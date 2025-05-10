США бачать у Путіні перешкоду для досягнення миру в Україні, - Bloomberg

Позиція адміністрації президента США щодо війни Росії проти України стала більш жорсткою, і тепер російський диктатор Володимир Путін розглядається як перешкода для досягнення мирного врегулювання.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на європейських і американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, високопоставлені європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Трампа, щоб завершити роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні.

Водночас якщо російський диктатор Володимир Путін не піде на поступки, угода передбачає введення нових санкцій проти Росії.

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Як зазначають у Bloomberg, плани ще не остаточні і, як і раніше, залежать від США, які закликали до безумовного перемир’я терміном на 30 днів, а також до того, щоб Росія й Україна несли відповідальність за дотримання прямих переговорів.

Дипломатичні зусилля щодо припинення найтривалішого і найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни активізувалися після низки зустрічей між європейськими, американськими та українськими представниками, зокрема в Лондоні та Парижі, додали в агентстві.

Також американські посадовці підготували низку варіантів для Трампа, щоб посилити економічний тиск на Росію.

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Нагадаємо, за даними агентства Reuters, США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.