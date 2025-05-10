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Новини Мирні перемовини
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Мерц закликав до припинення вогню і пригрозив Путіну санкціями

Мерц про удар санкції проти РФ

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтерв'ю Bild.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер.

Він попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц.

За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна. У зв'язку з цим канцлер акцентував, що зараз між Європою і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".

"Якщо домогтися перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти Росії", - конкретизував Мерц.

Він також заявив про готовність Європи в цілому продовжувати переговори про закінчення війни в Україні. Але при цьому на запитання про можливі особисті переговори з Путіним Мерц відповів ухильно.

"Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.

Нагадаємо, Франція готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я.

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Автор: 

переговори з Росією (1102) війна в Україні (4258) Мерц Фрідріх (94)


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Мерц пригрозив, путін злякався...йо...ані *************, одні занепокоєння четвертий рік
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10.05.2025 12:38 Відповісти
Можна іронізузувати, звісно. Є з чого...
Але слід себе запитати і дати відповідь, чому наші західні лідери-союзники обмежуються лише погрозами... Бо не в останню чергу тому, що чинна дипломатія ЕрЗе не здатна організувати справу так, щоб довести їх до конретних кроків, до дій.
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10.05.2025 12:47 Відповісти
Цікаво, що свій перший іноземний візит на посаді канцлера Мерц здійснив до України. Його попередники - першим візитом відвідували Париж.
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10.05.2025 12:42 Відповісти
Мур,Мерс вже зганяв до Макарона,так шо ти трішки не правий.
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10.05.2025 13:17 Відповісти
Мерц правильно говорить і ця промова в першу чергу для Трампа, щоб показати ще раз, що хутін і є тим, хто не хоче закінчення війни, бо вогонь кацапи не припинять, тим більше після візиту Сі до москви та обіцянок "співробітництва", а по факту всебічної підтримки.
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10.05.2025 12:55 Відповісти
путін получив підтримку Сі , а на понеділок будуть трусити горіхом як знак підтримки 30 денного затишку.
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10.05.2025 12:58 Відповісти
Жалко Мерца, опаздал немного !
Вопрос уже решен !
Трамп решительно сказал:
«Владимир, СТОП!»
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10.05.2025 13:01 Відповісти
Ню ню....
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10.05.2025 13:27 Відповісти
 
 