США застосує санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни, - сенатори Грем та Блюменталь

Санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться брати участь у добросовісних переговорах щодо довгострокового миру з Україною або розпочне інші зусилля, включаючи військове вторгнення, які підривають суверенітет України після мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.

Вони заявили, що їхній законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії має підтримку 81 сенатора. Серед іншого, там йдеться про 500-відсоткові тарифи на ті країни, що купують російські енергоресурси, уран та деякі інші товари.

Сенатори зазначили, що вважатимуть показовим документ з переліком умов для згоди на припинення вогню, якого США наразі очікують від Росії і про який казав держсекретар Рубіо.

"Його зміст вказуватиме на те, чи Росія має серйозні наміри щодо миру. Ми підозрюємо, там буде усе майже те саме. А якщо це буде те саме, Росія може очікувати рішучих дій з боку Сенату США… Хоча ми прагнемо миру, нам – і переважній більшості Сенату – стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат США готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться", – йдеться у заяві.

"Внесений нами закон ізолює Росію, перетворить її на "острів" з точки зору торгівлі, наклавши великі тарифи на інші країни, що підтримують її звірства. Один з пріоритетів нашого закону – забезпечити відповідальність Китаю за підживлення воєнної машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти, яку доставляє "тіньовий флот", – наголосили сенатори, зазначивши, що без економічної підтримки Китаю російський ВПК не зможе отримувати все необхідне.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поки не збирається посилювати санкції проти Росії.

