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США видят в Путине препятствие для достижения мира в Украине, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Позиция администрации президента США в отношении войны России против Украины стала более жесткой, и теперь российский диктатор Владимир Путин рассматривается как препятствие для достижения мирного урегулирования.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников агентства, высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа, чтобы завершить работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине.

В то же время если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки, соглашение предусматривает введение новых санкций против России.

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Как отмечают в Bloomberg, планы еще не окончательные и по-прежнему зависят от США, которые призвали к безусловному перемирию сроком на 30 дней, а также к тому, чтобы Россия и Украина несли ответственность за соблюдение прямых переговоров.

Дипломатические усилия по прекращению самого длительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны активизировались после ряда встреч между европейскими, американскими и украинскими представителями, в частности в Лондоне и Париже, добавили в агентстве.

Также американские чиновники подготовили ряд вариантов для Трампа, чтобы усилить экономическое давление на Россию.

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Напомним, по данным агентства Reuters, США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ждут новые санкции.

Автор: 

путин владимир (31345) США (26889) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+5
Перешкоди треба видаааааляячяять фізично...
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10.05.2025 09:50
+5
Ну походу ще один клоун,просто хотів подивитись в очі карлику. Не вийшло....
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10.05.2025 10:14
+4
Але до сих пір не бачать що ***** то є головна перешкода для досягнення стабільного миру у всьому Світі.
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10.05.2025 10:15
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Перешкоди треба видаааааляячяять фізично...
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10.05.2025 09:50 Ответить
Вони або настільки усі недолугі, або рожають як слони. Четвертий (одинадцятий) рік війни, очі розлупились.
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10.05.2025 09:58 Ответить
Ну походу ще один клоун,просто хотів подивитись в очі карлику. Не вийшло....
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10.05.2025 10:14 Ответить
Але до сих пір не бачать що ***** то є головна перешкода для досягнення стабільного миру у всьому Світі.
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10.05.2025 10:15 Ответить
Пазл в голові трампанутих не складається.
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10.05.2025 10:17 Ответить
Агресор виявився перешкодою для миру. Оце так новина... для ідіотів.
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10.05.2025 11:02 Ответить
Так ви ущербні самі сказали. Якщо не вийде - ми вмиваєм руки і залишаємо Україну на призволяще. Сенс ***** зараз вам йди на зустріч. Простіше і вигідніше спровадити вас.
Переговорщики ху*ві
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10.05.2025 10:20 Ответить
"Всьо идьот по плану!" (с) В.В. Пуйло
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10.05.2025 10:27 Ответить
Эту первопричину пора устранять физически.
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10.05.2025 10:32 Ответить
Дивно, це ж яку перешкоду США бачить від нацистської організації - "росія"?
Куйло прагне миру.., поросяпесиного миру у Європі! А США, бачить якісь перешкоди???
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10.05.2025 10:42 Ответить
Махровый аферист, мошенник и демагог Трамп, очень убедительно разыгрывает идиота и водит за нос весь мир.
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества ********** и статус мирового <************* .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп делает МАГА.
Виват Трампон !!!
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10.05.2025 10:54 Ответить
Він з сомого початку був шматок лайна - це шо потрібно мати сім пядєй в лобі - шоб додути?
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10.05.2025 11:12 Ответить
 
 