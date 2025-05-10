США видят в Путине препятствие для достижения мира в Украине, - Bloomberg
Позиция администрации президента США в отношении войны России против Украины стала более жесткой, и теперь российский диктатор Владимир Путин рассматривается как препятствие для достижения мирного урегулирования.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников агентства, высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа, чтобы завершить работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине.
В то же время если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки, соглашение предусматривает введение новых санкций против России.
Как отмечают в Bloomberg, планы еще не окончательные и по-прежнему зависят от США, которые призвали к безусловному перемирию сроком на 30 дней, а также к тому, чтобы Россия и Украина несли ответственность за соблюдение прямых переговоров.
Дипломатические усилия по прекращению самого длительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны активизировались после ряда встреч между европейскими, американскими и украинскими представителями, в частности в Лондоне и Париже, добавили в агентстве.
Также американские чиновники подготовили ряд вариантов для Трампа, чтобы усилить экономическое давление на Россию.
Напомним, по данным агентства Reuters, США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ждут новые санкции.
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Переговорщики ху*ві
Куйло прагне миру.., поросяпесиного миру у Європі! А США, бачить якісь перешкоди???
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества ********** и статус мирового <************* .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп делает МАГА.
Виват Трампон !!!