Рейтинг Трампа зріс до 44%: американці менше бояться рецесії, - опитування Reuters

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа зріс цього тижня на тлі зниження тривоги громадськості щодо рецесії та економіки.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 44% респондентів позитивно оцінюють діяльність Трампа - це на 2 пункти більше, ніж у квітні, коли рівень схвалення становив 42%. Зростання підтримки зафіксовано і щодо його економічної політики: 39% опитаних схвалюють його економічне управління, що на 3 пункти більше, ніж минулого місяця.

Хоча 69% американців досі занепокоєні можливою рецесією, це менше, ніж 76% у квітні. Схожий тренд спостерігається і щодо фондового ринку - рівень тривоги знизився з 67% до 60%.

Попри зростання рейтингу, більшість опитаних (59%) вважають, що в разі економічного спаду в 2025 році відповідальність нестиме саме Трамп. Лише 37% покладають відповідальність на попереднього президента Джо Байдена.

Опитування проводилося онлайн по всій території США, у ньому взяли участь 1 163 особи. Похибка результатів становить 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо, на початку свого президентства Трамп мав рейтинг схвалення 47%, який знижувався через торговельні конфлікти. У відповідь на критику він заявив, що економічні труднощі викликані політикою Байдена, зокрема високою інфляцією, яка зростала в період пандемії, але наприкінці його терміну знижувалася.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.

