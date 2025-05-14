Рейтинг Трампа зріс до 44%: американці менше бояться рецесії, - опитування Reuters
Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа зріс цього тижня на тлі зниження тривоги громадськості щодо рецесії та економіки.
Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, 44% респондентів позитивно оцінюють діяльність Трампа - це на 2 пункти більше, ніж у квітні, коли рівень схвалення становив 42%. Зростання підтримки зафіксовано і щодо його економічної політики: 39% опитаних схвалюють його економічне управління, що на 3 пункти більше, ніж минулого місяця.
Хоча 69% американців досі занепокоєні можливою рецесією, це менше, ніж 76% у квітні. Схожий тренд спостерігається і щодо фондового ринку - рівень тривоги знизився з 67% до 60%.
Попри зростання рейтингу, більшість опитаних (59%) вважають, що в разі економічного спаду в 2025 році відповідальність нестиме саме Трамп. Лише 37% покладають відповідальність на попереднього президента Джо Байдена.
Опитування проводилося онлайн по всій території США, у ньому взяли участь 1 163 особи. Похибка результатів становить 3 відсоткові пункти.
Нагадаємо, на початку свого президентства Трамп мав рейтинг схвалення 47%, який знижувався через торговельні конфлікти. У відповідь на критику він заявив, що економічні труднощі викликані політикою Байдена, зокрема високою інфляцією, яка зростала в період пандемії, але наприкінці його терміну знижувалася.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.
Зробити дуже погано - довести до рецесії...
... а тоді зробити повернувши так як було.
Щоб зробити Америку великою знову, її спочатку треба добряче опустити.
Мабуть, це він і мав на увазі, коли казав про "тимчасові труднощі".
А хтось вважає що Трамп дебіл...
Ось тобі, Трампе, і прутін день!
Michael Feroli, JPMorgan's chief US economist, said a two-quarter recession could begin as soon as the second-half of 2025. In a separate note in April, Feroli's team estimated that GDP could contract by as much as 1% over the third quarter and half a percent in the fourth quarter
кміс і американців опитує....
Валідність методу онлайн-опитувань викликає багато питань. Потім в реальності завжди вилізають кілька "прихованих" відсотків, які в умовах поляризації вирішують долю виборів. Ну, не всі досяжні онлайн. А недосяжні як правило мають конкретні погляди.
А так з останніх опитувань 44% - це стабільний електорат Трумпа. І якщо не настане значне зубожіння - триматимуться за нього до останнього.