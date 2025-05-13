УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон

Еманнюель Макрон про методи моніторингу припинення вогню

Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі TF1, передає  La Reppublica. інформує Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, якщо Україна і Росія домовляться про перемир'я, його дотримання контролюватимуть Європа і США, зокрема, за допомогою супутників, щоб "мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якого боку".

"Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій", - сказав французький лідер.

Також Макрон додав, що питання про демілітаризовану лінію все ще буде предметом дебатів, особливо щодо можливої присутності сил ООН.

Однак президент Франції додав, що "першою гарантією безпеки" для України "є сильна українська армія".

Читайте також: Туреччина висловила готовність брати участь у моніторингу припинення вогню, - ЗМІ

моніторинг (199) Макрон Емманюель (1570) припинення вогню (329)
Топ коментарі
+13
Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій

Зато за столом переговоров, хотят быть первыми, ведь это же касается Европы...

P.s. Можем выделить "спутник Притулы", для наблюдения.
13.05.2025 23:42 Відповісти
+12
Із супутника висловлюватимуть занепокоєння і грозитимуть пальцем.
13.05.2025 23:51 Відповісти
+9
та это уже понятно, чтобы
когда началась война по новой успеть убежать
13.05.2025 23:39 Відповісти
та это уже понятно, чтобы
когда началась война по новой успеть убежать
13.05.2025 23:39 Відповісти
То військ не байдужих не буде?((А що саме вони будуть гарантувати видивляючись з супутників?
13.05.2025 23:42 Відповісти
Безпеку особисто Зєлєнскому, треба думати. Щоб цього разу таки втік.
13.05.2025 23:45 Відповісти
дай Бог !

без ЗЄльоного не тільки Крим, але й Кубань повернемо !

.
13.05.2025 23:53 Відповісти
Від корита добровільно не тікають
14.05.2025 00:00 Відповісти
Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій

Зато за столом переговоров, хотят быть первыми, ведь это же касается Европы...

P.s. Можем выделить "спутник Притулы", для наблюдения.
13.05.2025 23:42 Відповісти
Схоже з Наполелном Франція втратила всю свою войовничість і військовий хист. Після нього вона вигравала війни лише в складі коаліцій. Хоча Бонапарт був не чистим французом, а таким собі французьким гуцулом - корсіканцем. От корсіканці справді дуже запальні.
13.05.2025 23:43 Відповісти
Гуцули - честь ум і совість нашої русофобії. Якої ніколи не буває достатньо !
13.05.2025 23:54 Відповісти
Херню написав. Гуцули - українці, більші за тебе. Якщо так кортить напустити національну пургу на рівному місці, напиши, що Наполеон був таким собі французьким татарином.
14.05.2025 01:25 Відповісти
А я хіба писав, що гуцули - не українці? 🤔 Ци що корсіканці - не французи? 🤔 У вас багата фантазія і ви вмієте читати те, чого нема.
14.05.2025 01:30 Відповісти
Ти написав таку тупу ×ерню, яку навіть сам не здатен пояснити. ))
14.05.2025 01:37 Відповісти
От візьми і поясни. Для початку - де я написав, що гуцули не українці. Це просто - виділи мої слова, де про це пише. З мого тексту, а не з власної голови.
14.05.2025 01:44 Відповісти
Лише напустив словесного проносу, щоб замазати свою зарозумілу херню. )) Міг би просто перепросити перед гуцулами за свій пук, але ж для цього треба совість мати.
14.05.2025 19:36 Відповісти
Ну, и что они будут делать в Украине? На ***@ки ходить?
13.05.2025 23:44 Відповісти
Ну не воювати ж звісно
14.05.2025 00:18 Відповісти
от мудак..
13.05.2025 23:48 Відповісти
Із супутника висловлюватимуть занепокоєння і грозитимуть пальцем.
13.05.2025 23:51 Відповісти
Так это уже будет "космическая обеспокоенность"
14.05.2025 08:46 Відповісти
Эх, а как хорошо все начиналось...

Мы направим "миротворцев", несмотря на позицию рф...
Ну ладно, не на линию фронта, но хотя бы инструкторами поможем на западных границах...
Так и быть, введем "жесткие санкции" и направим спутник на Украину...
13.05.2025 23:54 Відповісти
Спутник это слишком,поставим там вебкамеру.
13.05.2025 23:59 Відповісти
И с этой "камеры", гетьманцев потребует платить налог...
14.05.2025 00:05 Відповісти
ахахахахаха
14.05.2025 00:19 Відповісти
Европа засцяла і Путін цім користується.
13.05.2025 23:59 Відповісти
Що я і казав. Європа буде спостерігати здалеку. А якщо ***** посміє напасти знову то вони проведуть консультації а може даже введуть санкції
14.05.2025 00:06 Відповісти
Не введуть - трамп з кетайцями про щось домовились, так що STOP!
14.05.2025 00:08 Відповісти
Краще рептилоїдами,*****.
14.05.2025 00:06 Відповісти
Кацапська душа - загадкова, а французська - дуже вишукана. Тому ні тих, ні інших ніхто не любить - ненадійні...
14.05.2025 00:07 Відповісти
Україну війська мають відправляти лише ті країни у яких в арсеналах є ЯЗ, бо перемир'я у війні з країною у якої є ЯЗ можуть забезпечити і гарантувати лише інші країни у яких є ЯЗ.
Якщо у тебе нема ЯЗ і на тебе напав той у кого вона є, решту лише тобі поспівчувають...
14.05.2025 00:11 Відповісти
У Франції є.

Цікаво інше: що її солдати робитимуть на Правобережжі??
14.05.2025 00:13 Відповісти
Я не знаю, що вони там робитимуть, але якщо не ЯЗ не буде розміщена в Україні, то раніше чи пізніше кацапи знов нападуть.
Така ймовірна перспектива змушуватиме молодь покинути країну-полігон, більшість не захоче планувати своє життя в країні, де в любий момент може розпочатись війна.
14.05.2025 00:25 Відповісти
Так як раз Франція і є однією із небагатьох європейських держав, які мають ядерну зброю...
14.05.2025 00:21 Відповісти
Якраз Франція і Великобританія це дві європейські країни, які могли б відправити війська і у разі провокацій РФ у них є що протипоставити ядерній державі, у решта шансів нема жодних...
14.05.2025 00:28 Відповісти
"французький пшик" від Макрона.
14.05.2025 00:23 Відповісти
Найбільша помилка Путіна - що він не напав на Европу а на Україну. Уже був би коло Лісабона
14.05.2025 00:41 Відповісти
Видя все это, я не понимаю почему Путен не отойдет на границы до февраля 22го взамен на нейтралитет Украины, и не нападет на этих европейцев. Он ведь потом мог бы разбираться с Украиной, раз уж так печет это его, окружённой со всех сторон Бутылкожопией. Послал бы поляков и венгров завоёвывать Украину
14.05.2025 03:52 Відповісти
Куда вони відправлять своїх вояків, коли путлер нападе на страни Балтії? В якесь безпечне місце? Коаліція охочих попі.деть...
14.05.2025 04:07 Відповісти
Так що, хлопці, воюйте собі спокійно. Ми тут, з космосу, за вами наглядаємо. Головне - не чхайте голосно, бо супутник може почути.
14.05.2025 05:15 Відповісти
Відповідь потужними струменями проносу
14.05.2025 06:50 Відповісти
У Макрона сім п'ятниць на неділю .
14.05.2025 07:15 Відповісти
І що вони будуть робити коли рф зірве перемир'я, тисою в Польщу попливуть?
14.05.2025 07:22 Відповісти
Новий Maevel hero.
14.05.2025 09:24 Відповісти
 
 