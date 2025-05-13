Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон
Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після припинення вогню між Україною та Росією.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в ефірі TF1, передає La Reppublica. інформує Цензор.НЕТ.
За словами Макрона, якщо Україна і Росія домовляться про перемир'я, його дотримання контролюватимуть Європа і США, зокрема, за допомогою супутників, щоб "мати можливість визначити, чи було порушення, де і з якого боку".
"Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб бути на передовій", - сказав французький лідер.
Також Макрон додав, що питання про демілітаризовану лінію все ще буде предметом дебатів, особливо щодо можливої присутності сил ООН.
Однак президент Франції додав, що "першою гарантією безпеки" для України "є сильна українська армія".
когда началась война по новой успеть убежать
без ЗЄльоного не тільки Крим, але й Кубань повернемо !
.
Зато за столом переговоров, хотят быть первыми, ведь это же касается Европы...
P.s. Можем выделить "спутник Притулы", для наблюдения.
Мы направим "миротворцев", несмотря на позицию рф...
Ну ладно, не на линию фронта, но хотя бы инструкторами поможем на западных границах...
Так и быть, введем "жесткие санкции" и направим спутник на Украину...
Якщо у тебе нема ЯЗ і на тебе напав той у кого вона є, решту лише тобі поспівчувають...
Цікаво інше: що її солдати робитимуть на Правобережжі??
Така ймовірна перспектива змушуватиме молодь покинути країну-полігон, більшість не захоче планувати своє життя в країні, де в любий момент може розпочатись війна.