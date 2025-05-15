УКР
Європейські партнери працюють над заходами проти РФ за відмову від припинення вогню, - Мерц

Як покарають РФ за відмову від припинення вогню

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, які заходи можуть вжити проти Росії за її відмову від встановлення припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, глави держав та урядів, домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами", - зазначив канцлер.

Мерц, відповідаючи на питання, чи йдеться про конфіскацію заморожених активів РФ, сказав, що наразі це питання з'ясовується.

"Якщо є спосіб мобілізувати кошти на надійній правовій основі, ми це зробимо. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - додав канцлер Німеччини.

Читайте: Мерц про 30-денне перемир’я в Україні: Я докладу всіх зусиль

росія (67271) Мерц Фрідріх (219) припинення вогню (330)
+5
Казали все напрацьовано,а ніт,ще працюююююююють😥
15.05.2025 15:40 Відповісти
+5
Ох вже ці єврапєйскіє каратєльниє атряди....
15.05.2025 15:40 Відповісти
+4
Якщо Путін переможе, то вже не буде ніякого європейського фінансового ринку. Звичайна тупа відмазка.
15.05.2025 15:41 Відповісти
15.05.2025 15:40 Відповісти
Сказали , що напрацьовано щодо санкцій
І ось маємо
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
показати весь коментар
15.05.2025 15:47 Відповісти
15.05.2025 15:40 Відповісти
15.05.2025 15:41 Відповісти
І що ви там зробите - невже кацапські нафту і газ припините закуповувати ?
показати весь коментар
15.05.2025 15:43 Відповісти
Європарламент підтримав підвищення мит на товари з Росії та Білорусі на 50% Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
Бачу , чукча на зарплатці кремля не читатель ,але коментатор
показати весь коментар
15.05.2025 15:48 Відповісти
Чукча навіть під чеським прапорцем - чукча , тобто - кацап ?
Ці зміни торкнуться продукції, яка раніше не обкладалася додатковими митами, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин . Джерело: https://censor.net/ua/n3552414
показати весь коментар
15.05.2025 15:55 Відповісти
Чукча ссить навіть справжнє ім'я засвітити , бо Іванов одразу кинеться в око і навіть ВПН України не допоможе
Але ти , боте, маєш знайти зраду навіть там де її нема
Як на мене це добре , що продукти з боліт обкладаються 50% митом у тому числі і перелічені тобою ,але не лише вони
показати весь коментар
15.05.2025 16:19 Відповісти
Трудяги. За півроку впораєтеся?
показати весь коментар
15.05.2025 15:44 Відповісти
"Ми, глави держав та урядів, домовилися, що зараз ми повинні вичерпати всі можливості."

Добре, почекаемо ще трохи пане Мерц, бо іншим вже віри нема
показати весь коментар
15.05.2025 15:51 Відповісти
Європейці показують, що не відхилились від курсу та на відміну від трампа, не роздають пуйлу печеньки. Трампище скоро розгнівиться за таку самостійність і попре своїм звіздатим трактором на них щоб знову залякати. Вирине тема Гренландії або ж невдоволення курсом Європи в бік демократії, утиском прав чи ще якась беліберда.
показати весь коментар
15.05.2025 15:56 Відповісти
Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - додав канцлер Німеччини.

Вітаємо, у світовій сім'ї деескалаторів потужне поповнення - новий канцлер. Якщо чую переживання про ризики, це означає, що на одного деескалатора стало більше.
Щодо самих санкцій: на дивно, що пуйло ігнорує ультиматуми з Берліну. Такими санкціями його не залякати.
показати весь коментар
15.05.2025 15:58 Відповісти
- Зараз як введемо проти росії каральні санкції!
- Ну зараз не введемо, але у випадку недотримання перемир'я точно введемо!
- Ну через зрив перемир'я не введемо, але після переговорів у Стамбулі санкції обов'язково будуть!
- Ну ми працюємо з партнерами щодо санкцій, зараз зустрінемось і обговоримо - може потім, але це не точно...
показати весь коментар
15.05.2025 16:09 Відповісти
Головна санкція це "стурбованість".Трамп вже відбилив психопата кремлівського.Вчора бразилійський Лула 4 години був в аеропорті кремлівському просячи щоб дали дозвіл на чолобитну фюреру.Навіть цього не дозволили.Полетів,маю надію дали флакон із сечею психопата,як святі мощі.
показати весь коментар
15.05.2025 16:09 Відповісти
Стурбулентність - нове фізико-політичне явище.
показати весь коментар
15.05.2025 16:18 Відповісти
Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку Джерело: https://censor.net/ua/n3552422

ясно понятно
показати весь коментар
15.05.2025 16:19 Відповісти
 
 