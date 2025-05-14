США всегда рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует Clash Report.

"Мы всегда рассматриваем вторичные санкции против России", - сказал он.

Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина должна убедить США и Трампа в том, что Путин врет и не хочет мирных переговоров.

