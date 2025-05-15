Європейські партнери працюють над заходами проти РФ за відмову від припинення вогню, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, які заходи можуть вжити проти Росії за її відмову від встановлення припинення вогню.
Про це він заявив в інтерв'ю Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, глави держав та урядів, домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами", - зазначив канцлер.
Мерц, відповідаючи на питання, чи йдеться про конфіскацію заморожених активів РФ, сказав, що наразі це питання з'ясовується.
"Якщо є спосіб мобілізувати кошти на надійній правовій основі, ми це зробимо. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - додав канцлер Німеччини.
І ось маємо
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Бачу , чукча на зарплатці кремля не читатель ,але коментатор
Ці зміни торкнуться продукції, яка раніше не обкладалася додатковими митами, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин . Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Але ти , боте, маєш знайти зраду навіть там де її нема
Як на мене це добре , що продукти з боліт обкладаються 50% митом у тому числі і перелічені тобою ,але не лише вони
Добре, почекаемо ще трохи пане Мерц, бо іншим вже віри нема
Вітаємо, у світовій сім'ї деескалаторів потужне поповнення - новий канцлер. Якщо чую переживання про ризики, це означає, що на одного деескалатора стало більше.
Щодо самих санкцій: на дивно, що пуйло ігнорує ультиматуми з Берліну. Такими санкціями його не залякати.
- Ну зараз не введемо, але у випадку недотримання перемир'я точно введемо!
- Ну через зрив перемир'я не введемо, але після переговорів у Стамбулі санкції обов'язково будуть!
- Ну ми працюємо з партнерами щодо санкцій, зараз зустрінемось і обговоримо - може потім, але це не точно...
ясно понятно