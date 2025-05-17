Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России после переговоров в Турции, - Reuters

В пятницу, 16 мая, американские сенаторы вновь призвали Конгресс принять санкции против России после того, как российско-украинские переговоры о прекращении огня не продемонстрировали значительного прогресса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Путин будет продолжать уклоняться от усилий по прекращению огня, пока его экономика не получит сильный удар", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь в заявлении, в котором призвал проголосовать за законопроект о санкциях.

Как сообщалось ранее, Блюменталь и республиканец Линдси Грэм в начале апреля представили законопроект, который должен усложнить для России финансирование войны. В частности, документ включает такие положения, как 500-процентный тариф на импорт в США из стран, которые покупают российские энергоносители.

Сейчас законопроект имеет поддержку не менее 73 сенаторов из 100, однако неизвестно, когда документ может быть вынесен на голосование.

Грэм, который на этой неделе находился в Турции на встрече министров иностранных дел стран НАТО, призвал к принятию законопроекта, раскритиковав решение Путина не участвовать в переговорах с Украиной. Как заявил сенатор-республиканец: "Хватит российских игр".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США всегда рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ, - Трамп