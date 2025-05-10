США бачать у Путіні перешкоду для досягнення миру в Україні, - Bloomberg
Позиція адміністрації президента США щодо війни Росії проти України стала більш жорсткою, і тепер російський диктатор Володимир Путін розглядається як перешкода для досягнення мирного врегулювання.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на європейських і американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників агентства, високопоставлені європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Трампа, щоб завершити роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні.
Водночас якщо російський диктатор Володимир Путін не піде на поступки, угода передбачає введення нових санкцій проти Росії.
Як зазначають у Bloomberg, плани ще не остаточні і, як і раніше, залежать від США, які закликали до безумовного перемир’я терміном на 30 днів, а також до того, щоб Росія й Україна несли відповідальність за дотримання прямих переговорів.
Дипломатичні зусилля щодо припинення найтривалішого і найкровопролитнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни активізувалися після низки зустрічей між європейськими, американськими та українськими представниками, зокрема в Лондоні та Парижі, додали в агентстві.
Також американські посадовці підготували низку варіантів для Трампа, щоб посилити економічний тиск на Росію.
Нагадаємо, за даними агентства Reuters, США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Росія відхилить цю пропозицію, то Москву чекають нові санкції.
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Переговорщики ху*ві
Куйло прагне миру.., поросяпесиного миру у Європі! А США, бачить якісь перешкоди???
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества ********** и статус мирового <************* .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп делает МАГА.
Виват Трампон !!!