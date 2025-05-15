Європейські партнери працюють над заходами проти РФ за відмову від припинення вогню, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, які заходи можуть вжити проти Росії за її відмову від встановлення припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, глави держав та урядів, домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами", - зазначив канцлер.

Мерц, відповідаючи на питання, чи йдеться про конфіскацію заморожених активів РФ, сказав, що наразі це питання з'ясовується.

"Якщо є спосіб мобілізувати кошти на надійній правовій основі, ми це зробимо. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - додав канцлер Німеччини.

Читайте: Мерц про 30-денне перемир’я в Україні: Я докладу всіх зусиль