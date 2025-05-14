Мерц про 30-денне перемир’я в Україні: Я докладу всіх зусиль

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за безумовне припинення вогню в Україні та наголосив на необхідності єдності між європейськими та американськими партнерами.

Про це він заявив напередодні зустрічі представників України та Росії для мирних переговорів у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Мерц підкреслив, що Захід не може прийняти мир, продиктований Кремлем, або погодитися з військовим статус-кво. Він закликав не підкорюватися "фактам, створеним силою" та підкреслив, що результат цієї війни визначить майбутнє міжнародного правопорядку.

"Таке припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори... Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами", - зазначив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон