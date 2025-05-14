Рейтинг Трампа вырос до 44%: американцы меньше боятся рецессии, - опрос Reuters

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа вырос на этой неделе на фоне снижения тревоги общественности относительно рецессии и экономики.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 44% респондентов положительно оценивают деятельность Трампа - это на 2 пункта больше, чем в апреле, когда уровень одобрения составлял 42%. Рост поддержки зафиксирован и в отношении его экономической политики: 39% опрошенных одобряют его экономическое управление, что на 3 пункта больше, чем в прошлом месяце.

Хотя 69% американцев до сих пор обеспокоены возможной рецессией, это меньше, чем 76% в апреле. Похожий тренд наблюдается и в отношении фондового рынка - уровень тревоги снизился с 67% до 60%.

Несмотря на рост рейтинга, большинство опрошенных (59%) считают, что в случае экономического спада в 2025 году ответственность будет нести именно Трамп. Только 37% возлагают ответственность на предыдущего президента Джо Байдена.

Опрос проводился онлайн по всей территории США, в нем приняли участие 1 163 человека. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.

Напомним, в начале своего президентства Трамп имел рейтинг одобрения 47%, который снижался из-за торговых конфликтов. В ответ на критику он заявил, что экономические трудности вызваны политикой Байдена, в частности высокой инфляцией, которая росла в период пандемии, но в конце его срока снижалась.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

