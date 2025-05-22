США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны, - сенаторы Грэм и Блюменталь
Санкции будут введены, если Россия откажется участвовать в добросовестных переговорах по долгосрочному миру с Украиной или начнет другие усилия, включая военное вторжение, которые подрывают суверенитет Украины после мирных переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.
Они заявили, что их законопроект о новых санкциях против России имеет поддержку 81 сенатора. Среди прочего, там говорится о 500-процентных тарифах на те страны, которые покупают российские энергоресурсы, уран и некоторые другие товары.
Сенаторы отметили, что будут считать показательным документ с перечнем условий для согласия на прекращение огня, которого США сейчас ожидают от России и о котором говорил госсекретарь Рубио.
"Его содержание будет указывать на то, имеет ли Россия серьезные намерения относительно мира. Мы подозреваем, там будет все почти то же самое. А если это будет то же самое, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США... Хотя мы хотим мира, нам - и подавляющему большинству Сената - становится все очевиднее, что Путин играет в игры. Сенат США готов действовать, если эти игры будут продолжаться", - говорится в заявлении.
"Внесенный нами закон изолирует Россию, превратит ее в "остров" с точки зрения торговли, наложив большие тарифы на другие страны, поддерживающие ее зверства. Один из приоритетов нашего закона - обеспечить ответственность Китая за подпитку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти, которую доставляет "теневой флот", - подчеркнули сенаторы, отметив, что без экономической поддержки Китая российский ВПК не сможет получать все необходимое.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.
Це вам не парламент України з ручним керуванням з ОП.
Ага ага, не ручний парламент, система противаг, президент США там ніхто, ага вірю-повірив
Мабуть є якісь процедури, внутрішні політичні домовленості, фактори, що впливають.
Світ не такий простий, як здається простим людям.
А чому ОП, ВР та КМУ до останнього берегли Портнова та його активи, не зважаючи на петиції та всі законні підстави?
Можливо ще сенат США мавпу у зоопарку не погодував.
А через просте бачення Світу простими людьми президентами стають саме зеленські та трампи, які пропонують прості рішення типу "взять і всьо подєліть" причому привентивно.
Світ імпотентів...
ЦЦе при тому, що проводити вибори під час дії військового стану заборонено Конституцією України, а Конституцію змінювати не можна, бо теж заборонено під час дії воєнного стану. Ну і вишенька на торт - припиряти вогонь, щоб можеа було скасувати воєнний стае кацапи не збираються. От і все.
Ау, це вторгнення вже відбувається, з 14-го року. Досі не розгледіли?
А ті теоретичні санкції, які навіть більшістю не факт що можуть бути підтримані, ще місяцями проштовхувати треба через Джонсона та руде чубате одоробло.
Цей згаяний час світові коштує дуже дорого і коштуватиме ще дорожче з кожним днем зволікання. США в тому числі.
Нажаль
Нет более сильного аргумента сегодня,чем атомная бомба
Хочешь жить мирно - сделай СВОЮ БОМБУ
И никогда ,ни при каких условиях
Не соглашайся ее отдать
А если отдал - готовься к тому ,что тебя убьют
Неважно когда - если не сегодня, то завтра
Или послезавтра
Но непременно убьют