США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны, - сенаторы Грэм и Блюменталь

Санкции будут введены, если Россия откажется участвовать в добросовестных переговорах по долгосрочному миру с Украиной или начнет другие усилия, включая военное вторжение, которые подрывают суверенитет Украины после мирных переговоров.

Они заявили, что их законопроект о новых санкциях против России имеет поддержку 81 сенатора. Среди прочего, там говорится о 500-процентных тарифах на те страны, которые покупают российские энергоресурсы, уран и некоторые другие товары.

Сенаторы отметили, что будут считать показательным документ с перечнем условий для согласия на прекращение огня, которого США сейчас ожидают от России и о котором говорил госсекретарь Рубио.

"Его содержание будет указывать на то, имеет ли Россия серьезные намерения относительно мира. Мы подозреваем, там будет все почти то же самое. А если это будет то же самое, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США... Хотя мы хотим мира, нам - и подавляющему большинству Сената - становится все очевиднее, что Путин играет в игры. Сенат США готов действовать, если эти игры будут продолжаться", - говорится в заявлении.

"Внесенный нами закон изолирует Россию, превратит ее в "остров" с точки зрения торговли, наложив большие тарифы на другие страны, поддерживающие ее зверства. Один из приоритетов нашего закона - обеспечить ответственность Китая за подпитку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти, которую доставляет "теневой флот", - подчеркнули сенаторы, отметив, что без экономической поддержки Китая российский ВПК не сможет получать все необходимое.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

