Мерц про передачу Україні ракет Taurus: Рішення будуть ухвалюватися спільно з партнерами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.

Про це канцлер ФРН сказав під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

Мерца запитали про його позицію щодо постачання ракет Taurus, що була однією з його передвиборчих обіцянок. Політик не дав прямої відповіді, але й не виключив можливості передачі цих ракет для України.

За словами канцлера Німеччини, рішення щодо передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці з партнерами і не є темою для публічного обговорення.

"Масштаб того, що ми робимо, - це те, що ми навіть ближче і тісніше будемо розглядати з нашими партнерами в майбутньому в межах Коаліції охочих. І факт того, що я сьогодні тут, повинен проілюструвати для всіх вас, що цей формат в тому, де, можливо, я разом з Польщею зроблю все, що є можливим, щоб ми стали лідерами - ці чотири країни. Ті заходи, яких ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну, і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, - це не тема для публічного обговорення", - сказав очільник німецького уряду.

Він також наголосив на важливості залученості США та зазначив, що рішення про безпекові гарантії для України та шлях до миру прийматимуться "тоді, коли прийде час".

"Це все буде обговорюватися внутрішньо, в такому ж форматі, разом зі США. Я думаю, що найважливіше - це те, що США залишаються залученими, вони залишаються з нами. І те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб Україна могла знайти мир, - це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час. І ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане",- додав Мерц.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

