Рейтинг Трампа вырос до 44%: американцы меньше боятся рецессии, - опрос Reuters

Трамп заявил, что спас Украину

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа вырос на этой неделе на фоне снижения тревоги общественности относительно рецессии и экономики.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 44% респондентов положительно оценивают деятельность Трампа - это на 2 пункта больше, чем в апреле, когда уровень одобрения составлял 42%. Рост поддержки зафиксирован и в отношении его экономической политики: 39% опрошенных одобряют его экономическое управление, что на 3 пункта больше, чем в прошлом месяце.

Хотя 69% американцев до сих пор обеспокоены возможной рецессией, это меньше, чем 76% в апреле. Похожий тренд наблюдается и в отношении фондового рынка - уровень тревоги снизился с 67% до 60%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа постепенно меняет позицию по войне в Украине, понимая, что главная преграда миру - Путин, а не Зеленский, - FT

Несмотря на рост рейтинга, большинство опрошенных (59%) считают, что в случае экономического спада в 2025 году ответственность будет нести именно Трамп. Только 37% возлагают ответственность на предыдущего президента Джо Байдена.

Опрос проводился онлайн по всей территории США, в нем приняли участие 1 163 человека. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.

Напомним, в начале своего президентства Трамп имел рейтинг одобрения 47%, который снижался из-за торговых конфликтов. В ответ на критику он заявил, что экономические трудности вызваны политикой Байдена, в частности высокой инфляцией, которая росла в период пандемии, но в конце его срока снижалась.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присутствие Трампа в Стамбуле будет побуждать Путина тоже быть там. Если глава Кремля не приедет - это будет его полное поражение, - Зеленский

+2
14.05.2025 11:38
14.05.2025 11:52
14.05.2025 11:37
алілуя
14.05.2025 11:37
Янкі прості як двері. Буде жрачка, отже рижий під.р класс!
14.05.2025 11:39
А треба, щоб було навпаки, як у кацапів? Жерти нічого, зате "ми всєх пабєділі". І куйло - клас...
14.05.2025 11:47
Класіка. Як зробити людям хорошо?
Зробити дуже погано - довести до рецесії...
... а тоді зробити повернувши так як було.
14.05.2025 13:32
Не так тривожно - радий за США
14.05.2025 11:38
Трампу не потрібно так газувати - бо губи полопають
14.05.2025 11:43
14.05.2025 11:38
14.05.2025 11:41
14.05.2025 11:52
виявляється у нас є багато спільного)
14.05.2025 11:57
Обіцянка, цяцянка, а прутіну, радість!
Ось тобі, Трампе, і прутін день!
14.05.2025 12:03
Да не буде там ніякої рецесії, менше слухайте пропаганду!
14.05.2025 12:04
JPMOrgan це пропаганда?

Michael Feroli, JPMorgan's chief US economist, said a two-quarter recession could begin as soon as the second-half of 2025. In a separate note in April, Feroli's team estimated that GDP could contract by as much as 1% over the third quarter and half a percent in the fourth quarter
14.05.2025 12:10 Ответить
Так пропаганда, в останніх часах серйозні видання несуть дику пропаганду!
14.05.2025 12:17
JP Morgan це банк, а не видання
14.05.2025 12:37
бачите?
кміс і американців опитує....
14.05.2025 12:07 Ответить
14.05.2025 12:13
Головне правильна пропаганда і правильні опитування робити. І скоро американці будуть жерти траву і крис і вірити що їх сонцесяйний лідер і володар всесвіту робить їх великими
14.05.2025 12:33
Опитування проводилося онлайн по всій території США
Валідність методу онлайн-опитувань викликає багато питань. Потім в реальності завжди вилізають кілька "прихованих" відсотків, які в умовах поляризації вирішують долю виборів. Ну, не всі досяжні онлайн. А недосяжні як правило мають конкретні погляди.
А так з останніх опитувань 44% - це стабільний електорат Трумпа. І якщо не настане значне зубожіння - триматимуться за нього до останнього.
14.05.2025 12:52 Ответить
 
 