Мерц про 30-денне перемир’я в Україні: Я докладу всіх зусиль

мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за безумовне припинення вогню в Україні та наголосив на необхідності єдності між європейськими та американськими партнерами.

Про це він заявив напередодні зустрічі представників України та Росії для мирних переговорів у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Мерц підкреслив, що Захід не може прийняти мир, продиктований Кремлем, або погодитися з військовим статус-кво. Він закликав не підкорюватися "фактам, створеним силою" та підкреслив, що результат цієї війни визначить майбутнє міжнародного правопорядку.

"Таке припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори... Надзвичайно важливо, щоб політичний Захід не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того, щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами", - зазначив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон

війна в Україні (5771) Мерц Фрідріх (218) припинення вогню (329)
я за все краще і проти всього поганого
14.05.2025 15:51 Відповісти
Докладе всіх зусиль щоб пердь в калюжу вийшов епічним.
14.05.2025 15:59 Відповісти
Таурусів доклади.
14.05.2025 16:00 Відповісти
Пан Мерц гарно поводиться та каже гарні слова. Дуже просимо його зробити гарні дії для України.
14.05.2025 16:36 Відповісти
Ви ж ще з понеділка обіцяли чергові санкції ввести бо ***** не оголосив припинення вогню на місяць. Який час даєте йому зараз, чергові тридцять днів?
14.05.2025 16:48 Відповісти
Один вже обіцяв за 24 години зупинити...
14.05.2025 17:12 Відповісти
 
 