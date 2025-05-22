УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9665 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
3 361 31

США застосує санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни, - сенатори Грем та Блюменталь

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь про свій законопроєкт

Санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться брати участь у добросовісних переговорах щодо довгострокового миру з Україною або розпочне інші зусилля, включаючи військове вторгнення, які підривають суверенітет України після мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

Вони заявили, що їхній законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії має підтримку 81 сенатора. Серед іншого, там йдеться про 500-відсоткові тарифи на ті країни, що купують російські енергоресурси, уран та деякі інші товари.

Сенатори зазначили, що вважатимуть показовим документ з переліком умов для згоди на припинення вогню, якого США наразі очікують від Росії і про який казав держсекретар Рубіо.

"Його зміст вказуватиме на те, чи Росія має серйозні наміри щодо миру. Ми підозрюємо, там буде усе майже те саме. А якщо це буде те саме, Росія може очікувати рішучих дій з боку Сенату США… Хоча ми прагнемо миру, нам – і переважній більшості Сенату – стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат США готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться", – йдеться у заяві.

"Внесений нами закон ізолює Росію, перетворить її на "острів" з точки зору торгівлі, наклавши великі тарифи на інші країни, що підтримують її звірства. Один з пріоритетів нашого закону – забезпечити відповідальність Китаю за підживлення воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти, яку доставляє "тіньовий флот", – наголосили сенатори, зазначивши, що без економічної підтримки Китаю російський ВПК не зможе отримувати все необхідне.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім про санкції проти РФ: Все обговорюється, зокрема вторинні обмеження

Автор: 

законопроєкт (3697) санкції (12597) Блюменталь Річард (19) Грем Ліндсі (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
набридли ці порожні теревені! Америка зробилася знову НІЧИМ!
показати весь коментар
22.05.2025 08:44 Відповісти
+12
Скоріше Трамп введе санкції проти України, за протистояння військовій агресії з боку к@ц@пів, або за напад на Курщину.
Світ імпотентів...
показати весь коментар
22.05.2025 08:47 Відповісти
+10
При Трампі цих санкцій не буде
показати весь коментар
22.05.2025 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При Трампі цих санкцій не буде
показати весь коментар
22.05.2025 08:42 Відповісти
Ну взагалі-то сенат США вже назбирав кількість голосів, необхідну для подолання вето Трампа.

Це вам не парламент України з ручним керуванням з ОП.
показати весь коментар
22.05.2025 09:12 Відповісти
Так чого чекають ? 115 днів ганебного президентства трампа і повна недоговіроздатність росії...але все чекають: тепер Ватикану, хоча після Ватикану будуть інші локації і так до безкінечності.

Ага ага, не ручний парламент, система противаг, президент США там ніхто, ага вірю-повірив
показати весь коментар
22.05.2025 09:27 Відповісти
Ну я не впевнений, що сенат США повинен діяти в залежності від очікувань та бажань громадян України.
Мабуть є якісь процедури, внутрішні політичні домовленості, фактори, що впливають.
Світ не такий простий, як здається простим людям.

А чому ОП, ВР та КМУ до останнього берегли Портнова та його активи, не зважаючи на петиції та всі законні підстави?
показати весь коментар
22.05.2025 09:37 Відповісти
Таке не ручне керування, що навіть того чоловіка, якого в тюрму в Сальвадор вивезли, не змогли повернути попри всі рішення, які скасовували цей трампівський безпредєл.
показати весь коментар
22.05.2025 09:31 Відповісти
А повинні були? Це точно рівень та компетенція парламенту?

Можливо ще сенат США мавпу у зоопарку не погодував.
показати весь коментар
22.05.2025 09:39 Відповісти
"Ну це точно компетенція парламенту?" - та так і кінців не знайдеш, чия то компетенція. Мова ж про відсутність ручного керування в країні? От Верховний суд визнав вивезення незаконним, і федеральні влади зобов'язав повернути його, і що? Вийшла білява речниця і сказала - ні, він там сидітиме. Рішення Верховного суду ігнорується - це звісно ж не ручне керування.
показати весь коментар
22.05.2025 09:47 Відповісти
Мова про те, що є певні процедури і повноваження, яких за законом необхідно дотримуватися. Є певні політичні реалії, які впливають на прийняття рішень головним законодпвчим органом.

А через просте бачення Світу простими людьми президентами стають саме зеленські та трампи, які пропонують прості рішення типу "взять і всьо подєліть" причому привентивно.
показати весь коментар
22.05.2025 09:53 Відповісти
Джонсон просто не поставить це на голосування, а Трамп не підпише. А так не ручна система, ага
показати весь коментар
22.05.2025 10:44 Відповісти
А чому якість Блюменталі відкривають свої рти, а руде чмо підігрує рашці? Якійсь цирк
показати весь коментар
22.05.2025 08:43 Відповісти
Бо Блюменталі хочуть залишитися сенаторами і після наступних довиборів і читають соціологію про настрої 63 відсотків виборців.
показати весь коментар
22.05.2025 08:50 Відповісти
Блюменталь - нормальний політик і завжди ініціював різні законопроекти про підтримку України. Ліндсі Грем - хитрий жук, кон'юнктурщик, зараз активно підтримує Трампа, але видно, що дружба останнього з пуйлом не дуже подобається сенатору. Може тому, що колись Ліндсі був одним з прибічників Джона Маккейна, чи не останнього, справжнього республіканця.
показати весь коментар
22.05.2025 09:05 Відповісти
набридли ці порожні теревені! Америка зробилася знову НІЧИМ!
показати весь коментар
22.05.2025 08:44 Відповісти
Скоріше Трамп введе санкції проти України, за протистояння військовій агресії з боку к@ц@пів, або за напад на Курщину.
Світ імпотентів...
показати весь коментар
22.05.2025 08:47 Відповісти
Та ви що? 😲 Як можна?? З Доном порадились? О ь вам реальні кроки мацкви: "Український народ має обрати нову владу для підписання меморандуму з Росією, - правовий департамент МЗС РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3553627
ЦЦе при тому, що проводити вибори під час дії військового стану заборонено Конституцією України, а Конституцію змінювати не можна, бо теж заборонено під час дії воєнного стану. Ну і вишенька на торт - припиряти вогонь, щоб можеа було скасувати воєнний стае кацапи не збираються. От і все.
показати весь коментар
22.05.2025 08:48 Відповісти
Право і ереф це слова антоніми...
показати весь коментар
22.05.2025 09:36 Відповісти
конституція на паузі
показати весь коментар
22.05.2025 10:18 Відповісти
"або розпочне інші зусилля, включаючи військове вторгнення"?
Ау, це вторгнення вже відбувається, з 14-го року. Досі не розгледіли?
показати весь коментар
22.05.2025 08:53 Відповісти
А, ну тобто зараз він робе все правильно?
показати весь коментар
22.05.2025 08:54 Відповісти
Це вже починає набридати допоки Трамп і його більшість в конгресі це пусті слова.
показати весь коментар
22.05.2025 08:55 Відповісти
Якщо Трамп буде продовжувати грати роль агента Краснова, який виконує завдання зруйнувати США та НАТО, то й в республіканців знайдуться тверезомислячі сенатори, які не захочуть йти в політичну могилу з тавром спільників ворожого агента.
показати весь коментар
22.05.2025 08:56 Відповісти
Їзда по вухах та втіраніє дічі продовжується.
показати весь коментар
22.05.2025 09:14 Відповісти
немае віри до Америки. хто збрехав раз збреше і 100 разів
показати весь коментар
22.05.2025 09:15 Відповісти
Так РФ і не відмовляється від переговорів) Американці гнуть свою лінію, причому як бачите не тільки Трамп, а й сенатори про "якщо відмовиться від переговорів" торочать.
показати весь коментар
22.05.2025 09:20 Відповісти
Клоуни. Йо'бані брехливі кловани...
показати весь коментар
22.05.2025 09:37 Відповісти
Професор Преображенський і доктор Борменталь не стали довго чекати і перетворили Шарікова знову в собаку.
показати весь коментар
22.05.2025 10:02 Відповісти
Поки що все це рішуча і безкомпромісна балаканина, яка ні до чого не веде.
А ті теоретичні санкції, які навіть більшістю не факт що можуть бути підтримані, ще місяцями проштовхувати треба через Джонсона та руде чубате одоробло.
Цей згаяний час світові коштує дуже дорого і коштуватиме ще дорожче з кожним днем зволікання. США в тому числі.
показати весь коментар
22.05.2025 10:21 Відповісти
Ну ви вже спробували накласти на Китай 245% тарифи. Обісралися? Обісралися...
Нажаль
показати весь коментар
22.05.2025 10:47 Відповісти
Понимаю Иран ,который хочет иметь атомную бомбу
Нет более сильного аргумента сегодня,чем атомная бомба
Хочешь жить мирно - сделай СВОЮ БОМБУ
И никогда ,ни при каких условиях
Не соглашайся ее отдать
А если отдал - готовься к тому ,что тебя убьют
Неважно когда - если не сегодня, то завтра
Или послезавтра
Но непременно убьют
показати весь коментар
22.05.2025 11:52 Відповісти
3,14здаболи
показати весь коментар
22.05.2025 12:09 Відповісти
Ні, не запровадять бо піндоси сцикуни
показати весь коментар
22.05.2025 12:55 Відповісти
 
 