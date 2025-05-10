Мерц закликав до припинення вогню і пригрозив Путіну санкціями
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтерв'ю Bild.
"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер.
Він попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.
"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц.
За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо Путіна. У зв'язку з цим канцлер акцентував, що зараз між Європою і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".
"Якщо домогтися перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти Росії", - конкретизував Мерц.
Він також заявив про готовність Європи в цілому продовжувати переговори про закінчення війни в Україні. Але при цьому на запитання про можливі особисті переговори з Путіним Мерц відповів ухильно.
"Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.
Нагадаємо, Франція готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я.
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Але слід себе запитати і дати відповідь, чому наші західні лідери-союзники обмежуються лише погрозами... Бо не в останню чергу тому, що чинна дипломатія ЕрЗе не здатна організувати справу так, щоб довести їх до конретних кроків, до дій.
Вопрос уже решен !
Трамп решительно сказал:
«Владимир, СТОП!»