РУС
Новости Санкции США против России
614 3

Белый дом - о санкциях против РФ: Все обсуждается, в том числе - вторичные ограничения

Санкции против РФ. Что говорят в Белом доме

В Белом доме рассказали о возможности введения дополнительных санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Все обсуждается, в том числе - вторичные санкции", - отметили там.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах, Сенат примет законопроект о санкциях против России.

Читайте: Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России после переговоров в Турции, - Reuters

Автор: 

россия (96953) санкции (11771) США (27763)
Сакнкції вводяться через 3...
Сакнкції вводяться через 2...
Сакнкції вводяться через 1...
Сакнкції вводяться через половинку...
Сакнкції вводяться через четвертинку...
Сакнкції вводяться через 0 з хвостиком..
Сакнкції вводяться через 0 на ниточці...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:46 Ответить
вторинна держава США-- "Все обговорюється, зокрема вторинні санкції", - зазначили там. Джерело: https://censor.net/ua/n3553077
показать весь комментарий
19.05.2025 16:48 Ответить
"Прогрес" це що мається на увазі? У тромба кожен тиждень "прогрес" і завтра кінець війни.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:07 Ответить
 
 