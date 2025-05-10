Мерц о передаче Украине ракет Taurus: Решения будут приниматься совместно с партнерами
Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.
Об этом канцлер ФРГ сказал во время пресс-конференции в Киеве после встречи "Коалиции желающих" в субботу, 10 мая, передает "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.
Мерца спросили о его позиции относительно поставок ракет Taurus, что было одним из его предвыборных обещаний. Политик не дал прямого ответа, но и не исключил возможности передачи этих ракет для Украины.
По словам канцлера Германии, решения о передаче Taurus будут приниматься в тесном сотрудничестве с партнерами и не являются темой для публичного обсуждения.
"Масштаб того, что мы делаем, - это то, что мы даже ближе и теснее будем рассматривать с нашими партнерами в будущем в рамках "Коалиции желающих". И факт того, что я сегодня здесь, должен проиллюстрировать для всех вас, что этот формат в том, где, возможно, я вместе с Польшей сделаю все, что возможно, чтобы мы стали лидерами - эти четыре страны. Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну, и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине, - это не тема для публичного обсуждения", - сказал глава немецкого правительства.
Он также отметил важность вовлеченности США и отметил, что решение о гарантиях безопасности для Украины и путь к миру будут приниматься "тогда, когда придет время".
"Это все будет обсуждаться внутренне, в таком же формате, вместе с США. Я думаю, что самое важное - это то, что США остаются вовлеченными, они остаются с нами. И то, какие гарантии безопасности мы можем дать Украине, чтобы Украина могла обрести мир, - это решения, которые будут приниматься тогда, когда придет время. И эти решения мы будем принимать вместе, когда время наступит", - добавил Мерц.
Встреча Коалиции желающих 10 мая
Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".
В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усе робилося і робиться, зеленським та групою осіб, щоб не зашкодити Плану ****** із знищення України!! Але Українці стали тією ПЕРЕПОНОЮ для привладних зеленського, яка змушує їх петляти, нікчемно гадити, викручуватися, і таке інше, але щоб Оманська настанова, була ними виконана! Це добре знають особи, як на посадах у Генпрокуратурі та десятку безпекових структур України, але і Західні Партнери!
Усе, що вважають, зеленський з оточенням помічників ригоАНАЛІВ, як таємне, у 21 столітті, стає явним! За все, що вони накоїли своїми діями, треба ОСОБИСТО відповідати, перед Українцями!! Кров Українців, не водиця, за неї відповідати годиться!! Через це і тікають, московські прихвостні, за кордон, як і гітлерівці!!
У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса,
Поп её убил.
В землю закопал
И надпись написал:
У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса,
Поп её убил...
а то ж може буде, Боже збав, кацапська навала і "Берлін вільний город",
а цього ніхто не хоче, повірте, і це зараз без жарт.
бистріше там дяді сиві кукуйте - міркуйте...
перекладете самі, цитую дослівно:
"European allies warn kremlin it could face passible "massive" sanctions
unless there is a ceasefire"
i would prefer "will"...
с Венграми?