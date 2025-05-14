США всегда рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует Clash Report.
"Мы всегда рассматриваем вторичные санкции против России", - сказал он.
Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина должна убедить США и Трампа в том, что Путин врет и не хочет мирных переговоров.
Топ комментарии
+3 Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий14.05.2025 13:41 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Yur
показать весь комментарий14.05.2025 13:43 Ответить Ссылка
+3 Сармат Сарматович
показать весь комментарий14.05.2025 13:54 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sergey Kozlov #594793
показать весь комментарий14.05.2025 13:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий14.05.2025 13:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий14.05.2025 13:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сармат Сарматович
показать весь комментарий14.05.2025 13:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий14.05.2025 14:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Yur
показать весь комментарий14.05.2025 13:43 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий14.05.2025 13:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий14.05.2025 13:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дужан Міхал
показать весь комментарий14.05.2025 14:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий14.05.2025 13:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Макс Иванов #597883
показать весь комментарий14.05.2025 15:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Green Bill #603485
показать весь комментарий14.05.2025 13:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий14.05.2025 14:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сармат Сарматович
показать весь комментарий14.05.2025 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Макс Иванов #597883
показать весь комментарий14.05.2025 15:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль