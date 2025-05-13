Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта в Украину, соблюдение прекращения огня будут контролировать спутниками, - Макрон
Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта после прекращения огня между Украиной и Россией.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире TF1, передает La Reppublica. информирует Цензор.НЕТ.
По словам Макрона, если Украина и Россия договорятся о перемирии, его соблюдение будут контролировать Европа и США, в частности, с помощью спутников, чтобы "иметь возможность определить, было ли нарушение, где и с какой стороны".
"Мы не считаем, что роль европейцев заключается в том, чтобы быть на передовой", - сказал французский лидер.
Также Макрон добавил, что вопрос о демилитаризованной линии все еще будет предметом дебатов, особенно относительно возможного присутствия сил ООН.
Однако президент Франции добавил, что "первой гарантией безопасности" для Украины "является сильная украинская армия".
когда началась война по новой успеть убежать
без ЗЄльоного не тільки Крим, але й Кубань повернемо !
.
Зато за столом переговоров, хотят быть первыми, ведь это же касается Европы...
P.s. Можем выделить "спутник Притулы", для наблюдения.
Мы направим "миротворцев", несмотря на позицию рф...
Ну ладно, не на линию фронта, но хотя бы инструкторами поможем на западных границах...
Так и быть, введем "жесткие санкции" и направим спутник на Украину...
Якщо у тебе нема ЯЗ і на тебе напав той у кого вона є, решту лише тобі поспівчувають...
Цікаво інше: що її солдати робитимуть на Правобережжі??
Така ймовірна перспектива змушуватиме молодь покинути країну-полігон, більшість не захоче планувати своє життя в країні, де в любий момент може розпочатись війна.