хорошо все начиналось...

Мы направим "миротворцев", несмотря на позицию рф...
Ну ладно, не на линию фронта, но хотя бы инструкторами поможем на западных границах...
Так и быть, введем "жесткие санкции" и направим спутник на Украину...
показать весь комментарий
13.05.2025 23:54 Ответить
Спутник это слишком,поставим там вебкамеру.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:59 Ответить
И с этой "камеры", гетьманцев потребует платить налог...
показать весь комментарий
14.05.2025 00:05 Ответить
ахахахахаха
показать весь комментарий
14.05.2025 00:19 Ответить
Европа засцяла і Путін цім користується.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:59 Ответить
Що я і казав. Європа буде спостерігати здалеку. А якщо ***** посміє напасти знову то вони проведуть консультації а може даже введуть санкції
показать весь комментарий
14.05.2025 00:06 Ответить
Не введуть - трамп з кетайцями про щось домовились, так що STOP!
показать весь комментарий
14.05.2025 00:08 Ответить
Краще рептилоїдами,*****.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:06 Ответить
Кацапська душа - загадкова, а французська - дуже вишукана. Тому ні тих, ні інших ніхто не любить - ненадійні...
показать весь комментарий
14.05.2025 00:07 Ответить
Україну війська мають відправляти лише ті країни у яких в арсеналах є ЯЗ, бо перемир'я у війні з країною у якої є ЯЗ можуть забезпечити і гарантувати лише інші країни у яких є ЯЗ.
Якщо у тебе нема ЯЗ і на тебе напав той у кого вона є, решту лише тобі поспівчувають...
показать весь комментарий
14.05.2025 00:11 Ответить
У Франції є.

Цікаво інше: що її солдати робитимуть на Правобережжі??
показать весь комментарий
14.05.2025 00:13 Ответить
Я не знаю, що вони там робитимуть, але якщо не ЯЗ не буде розміщена в Україні, то раніше чи пізніше кацапи знов нападуть.
Така ймовірна перспектива змушуватиме молодь покинути країну-полігон, більшість не захоче планувати своє життя в країні, де в любий момент може розпочатись війна.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:25 Ответить
Так як раз Франція і є однією із небагатьох європейських держав, які мають ядерну зброю...
показать весь комментарий
14.05.2025 00:21 Ответить
Якраз Франція і Великобританія це дві європейські країни, які могли б відправити війська і у разі провокацій РФ у них є що протипоставити ядерній державі, у решта шансів нема жодних...
показать весь комментарий
14.05.2025 00:28 Ответить
"французький пшик" від Макрона.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:23 Ответить
Найбільша помилка Путіна - що він не напав на Европу а на Україну. Уже був би коло Лісабона
показать весь комментарий
14.05.2025 00:41 Ответить
Видя все это, я не понимаю почему Путен не отойдет на границы до февраля 22го взамен на нейтралитет Украины, и не нападет на этих европейцев. Он ведь потом мог бы разбираться с Украиной, раз уж так печет это его, окружённой со всех сторон Бутылкожопией. Послал бы поляков и венгров завоёвывать Украину
показать весь комментарий
14.05.2025 03:52 Ответить
Куда вони відправлять своїх вояків, коли путлер нападе на страни Балтії? В якесь безпечне місце? Коаліція охочих попі.деть...
показать весь комментарий
14.05.2025 04:07 Ответить
Так що, хлопці, воюйте собі спокійно. Ми тут, з космосу, за вами наглядаємо. Головне - не чхайте голосно, бо супутник може почути.
показать весь комментарий
14.05.2025 05:15 Ответить
Відповідь потужними струменями проносу
показать весь комментарий
14.05.2025 06:50 Ответить
У Макрона сім п'ятниць на неділю .
показать весь комментарий
14.05.2025 07:15 Ответить
І що вони будуть робити коли рф зірве перемир'я, тисою в Польщу попливуть?
показать весь комментарий
14.05.2025 07:22 Ответить
Новий Maevel hero.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:24 Ответить
 
 