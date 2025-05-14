РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
1 299 15

США всегда рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ, - Трамп

Трамп высказался о санкциях против России

Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует Clash Report.

"Мы всегда рассматриваем вторичные санкции против России", - сказал он.

Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина должна убедить США и Трампа в том, что Путин врет и не хочет мирных переговоров.

Читайте: Рейтинг Трампа вырос до 44%: американцы меньше боятся рецессии, - опрос Reuters

Автор: 

россия (96917) санкции (11766) США (27739) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
да простят меня американцы... я всегда уважал эту гордую нацию... НО ТРАМП ..... это такая жалкая бумажка, которой вытерли вытерли женский половой орган .... мерзкая трусливая и ********* падаль... он опустил Америку и её реноме на много лет, Дед Байден - рыцарь по сравнению с эим куском ... не не куском, а лужей жидкого говна
показать весь комментарий
14.05.2025 13:41 Ответить
+3
Можна нескінченно дивитися як горить вогонь, як тече вода і як Трамп розглядає санкції проти рф.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:43 Ответить
+3
Але виключно для розглядування
показать весь комментарий
14.05.2025 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розглядателі всраті всі гляделки проглядели мабуть вже і нічого не розглянули
показать весь комментарий
14.05.2025 13:41 Ответить
да простят меня американцы... я всегда уважал эту гордую нацию... НО ТРАМП ..... это такая жалкая бумажка, которой вытерли вытерли женский половой орган .... мерзкая трусливая и ********* падаль... он опустил Америку и её реноме на много лет, Дед Байден - рыцарь по сравнению с эим куском ... не не куском, а лужей жидкого говна
показать весь комментарий
14.05.2025 13:41 Ответить
На перспективі, у команди Трампа, мабуть, ще є підготовлені, і третинні та четвертинні санкції??
показать весь комментарий
14.05.2025 13:41 Ответить
Але виключно для розглядування
показать весь комментарий
14.05.2025 13:54 Ответить
Дайте дідові хоч порозглядувати
показать весь комментарий
14.05.2025 14:03 Ответить
Можна нескінченно дивитися як горить вогонь, як тече вода і як Трамп розглядає санкції проти рф.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:43 Ответить
РОЗГЛЯДАТИ треба картини, а санкції треба вводити а не теревенити про них без зупинки!!!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:46 Ответить
І будуть розглядати. Розглядати-не мішки тягати.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:47 Ответить
Розглядав би я ісчо да боліт глазілісчо!
показать весь комментарий
14.05.2025 14:23 Ответить
Тьоті з Плейбою остогидли, піду санкції порозглядаю, вторинні - це топ...
показать весь комментарий
14.05.2025 13:52 Ответить
Думаю, що в його рочки "тьоті з Плейбою" душевнохворого дєдушку вже мало цікавлять😂
показать весь комментарий
14.05.2025 15:37 Ответить
Санкции от Трампона: }{уйлу будет запрещено заходить в Оральный кабинет без Моники Явлински. Или хотя бы без Григория Явлинского.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:52 Ответить
Зовсім дід бістижий...
показать весь комментарий
14.05.2025 14:02 Ответить
РІшуче та потужне розгядування
показать весь комментарий
14.05.2025 13:53 Ответить
"Директор Всесвіту" із 5-ї палати...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.05.2025 15:35 Ответить
 
 