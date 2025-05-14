Рейтинг Трампа вырос до 44%: американцы меньше боятся рецессии, - опрос Reuters
Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа вырос на этой неделе на фоне снижения тревоги общественности относительно рецессии и экономики.
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, 44% респондентов положительно оценивают деятельность Трампа - это на 2 пункта больше, чем в апреле, когда уровень одобрения составлял 42%. Рост поддержки зафиксирован и в отношении его экономической политики: 39% опрошенных одобряют его экономическое управление, что на 3 пункта больше, чем в прошлом месяце.
Хотя 69% американцев до сих пор обеспокоены возможной рецессией, это меньше, чем 76% в апреле. Похожий тренд наблюдается и в отношении фондового рынка - уровень тревоги снизился с 67% до 60%.
Несмотря на рост рейтинга, большинство опрошенных (59%) считают, что в случае экономического спада в 2025 году ответственность будет нести именно Трамп. Только 37% возлагают ответственность на предыдущего президента Джо Байдена.
Опрос проводился онлайн по всей территории США, в нем приняли участие 1 163 человека. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.
Напомним, в начале своего президентства Трамп имел рейтинг одобрения 47%, который снижался из-за торговых конфликтов. В ответ на критику он заявил, что экономические трудности вызваны политикой Байдена, в частности высокой инфляцией, которая росла в период пандемии, но в конце его срока снижалась.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.
Зробити дуже погано - довести до рецесії...
... а тоді зробити повернувши так як було.
Щоб зробити Америку великою знову, її спочатку треба добряче опустити.
Мабуть, це він і мав на увазі, коли казав про "тимчасові труднощі".
А хтось вважає що Трамп дебіл...
Ось тобі, Трампе, і прутін день!
Michael Feroli, JPMorgan's chief US economist, said a two-quarter recession could begin as soon as the second-half of 2025. In a separate note in April, Feroli's team estimated that GDP could contract by as much as 1% over the third quarter and half a percent in the fourth quarter
кміс і американців опитує....
Валідність методу онлайн-опитувань викликає багато питань. Потім в реальності завжди вилізають кілька "прихованих" відсотків, які в умовах поляризації вирішують долю виборів. Ну, не всі досяжні онлайн. А недосяжні як правило мають конкретні погляди.
А так з останніх опитувань 44% - це стабільний електорат Трумпа. І якщо не настане значне зубожіння - триматимуться за нього до останнього.