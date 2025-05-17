РУС
Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России после переговоров в Турции, - Reuters

Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм в Киеве

В пятницу, 16 мая, американские сенаторы вновь призвали Конгресс принять санкции против России после того, как российско-украинские переговоры о прекращении огня не продемонстрировали значительного прогресса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Путин будет продолжать уклоняться от усилий по прекращению огня, пока его экономика не получит сильный удар", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь в заявлении, в котором призвал проголосовать за законопроект о санкциях.

Как сообщалось ранее, Блюменталь и республиканец Линдси Грэм в начале апреля представили законопроект, который должен усложнить для России финансирование войны. В частности, документ включает такие положения, как 500-процентный тариф на импорт в США из стран, которые покупают российские энергоносители.

Сейчас законопроект имеет поддержку не менее 73 сенаторов из 100, однако неизвестно, когда документ может быть вынесен на голосование.

Грэм, который на этой неделе находился в Турции на встрече министров иностранных дел стран НАТО, призвал к принятию законопроекта, раскритиковав решение Путина не участвовать в переговорах с Украиной. Как заявил сенатор-республиканец: "Хватит российских игр".

Бісмарк
17.05.2025 11:23 Ответить
+10
Петро I у 1721 році офіційно проголосив створення Російської імперії "Московія".

Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".

• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.

Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
17.05.2025 11:24 Ответить
+9
Неужели тактика Трампа 100 дней лизать жопу лилипуту провалилась, уже даже ярые фанаты Трампа ржут с него и хотят хоть что то делать
17.05.2025 11:16 Ответить
думаю ідея трампа довести всіх зацікавлених у закінчені війни до кретичної крапки у безнадійності в його отриманні,а потім хайпонути спустившися у білих обладунках архангела Георгія і з легкої руки ,,все порішати,, а путло виставить себе добрим чистим ангелом який ,,здібний,, на добрі дії

той цинічномерзотний трагікомічний фарс це змова від результату дивіденти отримають усі,крім тих людей які щодня саме потерпають від цієї війни
17.05.2025 11:34 Ответить
Петро I у 1721 році офіційно проголосив створення Російської імперії "Московія".

Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".

• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.

Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
17.05.2025 11:24 Ответить
Аточніше мордер.
17.05.2025 11:27 Ответить
Винесення на голосування кожного законопроекту від конгресменів залежить від бажання спікерів-республіканців: Палати представників ісусіка Джонсона та Сенату, яким керують диванойоб Венс та магашист Дж.Тун.
Так що: навіть процесу розгляду цього законопроекту - шансів нуль
17.05.2025 11:33 Ответить
а все в лапах МАГАНАРЦИСА - коли йому республіканці підкладуть рейтинги з котрими вони йдуть на перевибори в Палаті з великим шансом отримати більшість то... А це вже ось-ось , 2026 не те що не за горами , вже восени починаються процеси часткових оновлень губернаторів ..

Вибори губернаторів - листопад 2025 року

4 листопада 2025 року відбудуться вибори губернаторів у двох штатах:

Нью-Джерсі: Демократ Філ Мерфі не може балотуватися через обмеження термінів.

Вірджинія: Республіканець Гленн Янгкін також обмежений термінами.

Ці вибори є частиною регулярного циклу, оскільки обидва штати проводять губернаторські вибори кожні чотири роки, у непарні роки.

🏛️ Вибори до Палати представників - спеціальні вибори у 2025 році

У 2025 році не проводяться загальні вибори до Палати представників США. Однак відбуваються спеціальні вибори для заповнення вакантних місць:

Флорида: 1 квітня 2025 року відбулися спеціальні вибори у 1-му та 6-му округах після відставок представників.

Аризона: 23 вересня 2025 року заплановані спеціальні вибори у 7-му окрузі.

Техас: 4 листопада 2025 року відбудут
17.05.2025 11:41 Ответить
....мала на увазі - З НЕВЕЛИКИМ шансом на більшість - ця історія була у Байдена , коли Палата восени 2023 го змінила більшість на респів
17.05.2025 11:43 Ответить
Шевеліться вже трохи, витягніть голову з піску, а то Путлер Трампушці всю задницю поклює...
17.05.2025 11:41 Ответить
навіть якщо Конгрес таке рішення ухвалить, рудий гандон його заветує.
17.05.2025 11:46 Ответить
 
 