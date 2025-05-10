УКР
Новини
1 884 32

Мерц про передачу Україні ракет Taurus: Рішення будуть ухвалюватися спільно з партнерами

Мерц про постачання УКраїні Таурус

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував питання можливого постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він заявив, що це питання обговорюватиметься в межах "Коаліції охочих" та спільно зі США.

Про це канцлер ФРН сказав під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

Мерца запитали про його позицію щодо постачання ракет Taurus, що була однією з його передвиборчих обіцянок. Політик не дав прямої відповіді, але й не виключив можливості передачі цих ракет для України.

За словами канцлера Німеччини, рішення щодо передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці з партнерами і не є темою для публічного обговорення.

"Масштаб того, що ми робимо, - це те, що ми навіть ближче і тісніше будемо розглядати з нашими партнерами в майбутньому в межах Коаліції охочих. І факт того, що я сьогодні тут, повинен проілюструвати для всіх вас, що цей формат в тому, де, можливо, я разом з Польщею зроблю все, що є можливим, щоб ми стали лідерами - ці чотири країни. Ті заходи, яких ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну, і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, - це не тема для публічного обговорення", - сказав очільник німецького уряду.

Він також наголосив на важливості залученості США та зазначив, що рішення про безпекові гарантії для України та шлях до миру прийматимуться "тоді, коли прийде час".

"Це все буде обговорюватися внутрішньо, в такому ж форматі, разом зі США. Я думаю, що найважливіше - це те, що США залишаються залученими, вони залишаються з нами. І те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб Україна могла знайти мир, - це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час. І ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане",- додав Мерц.

Читайте також: Мерц про передачу Taurus: Зеленський знає, що може покладатися на Німеччину

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Читайте також: Мерц закликав до припинення вогню і пригрозив Путіну санкціями

Автор: 

Німеччина (7660) Taurus Таурус (57) Мерц Фрідріх (210)
Топ коментарі
+8
Шольц-2 ?
10.05.2025 20:39 Відповісти
+7
почалось.
10.05.2025 20:38 Відповісти
+6
Так само Шольц казав. "Дамо тауруси коли американці дадуть атакамси." А Байден йому у відповідь "Дамо атакамси коли Німеччина дасть тауруси". В підсумку ні таурусів, ні атакамсів.
10.05.2025 20:48 Відповісти
Дуже чекаємо друзі
10.05.2025 20:35 Відповісти
Відмазка - не дасть
10.05.2025 20:37 Відповісти
почалось.
10.05.2025 20:38 Відповісти
Шольц-2 ?
10.05.2025 20:39 Відповісти
Характерним прикладом, зрадництва, нікчемності та злочинним нехтуванням національних інтересів України з 2019 року, зеленським і групи осіб з Урядового кварталу95, стала ЗРАДА спецОперації, яку проводили ССО, Українська сторона із своїми Західними Партнерами, для арешту і подальшого Суду (не Печерського з отими доброчесним від порнова+лукаш та паханіс ригоАНАЛЬНИХ, про яких у деталях може росповісти татаров+єрмак+гетьманцев,…) убивць Мирних Українців, воєнних злочинців, найманців з московії, вагнерівців від пригожина!!
Усе робилося і робиться, зеленським та групою осіб, щоб не зашкодити Плану ****** із знищення України!! Але Українці стали тією ПЕРЕПОНОЮ для привладних зеленського, яка змушує їх петляти, нікчемно гадити, викручуватися, і таке інше, але щоб Оманська настанова, була ними виконана! Це добре знають особи, як на посадах у Генпрокуратурі та десятку безпекових структур України, але і Західні Партнери!
Усе, що вважають, зеленський з оточенням помічників ригоАНАЛІВ, як таємне, у 21 столітті, стає явним! За все, що вони накоїли своїми діями, треба ОСОБИСТО відповідати, перед Українцями!! Кров Українців, не водиця, за неї відповідати годиться!! Через це і тікають, московські прихвостні, за кордон, як і гітлерівці!!
10.05.2025 20:45 Відповісти
Так само Шольц казав. "Дамо тауруси коли американці дадуть атакамси." А Байден йому у відповідь "Дамо атакамси коли Німеччина дасть тауруси". В підсумку ні таурусів, ні атакамсів.
10.05.2025 20:48 Відповісти
Німеччина має дати і США мають дати? А де наші? "Нептуни", а тим більше "Грім 2-сапсан" набагато кращі, які Зе взяв і просто знищив, не створивши чогось свого, але вдало переводить стрілки наріду то на німців, то на американців, сам залишається в тіні, а мавби нести відповідальність в першу чергу.
10.05.2025 22:13 Відповісти
Вот клоуны! А мы им в ответ себе своего клоуна выбрали! Пущай теперь соревнуются! А украинцы так и продолжают гибнуть...
10.05.2025 22:13 Відповісти
І ні Байдена, ні Шольца 🤭
10.05.2025 23:39 Відповісти
Союзники типу воюють , шо готові до припинення вогню .
10.05.2025 20:48 Відповісти
Ну прошёл я влк, направление в тцк получал. И Шо? Повестки нет.
10.05.2025 21:01 Відповісти
надо свои ракеты делать, а не ждать подачек. сегодня им выгодно, дадут, завтра станет невыгодно, запретят стрелять и так до бесконечности.
10.05.2025 20:51 Відповісти
Аромат звиздюка якийсь від нього відчувається. Але, може здалося. Подивимося. Краще, щоб здалося і він виявився справжнім козаком)
10.05.2025 20:53 Відповісти
Оченредной канцлер запел знаменитую песню:

У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса,
Поп её убил.

В землю закопал
И надпись написал:

У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса,
Поп её убил...
10.05.2025 20:54 Відповісти
Уже было много раз. Когда говорят подобным образом - означает что они уже тут
10.05.2025 21:00 Відповісти
ви там теє, не дуже затягуйте, ну як побажання.
а то ж може буде, Боже збав, кацапська навала і "Берлін вільний город",
а цього ніхто не хоче, повірте, і це зараз без жарт.
бистріше там дяді сиві кукуйте - міркуйте...
10.05.2025 21:02 Відповісти
бачю свідка апшорів і "сидіть в хатіь - кацапня не стріляє цивільних"...
10.05.2025 21:24 Відповісти
Как то проскакивало в сми западных. Там тех Таурусов похоже на пару раз бахнуть. И не делали больше, прибаюканые грязьпромовским баблом. 2% на оборону отлитстывая. А ракетная программа всегда дорогая. Последнее не отдают---тоже правильно. Своё надо иметь.
10.05.2025 21:06 Відповісти
старі пісні
10.05.2025 21:09 Відповісти
тільки шо промелькнуло на CNN,
перекладете самі, цитую дослівно:
"European allies warn kremlin it could face passible "massive" sanctions
unless there is a ceasefire"
10.05.2025 21:20 Відповісти
саме падлюче слово тут - "could".
i would prefer "will"...
10.05.2025 21:29 Відповісти
С хусітами треба дружить. Дали собі гіперзвуком по Бен-Гуріону, ні американське ППО, ні ізраільське не спрацювало. Зелебобік сам конешно ніхера робить не буде.
10.05.2025 21:19 Відповісти
Той Taurus - второй Орешник... Толи есть, толи нет...
10.05.2025 21:22 Відповісти
Дам-не дам, дам но не вам.
10.05.2025 21:37 Відповісти
ахахахаха

с Венграми?
10.05.2025 21:39 Відповісти
А поставки цих ракет не входять до секретних рішень?(((
10.05.2025 22:02 Відповісти
3.14здіти коли шольц за все відповідає то одне а давати тауруси під свою відповідальність - то вже зовсім інше. подивимось звісно але не обнадійливо
11.05.2025 00:09 Відповісти
А пернути без дозволу омерики можна7
11.05.2025 07:12 Відповісти
Здається мені, що тих Таурусів у них тупо нема
11.05.2025 09:02 Відповісти
 
 