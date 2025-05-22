США застосує санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни, - сенатори Грем та Блюменталь
Санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться брати участь у добросовісних переговорах щодо довгострокового миру з Україною або розпочне інші зусилля, включаючи військове вторгнення, які підривають суверенітет України після мирних переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.
Вони заявили, що їхній законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії має підтримку 81 сенатора. Серед іншого, там йдеться про 500-відсоткові тарифи на ті країни, що купують російські енергоресурси, уран та деякі інші товари.
Сенатори зазначили, що вважатимуть показовим документ з переліком умов для згоди на припинення вогню, якого США наразі очікують від Росії і про який казав держсекретар Рубіо.
"Його зміст вказуватиме на те, чи Росія має серйозні наміри щодо миру. Ми підозрюємо, там буде усе майже те саме. А якщо це буде те саме, Росія може очікувати рішучих дій з боку Сенату США… Хоча ми прагнемо миру, нам – і переважній більшості Сенату – стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат США готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться", – йдеться у заяві.
"Внесений нами закон ізолює Росію, перетворить її на "острів" з точки зору торгівлі, наклавши великі тарифи на інші країни, що підтримують її звірства. Один з пріоритетів нашого закону – забезпечити відповідальність Китаю за підживлення воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти, яку доставляє "тіньовий флот", – наголосили сенатори, зазначивши, що без економічної підтримки Китаю російський ВПК не зможе отримувати все необхідне.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це вам не парламент України з ручним керуванням з ОП.
Ага ага, не ручний парламент, система противаг, президент США там ніхто, ага вірю-повірив
Мабуть є якісь процедури, внутрішні політичні домовленості, фактори, що впливають.
Світ не такий простий, як здається простим людям.
А чому ОП, ВР та КМУ до останнього берегли Портнова та його активи, не зважаючи на петиції та всі законні підстави?
Можливо ще сенат США мавпу у зоопарку не погодував.
А через просте бачення Світу простими людьми президентами стають саме зеленські та трампи, які пропонують прості рішення типу "взять і всьо подєліть" причому привентивно.
Світ імпотентів...
ЦЦе при тому, що проводити вибори під час дії військового стану заборонено Конституцією України, а Конституцію змінювати не можна, бо теж заборонено під час дії воєнного стану. Ну і вишенька на торт - припиряти вогонь, щоб можеа було скасувати воєнний стае кацапи не збираються. От і все.
Ау, це вторгнення вже відбувається, з 14-го року. Досі не розгледіли?
А ті теоретичні санкції, які навіть більшістю не факт що можуть бути підтримані, ще місяцями проштовхувати треба через Джонсона та руде чубате одоробло.
Цей згаяний час світові коштує дуже дорого і коштуватиме ще дорожче з кожним днем зволікання. США в тому числі.
Нажаль
Нет более сильного аргумента сегодня,чем атомная бомба
Хочешь жить мирно - сделай СВОЮ БОМБУ
И никогда ,ни при каких условиях
Не соглашайся ее отдать
А если отдал - готовься к тому ,что тебя убьют
Неважно когда - если не сегодня, то завтра
Или послезавтра
Но непременно убьют