США видят в Путине препятствие для достижения мира в Украине, - Bloomberg

Позиция администрации президента США в отношении войны России против Украины стала более жесткой, и теперь российский диктатор Владимир Путин рассматривается как препятствие для достижения мирного урегулирования.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников агентства, высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа, чтобы завершить работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине.

В то же время если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки, соглашение предусматривает введение новых санкций против России.

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Как отмечают в Bloomberg, планы еще не окончательные и по-прежнему зависят от США, которые призвали к безусловному перемирию сроком на 30 дней, а также к тому, чтобы Россия и Украина несли ответственность за соблюдение прямых переговоров.

Дипломатические усилия по прекращению самого длительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны активизировались после ряда встреч между европейскими, американскими и украинскими представителями, в частности в Лондоне и Париже, добавили в агентстве.

Также американские чиновники подготовили ряд вариантов для Трампа, чтобы усилить экономическое давление на Россию.

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Напомним, по данным агентства Reuters, США и европейские союзники завершают работу над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной. Если Россия отклонит это предложение, то Москву ждут новые санкции.