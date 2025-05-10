РУС
Мерц о передаче Украине ракет Taurus: Решения будут приниматься совместно с партнерами

Мерц о поставках в Украину Таурус

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках "Коалиции желающих" и совместно с США.

Об этом канцлер ФРГ сказал во время пресс-конференции в Киеве после встречи "Коалиции желающих" в субботу, 10 мая, передает "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

Мерца спросили о его позиции относительно поставок ракет Taurus, что было одним из его предвыборных обещаний. Политик не дал прямого ответа, но и не исключил возможности передачи этих ракет для Украины.

По словам канцлера Германии, решения о передаче Taurus будут приниматься в тесном сотрудничестве с партнерами и не являются темой для публичного обсуждения.

"Масштаб того, что мы делаем, - это то, что мы даже ближе и теснее будем рассматривать с нашими партнерами в будущем в рамках "Коалиции желающих". И факт того, что я сегодня здесь, должен проиллюстрировать для всех вас, что этот формат в том, где, возможно, я вместе с Польшей сделаю все, что возможно, чтобы мы стали лидерами - эти четыре страны. Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну, и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине, - это не тема для публичного обсуждения", - сказал глава немецкого правительства.

Он также отметил важность вовлеченности США и отметил, что решение о гарантиях безопасности для Украины и путь к миру будут приниматься "тогда, когда придет время".

"Это все будет обсуждаться внутренне, в таком же формате, вместе с США. Я думаю, что самое важное - это то, что США остаются вовлеченными, они остаются с нами. И то, какие гарантии безопасности мы можем дать Украине, чтобы Украина могла обрести мир, - это решения, которые будут приниматься тогда, когда придет время. И эти решения мы будем принимать вместе, когда время наступит", - добавил Мерц.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

Германия (7219) Taurus (57) Фридрих Мерц (206)
Топ комментарии
+8
Шольц-2 ?
показать весь комментарий
10.05.2025 20:39 Ответить
+7
почалось.
показать весь комментарий
10.05.2025 20:38 Ответить
+6
Так само Шольц казав. "Дамо тауруси коли американці дадуть атакамси." А Байден йому у відповідь "Дамо атакамси коли Німеччина дасть тауруси". В підсумку ні таурусів, ні атакамсів.
показать весь комментарий
10.05.2025 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Дуже чекаємо друзі
показать весь комментарий
10.05.2025 20:35 Ответить
Відмазка - не дасть
показать весь комментарий
10.05.2025 20:37 Ответить
почалось.
показать весь комментарий
10.05.2025 20:38 Ответить
Шольц-2 ?
показать весь комментарий
10.05.2025 20:39 Ответить
Характерним прикладом, зрадництва, нікчемності та злочинним нехтуванням національних інтересів України з 2019 року, зеленським і групи осіб з Урядового кварталу95, стала ЗРАДА спецОперації, яку проводили ССО, Українська сторона із своїми Західними Партнерами, для арешту і подальшого Суду (не Печерського з отими доброчесним від порнова+лукаш та паханіс ригоАНАЛЬНИХ, про яких у деталях може росповісти татаров+єрмак+гетьманцев,…) убивць Мирних Українців, воєнних злочинців, найманців з московії, вагнерівців від пригожина!!
Усе робилося і робиться, зеленським та групою осіб, щоб не зашкодити Плану ****** із знищення України!! Але Українці стали тією ПЕРЕПОНОЮ для привладних зеленського, яка змушує їх петляти, нікчемно гадити, викручуватися, і таке інше, але щоб Оманська настанова, була ними виконана! Це добре знають особи, як на посадах у Генпрокуратурі та десятку безпекових структур України, але і Західні Партнери!
Усе, що вважають, зеленський з оточенням помічників ригоАНАЛІВ, як таємне, у 21 столітті, стає явним! За все, що вони накоїли своїми діями, треба ОСОБИСТО відповідати, перед Українцями!! Кров Українців, не водиця, за неї відповідати годиться!! Через це і тікають, московські прихвостні, за кордон, як і гітлерівці!!
показать весь комментарий
10.05.2025 20:45 Ответить
Так само Шольц казав. "Дамо тауруси коли американці дадуть атакамси." А Байден йому у відповідь "Дамо атакамси коли Німеччина дасть тауруси". В підсумку ні таурусів, ні атакамсів.
показать весь комментарий
10.05.2025 20:48 Ответить
Німеччина має дати і США мають дати? А де наші? "Нептуни", а тим більше "Грім 2-сапсан" набагато кращі, які Зе взяв і просто знищив, не створивши чогось свого, але вдало переводить стрілки наріду то на німців, то на американців, сам залишається в тіні, а мавби нести відповідальність в першу чергу.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:13 Ответить
Вот клоуны! А мы им в ответ себе своего клоуна выбрали! Пущай теперь соревнуются! А украинцы так и продолжают гибнуть...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:13 Ответить
І ні Байдена, ні Шольца 🤭
показать весь комментарий
10.05.2025 23:39 Ответить
Союзники типу воюють , шо готові до припинення вогню .
показать весь комментарий
10.05.2025 20:48 Ответить
Ну прошёл я влк, направление в тцк получал. И Шо? Повестки нет.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:01 Ответить
надо свои ракеты делать, а не ждать подачек. сегодня им выгодно, дадут, завтра станет невыгодно, запретят стрелять и так до бесконечности.
показать весь комментарий
10.05.2025 20:51 Ответить
Аромат звиздюка якийсь від нього відчувається. Але, може здалося. Подивимося. Краще, щоб здалося і він виявився справжнім козаком)
показать весь комментарий
10.05.2025 20:53 Ответить
Оченредной канцлер запел знаменитую песню:

У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса,
Поп её убил.

В землю закопал
И надпись написал:

У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса,
Поп её убил...
показать весь комментарий
10.05.2025 20:54 Ответить
Уже было много раз. Когда говорят подобным образом - означает что они уже тут
показать весь комментарий
10.05.2025 21:00 Ответить
ви там теє, не дуже затягуйте, ну як побажання.
а то ж може буде, Боже збав, кацапська навала і "Берлін вільний город",
а цього ніхто не хоче, повірте, і це зараз без жарт.
бистріше там дяді сиві кукуйте - міркуйте...
показать весь комментарий
10.05.2025 21:02 Ответить
бачю свідка апшорів і "сидіть в хатіь - кацапня не стріляє цивільних"...
показать весь комментарий
10.05.2025 21:24 Ответить
Как то проскакивало в сми западных. Там тех Таурусов похоже на пару раз бахнуть. И не делали больше, прибаюканые грязьпромовским баблом. 2% на оборону отлитстывая. А ракетная программа всегда дорогая. Последнее не отдают---тоже правильно. Своё надо иметь.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:06 Ответить
старі пісні
показать весь комментарий
10.05.2025 21:09 Ответить
тільки шо промелькнуло на CNN,
перекладете самі, цитую дослівно:
"European allies warn kremlin it could face passible "massive" sanctions
unless there is a ceasefire"
показать весь комментарий
10.05.2025 21:20 Ответить
саме падлюче слово тут - "could".
i would prefer "will"...
показать весь комментарий
10.05.2025 21:29 Ответить
С хусітами треба дружить. Дали собі гіперзвуком по Бен-Гуріону, ні американське ППО, ні ізраільське не спрацювало. Зелебобік сам конешно ніхера робить не буде.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:19 Ответить
Той Taurus - второй Орешник... Толи есть, толи нет...
показать весь комментарий
10.05.2025 21:22 Ответить
Дам-не дам, дам но не вам.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:37 Ответить
ахахахаха

с Венграми?
показать весь комментарий
10.05.2025 21:39 Ответить
А поставки цих ракет не входять до секретних рішень?(((
показать весь комментарий
10.05.2025 22:02 Ответить
3.14здіти коли шольц за все відповідає то одне а давати тауруси під свою відповідальність - то вже зовсім інше. подивимось звісно але не обнадійливо
показать весь комментарий
11.05.2025 00:09 Ответить
А пернути без дозволу омерики можна7
показать весь комментарий
11.05.2025 07:12 Ответить
Здається мені, що тих Таурусів у них тупо нема
показать весь комментарий
11.05.2025 09:02 Ответить
 
 