РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 307 15

Мерц призвал к прекращению огня и пригрозил Путину санкциями

Мерц о санкциях против РФ

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время первого визита в Киев призвал к прекращению огня и пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью Bild.

"Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч - на стороне Путина, и он должен ответить на это предложение", - заявил канцлер.

Он предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

"В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины - политическая, финансовая и военная", - детализировал Мерц.

По его словам, США и лично президент Дональд Трамп поддерживают такой подход, вероятно, из-за того, что "теряют терпение" в отношении Путина. В связи с этим канцлер акцентировал, что сейчас между Европой и США наблюдается "на удивление высокий уровень согласия".

"Если добиться перемирия не удастся, США усилят санкции против России", - конкретизировал Мерц.

Он также заявил о готовности Европы в целом продолжать переговоры об окончании войны в Украине. Но при этом на вопрос о возможных личных переговорах с Путиным Мерц ответил уклончиво.

"Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли достичь цели прекращения огня после этих выходных", - сказал Мерц.

Напомним, Франция готова помочь инициировать прямые переговоры России и Украины, но если будет достигнуто 30-дневное перемирие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США видят в Путине препятствие для достижения мира в Украине, - Bloomberg

Автор: 

переговоры с Россией (985) война в Украине (4223) Фридрих Мерц (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Цікаво, що свій перший іноземний візит на посаді канцлера Мерц здійснив до України. Його попередники - першим візитом відвідували Париж.
показать весь комментарий
10.05.2025 12:42
+2
Можна іронізузувати, звісно. Є з чого...
Але слід себе запитати і дати відповідь, чому наші західні лідери-союзники обмежуються лише погрозами... Бо не в останню чергу тому, що чинна дипломатія ЕрЗе не здатна організувати справу так, щоб довести їх до конретних кроків, до дій.
показать весь комментарий
10.05.2025 12:47
+1
Мерц пригрозив, путін злякався...йо...ані *************, одні занепокоєння четвертий рік
показать весь комментарий
10.05.2025 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мерц пригрозив, путін злякався...йо...ані *************, одні занепокоєння четвертий рік
показать весь комментарий
10.05.2025 12:38 Ответить
Можна іронізузувати, звісно. Є з чого...
Але слід себе запитати і дати відповідь, чому наші західні лідери-союзники обмежуються лише погрозами... Бо не в останню чергу тому, що чинна дипломатія ЕрЗе не здатна організувати справу так, щоб довести їх до конретних кроків, до дій.
показать весь комментарий
10.05.2025 12:47 Ответить
Ні. Це тому, що перемога України нікому, крім самих українців, не потрібна.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:00 Ответить
Цікаво, що свій перший іноземний візит на посаді канцлера Мерц здійснив до України. Його попередники - першим візитом відвідували Париж.
показать весь комментарий
10.05.2025 12:42 Ответить
Мур,Мерс вже зганяв до Макарона,так шо ти трішки не правий.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:17 Ответить
Перші візити Мерца на посаді канцлера Німеччини здійснив до Франції та Польщі. Ураїна - це трятя країна, яку він відвідав
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44 Ответить
Мерц правильно говорить і ця промова в першу чергу для Трампа, щоб показати ще раз, що хутін і є тим, хто не хоче закінчення війни, бо вогонь кацапи не припинять, тим більше після візиту Сі до москви та обіцянок "співробітництва", а по факту всебічної підтримки.
показать весь комментарий
10.05.2025 12:55 Ответить
Західні лідери вже четвертий (одинадцятий) рік правильно говорять.
І в першу чергу це просто промова...
показать весь комментарий
10.05.2025 13:36 Ответить
путін получив підтримку Сі , а на понеділок будуть трусити горіхом як знак підтримки 30 денного затишку.
показать весь комментарий
10.05.2025 12:58 Ответить
Жалко Мерца, опаздал немного !
Вопрос уже решен !
Трамп решительно сказал:
«Владимир, СТОП!»
показать весь комментарий
10.05.2025 13:01 Ответить
Ці сміливі та рішучі слова можна повторювати навіть кожен день.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:38 Ответить
Ню ню....
показать весь комментарий
10.05.2025 13:27 Ответить
Чуваки готуються піти ва-банк і перекроїти весь світ, а еуропейчики граються в маханням пальчика та сміхотворними санкціями. Ніякого відчуття самозбереження.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:36 Ответить
"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц.

Ну что тут скажешь, не отнять не взять, остается лишь ждать как оно будет на деле
показать весь комментарий
10.05.2025 13:54 Ответить
Не зрозуміло, що заважає масштабно підтримати Україну прямо зараз...
показать весь комментарий
10.05.2025 14:02 Ответить
 
 