Мерц закликав до припинення вогню і пригрозив Путіну санкціями

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтерв'ю Bild.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер.

Він попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц.

За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна. У зв'язку з цим канцлер акцентував, що зараз між Європою і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".

"Якщо домогтися перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти Росії", - конкретизував Мерц.

Він також заявив про готовність Європи в цілому продовжувати переговори про закінчення війни в Україні. Але при цьому на запитання про можливі особисті переговори з Путіним Мерц відповів ухильно.

"Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.

Нагадаємо, Франція готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я.

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