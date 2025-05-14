УКР
Рейтинг Трампа зріс до 44%: американці менше бояться рецесії, - опитування Reuters

Трамп заявив що врятував Україну

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа зріс цього тижня на тлі зниження тривоги громадськості щодо рецесії та економіки.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 44% респондентів позитивно оцінюють діяльність Трампа - це на 2 пункти більше, ніж у квітні, коли рівень схвалення становив 42%. Зростання підтримки зафіксовано і щодо його економічної політики: 39% опитаних схвалюють його економічне управління, що на 3 пункти більше, ніж минулого місяця.

Хоча 69% американців досі занепокоєні можливою рецесією, це менше, ніж 76% у квітні. Схожий тренд спостерігається і щодо фондового ринку - рівень тривоги знизився з 67% до 60%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT

Попри зростання рейтингу, більшість опитаних (59%) вважають, що в разі економічного спаду в 2025 році відповідальність нестиме саме Трамп. Лише 37% покладають відповідальність на попереднього президента Джо Байдена.

Опитування проводилося онлайн по всій території США, у ньому взяли участь 1 163 особи. Похибка результатів становить 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо, на початку свого президентства Трамп мав рейтинг схвалення 47%, який знижувався через торговельні конфлікти. У відповідь на критику він заявив, що економічні труднощі викликані політикою Байдена, зокрема високою інфляцією, яка зростала в період пандемії, але наприкінці його терміну знижувалася.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Присутність Трампа у Стамбулі спонукатиме Путіна теж бути там. Якщо глава Кремля не приїде - це буде його повна поразка, - Зеленський

+2
Перестав робити велику купу хєрні - от вже й молодець, і рейтинг одразу виріс.
Щоб зробити Америку великою знову, її спочатку треба добряче опустити.
Мабуть, це він і мав на увазі, коли казав про "тимчасові труднощі".
14.05.2025 11:38 Відповісти
+2
Це брехня. Немає там ніяких 44% і близько. Просто західні, корпоративні медіа не висвітлюють реальні події і перетворились на г+г у вилизуванні дупи режиму рудого.
14.05.2025 11:52 Відповісти
+1
алілуя
14.05.2025 11:37 Відповісти
алілуя
14.05.2025 11:37 Відповісти
Янкі прості як двері. Буде жрачка, отже рижий під.р класс!
14.05.2025 11:39 Відповісти
А треба, щоб було навпаки, як у кацапів? Жерти нічого, зате "ми всєх пабєділі". І куйло - клас...
14.05.2025 11:47 Відповісти
Класіка. Як зробити людям хорошо?
Зробити дуже погано - довести до рецесії...
... а тоді зробити повернувши так як було.
14.05.2025 13:32 Відповісти
Не так тривожно - радий за США
14.05.2025 11:38 Відповісти
Трампу не потрібно так газувати - бо губи полопають
14.05.2025 11:43 Відповісти
14.05.2025 11:38 Відповісти
...37% покладають відповідальність на попереднього президента...

А хтось вважає що Трамп дебіл...
14.05.2025 11:41 Відповісти
Це брехня. Немає там ніяких 44% і близько. Просто західні, корпоративні медіа не висвітлюють реальні події і перетворились на г+г у вилизуванні дупи режиму рудого.
14.05.2025 11:52 Відповісти
виявляється у нас є багато спільного)
14.05.2025 11:57 Відповісти
Обіцянка, цяцянка, а прутіну, радість!
Ось тобі, Трампе, і прутін день!
14.05.2025 12:03 Відповісти
Да не буде там ніякої рецесії, менше слухайте пропаганду!
14.05.2025 12:04 Відповісти
JPMOrgan це пропаганда?

Michael Feroli, JPMorgan's chief US economist, said a two-quarter recession could begin as soon as the second-half of 2025. In a separate note in April, Feroli's team estimated that GDP could contract by as much as 1% over the third quarter and half a percent in the fourth quarter
14.05.2025 12:10 Відповісти
Так пропаганда, в останніх часах серйозні видання несуть дику пропаганду!
14.05.2025 12:17 Відповісти
JP Morgan це банк, а не видання
14.05.2025 12:37 Відповісти
бачите?
кміс і американців опитує....
14.05.2025 12:07 Відповісти
14.05.2025 12:13 Відповісти
Головне правильна пропаганда і правильні опитування робити. І скоро американці будуть жерти траву і крис і вірити що їх сонцесяйний лідер і володар всесвіту робить їх великими
14.05.2025 12:33 Відповісти
Опитування проводилося онлайн по всій території США
Валідність методу онлайн-опитувань викликає багато питань. Потім в реальності завжди вилізають кілька "прихованих" відсотків, які в умовах поляризації вирішують долю виборів. Ну, не всі досяжні онлайн. А недосяжні як правило мають конкретні погляди.
А так з останніх опитувань 44% - це стабільний електорат Трумпа. І якщо не настане значне зубожіння - триматимуться за нього до останнього.
14.05.2025 12:52 Відповісти
 
 