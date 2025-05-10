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США бачать у Путіні перешкоду для досягнення миру в Україні, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Позиція адміністрації президента США щодо війни Росії проти України стала більш жорсткою, і тепер російський диктатор Володимир Путін розглядається як перешкода для досягнення мирного врегулювання.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на європейських і американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, високопоставлені європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Трампа, щоб завершити роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні.

Водночас якщо російський диктатор Володимир Путін не піде на поступки, угода передбачає введення нових санкцій проти Росії.

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Як зазначають у Bloomberg, плани ще не остаточні і, як і раніше, залежать від США, які закликали до безумовного перемир’я терміном на 30 днів, а також до того, щоб Росія й Україна несли відповідальність за дотримання прямих переговорів.

Дипломатичні зусилля щодо припинення найтривалішого і найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни активізувалися після низки зустрічей між європейськими, американськими та українськими представниками, зокрема в Лондоні та Парижі, додали в агентстві.

Також американські посадовці підготували низку варіантів для Трампа, щоб посилити економічний тиск на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Україна та РФ погодяться на 30-денне припинення вогню, - Білий дім

Нагадаємо, за даними агентства Reuters, США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.

Автор: 

путін володимир (23900) США (23105) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+5
Перешкоди треба видаааааляячяять фізично...
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10.05.2025 09:50
+4
Ну походу ще один клоун,просто хотів подивитись в очі карлику. Не вийшло....
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10.05.2025 10:14
+4
Але до сих пір не бачать що ***** то є головна перешкода для досягнення стабільного миру у всьому Світі.
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10.05.2025 10:15
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Перешкоди треба видаааааляячяять фізично...
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10.05.2025 09:50 Відповісти
Вони або настільки усі недолугі, або рожають як слони. Четвертий (одинадцятий) рік війни, очі розлупились.
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10.05.2025 09:58 Відповісти
Ну походу ще один клоун,просто хотів подивитись в очі карлику. Не вийшло....
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10.05.2025 10:14 Відповісти
Але до сих пір не бачать що ***** то є головна перешкода для досягнення стабільного миру у всьому Світі.
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10.05.2025 10:15 Відповісти
Пазл в голові трампанутих не складається.
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10.05.2025 10:17 Відповісти
Агресор виявився перешкодою для миру. Оце так новина... для ідіотів.
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10.05.2025 11:02 Відповісти
Так ви ущербні самі сказали. Якщо не вийде - ми вмиваєм руки і залишаємо Україну на призволяще. Сенс ***** зараз вам йди на зустріч. Простіше і вигідніше спровадити вас.
Переговорщики ху*ві
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10.05.2025 10:20 Відповісти
"Всьо идьот по плану!" (с) В.В. Пуйло
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10.05.2025 10:27 Відповісти
Эту первопричину пора устранять физически.
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10.05.2025 10:32 Відповісти
Дивно, це ж яку перешкоду США бачить від нацистської організації - "росія"?
Куйло прагне миру.., поросяпесиного миру у Європі! А США, бачить якісь перешкоди???
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10.05.2025 10:42 Відповісти
Махровый аферист, мошенник и демагог Трамп, очень убедительно разыгрывает идиота и водит за нос весь мир.
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества ********** и статус мирового <************* .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп делает МАГА.
Виват Трампон !!!
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10.05.2025 10:54 Відповісти
Він з сомого початку був шматок лайна - це шо потрібно мати сім пядєй в лобі - шоб додути?
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10.05.2025 11:12 Відповісти
 
 