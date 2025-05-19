Белый дом - о санкциях против РФ: Все обсуждается, в том числе - вторичные ограничения
В Белом доме рассказали о возможности введения дополнительных санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Все обсуждается, в том числе - вторичные санкции", - отметили там.
Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах, Сенат примет законопроект о санкциях против России.
Сакнкції вводяться через 2...
Сакнкції вводяться через 1...
Сакнкції вводяться через половинку...
Сакнкції вводяться через четвертинку...
Сакнкції вводяться через 0 з хвостиком..
Сакнкції вводяться через 0 на ниточці...