США применят санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны, - сенаторы Грэм и Блюменталь

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь о своем законопроекте

Санкции будут введены, если Россия откажется участвовать в добросовестных переговорах по долгосрочному миру с Украиной или начнет другие усилия, включая военное вторжение, которые подрывают суверенитет Украины после мирных переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя.

Они заявили, что их законопроект о новых санкциях против России имеет поддержку 81 сенатора. Среди прочего, там говорится о 500-процентных тарифах на те страны, которые покупают российские энергоресурсы, уран и некоторые другие товары.

Сенаторы отметили, что будут считать показательным документ с перечнем условий для согласия на прекращение огня, которого США сейчас ожидают от России и о котором говорил госсекретарь Рубио.

"Его содержание будет указывать на то, имеет ли Россия серьезные намерения относительно мира. Мы подозреваем, там будет все почти то же самое. А если это будет то же самое, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США... Хотя мы хотим мира, нам - и подавляющему большинству Сената - становится все очевиднее, что Путин играет в игры. Сенат США готов действовать, если эти игры будут продолжаться", - говорится в заявлении.

"Внесенный нами закон изолирует Россию, превратит ее в "остров" с точки зрения торговли, наложив большие тарифы на другие страны, поддерживающие ее зверства. Один из приоритетов нашего закона - обеспечить ответственность Китая за подпитку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти, которую доставляет "теневой флот", - подчеркнули сенаторы, отметив, что без экономической поддержки Китая российский ВПК не сможет получать все необходимое.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом о санкциях против РФ: Все обсуждается, в том числе вторичные ограничения

Топ комментарии
+17
набридли ці порожні теревені! Америка зробилася знову НІЧИМ!
22.05.2025 08:44 Ответить
+12
Скоріше Трамп введе санкції проти України, за протистояння військовій агресії з боку к@ц@пів, або за напад на Курщину.
Світ імпотентів...
22.05.2025 08:47 Ответить
+10
При Трампі цих санкцій не буде
22.05.2025 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При Трампі цих санкцій не буде
22.05.2025 08:42 Ответить
Ну взагалі-то сенат США вже назбирав кількість голосів, необхідну для подолання вето Трампа.

Це вам не парламент України з ручним керуванням з ОП.
22.05.2025 09:12 Ответить
Так чого чекають ? 115 днів ганебного президентства трампа і повна недоговіроздатність росії...але все чекають: тепер Ватикану, хоча після Ватикану будуть інші локації і так до безкінечності.

Ага ага, не ручний парламент, система противаг, президент США там ніхто, ага вірю-повірив
22.05.2025 09:27 Ответить
Ну я не впевнений, що сенат США повинен діяти в залежності від очікувань та бажань громадян України.
Мабуть є якісь процедури, внутрішні політичні домовленості, фактори, що впливають.
Світ не такий простий, як здається простим людям.

А чому ОП, ВР та КМУ до останнього берегли Портнова та його активи, не зважаючи на петиції та всі законні підстави?
22.05.2025 09:37 Ответить
Таке не ручне керування, що навіть того чоловіка, якого в тюрму в Сальвадор вивезли, не змогли повернути попри всі рішення, які скасовували цей трампівський безпредєл.
показать весь комментарий
А повинні були? Це точно рівень та компетенція парламенту?

Можливо ще сенат США мавпу у зоопарку не погодував.
22.05.2025 09:39 Ответить
"Ну це точно компетенція парламенту?" - та так і кінців не знайдеш, чия то компетенція. Мова ж про відсутність ручного керування в країні? От Верховний суд визнав вивезення незаконним, і федеральні влади зобов'язав повернути його, і що? Вийшла білява речниця і сказала - ні, він там сидітиме. Рішення Верховного суду ігнорується - це звісно ж не ручне керування.
22.05.2025 09:47 Ответить
Мова про те, що є певні процедури і повноваження, яких за законом необхідно дотримуватися. Є певні політичні реалії, які впливають на прийняття рішень головним законодпвчим органом.

А через просте бачення Світу простими людьми президентами стають саме зеленські та трампи, які пропонують прості рішення типу "взять і всьо подєліть" причому привентивно.
22.05.2025 09:53 Ответить
Джонсон просто не поставить це на голосування, а Трамп не підпише. А так не ручна система, ага
показать весь комментарий
А чому якість Блюменталі відкривають свої рти, а руде чмо підігрує рашці? Якійсь цирк
показать весь комментарий
22.05.2025 08:43 Ответить
Бо Блюменталі хочуть залишитися сенаторами і після наступних довиборів і читають соціологію про настрої 63 відсотків виборців.
22.05.2025 08:50 Ответить
Блюменталь - нормальний політик і завжди ініціював різні законопроекти про підтримку України. Ліндсі Грем - хитрий жук, кон'юнктурщик, зараз активно підтримує Трампа, але видно, що дружба останнього з пуйлом не дуже подобається сенатору. Може тому, що колись Ліндсі був одним з прибічників Джона Маккейна, чи не останнього, справжнього республіканця.
22.05.2025 09:05 Ответить
набридли ці порожні теревені! Америка зробилася знову НІЧИМ!
22.05.2025 08:44 Ответить
Скоріше Трамп введе санкції проти України, за протистояння військовій агресії з боку к@ц@пів, або за напад на Курщину.
Світ імпотентів...
22.05.2025 08:47 Ответить
Та ви що? 😲 Як можна?? З Доном порадились? О ь вам реальні кроки мацкви: "Український народ має обрати нову владу для підписання меморандуму з Росією, - правовий департамент МЗС РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3553627
ЦЦе при тому, що проводити вибори під час дії військового стану заборонено Конституцією України, а Конституцію змінювати не можна, бо теж заборонено під час дії воєнного стану. Ну і вишенька на торт - припиряти вогонь, щоб можеа було скасувати воєнний стае кацапи не збираються. От і все.
22.05.2025 08:48 Ответить
Право і ереф це слова антоніми...
22.05.2025 09:36 Ответить
конституція на паузі
22.05.2025 10:18 Ответить
"або розпочне інші зусилля, включаючи військове вторгнення"?
Ау, це вторгнення вже відбувається, з 14-го року. Досі не розгледіли?
22.05.2025 08:53 Ответить
А, ну тобто зараз він робе все правильно?
22.05.2025 08:54 Ответить
Це вже починає набридати допоки Трамп і його більшість в конгресі це пусті слова.
22.05.2025 08:55 Ответить
Якщо Трамп буде продовжувати грати роль агента Краснова, який виконує завдання зруйнувати США та НАТО, то й в республіканців знайдуться тверезомислячі сенатори, які не захочуть йти в політичну могилу з тавром спільників ворожого агента.
22.05.2025 08:56 Ответить
Їзда по вухах та втіраніє дічі продовжується.
22.05.2025 09:14 Ответить
немае віри до Америки. хто збрехав раз збреше і 100 разів
22.05.2025 09:15 Ответить
Так РФ і не відмовляється від переговорів) Американці гнуть свою лінію, причому як бачите не тільки Трамп, а й сенатори про "якщо відмовиться від переговорів" торочать.
22.05.2025 09:20 Ответить
Клоуни. Йо'бані брехливі кловани...
22.05.2025 09:37 Ответить
Професор Преображенський і доктор Борменталь не стали довго чекати і перетворили Шарікова знову в собаку.
22.05.2025 10:02 Ответить
Поки що все це рішуча і безкомпромісна балаканина, яка ні до чого не веде.
А ті теоретичні санкції, які навіть більшістю не факт що можуть бути підтримані, ще місяцями проштовхувати треба через Джонсона та руде чубате одоробло.
Цей згаяний час світові коштує дуже дорого і коштуватиме ще дорожче з кожним днем зволікання. США в тому числі.
22.05.2025 10:21 Ответить
Ну ви вже спробували накласти на Китай 245% тарифи. Обісралися? Обісралися...
Нажаль
22.05.2025 10:47 Ответить
Понимаю Иран ,который хочет иметь атомную бомбу
Нет более сильного аргумента сегодня,чем атомная бомба
Хочешь жить мирно - сделай СВОЮ БОМБУ
И никогда ,ни при каких условиях
Не соглашайся ее отдать
А если отдал - готовься к тому ,что тебя убьют
Неважно когда - если не сегодня, то завтра
Или послезавтра
Но непременно убьют
22.05.2025 11:52 Ответить
3,14здаболи
22.05.2025 12:09 Ответить
Ні, не запровадять бо піндоси сцикуни
22.05.2025 12:55 Ответить
 
 