Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон

Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі TF1, передає La Reppublica. інформує Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, якщо Україна і Росія домовляться про перемир'я, його дотримання контролюватимуть Європа і США, зокрема, за допомогою супутників, щоб "мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якого боку".

"Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій", - сказав французький лідер.

Також Макрон додав, що питання про демілітаризовану лінію все ще буде предметом дебатів, особливо щодо можливої присутності сил ООН.

Однак президент Франції додав, що "першою гарантією безпеки" для України "є сильна українська армія".

