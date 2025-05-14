Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT
В Адміністрації Дональда Трампа дедалі більше змінюють позицію щодо війни в Україні. Сам Трамп втрачає терпіння та розуміє, що перепоною до миру є саме російський диктатор Володимир Путін.
Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як зазначається, американські чиновники здаються дедалі нетерплячішими щодо російського диктатора Володимира Путіна, оскільки зростають підозри, що саме він, а не президент України Володимир Зеленський, може бути найбільшою перешкодою до миру.
"В американців була спрощена ідея - зачаруймо Росію, чинитимемо тиск на Зеленського, і ми отримаємо угоду. Виявилося, що просто зачаровувати Росію недостатньо", - каже Вольфганг Ішингер, колишній посол Німеччини в США.
Найбажаніша мета Трампа - припинення вогню, яке могло б призвести до мирних переговорів і припинення війни - поки що для нього недосяжна, оскільки Путін відкинув будь-які заклики припинити бойові дії, навіть попри жорсткі санкції. Така очевидна непримиренність Росії дратує Трампа, кажуть спостерігачі.
"У [його] спілкуванні відчувається розчарування. Можливо, він розуміє, що занадто багато чого позбувся і нічого не отримав натомість", - сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
Адміністрації Трампа також стає дедалі важче звинувачувати українців у бойових діях, що тривають. Останніми тижнями Зеленський щосили намагався представити себе партнером зі співпраці. Відносини між Києвом і Вашингтоном також відновилися після сварки в Овальному кабінеті, почасти завдяки підписанню угоди про корисні копалини.
Але залишається незрозумілим, чи справді Трамп переключив свої симпатії на Україну - чи просто готовий покарати Росію за її непокірність, зазначає FT.
"Трамп безумовно бачить, що Путін не йде назустріч. Але я не впевнений, що наслідком цього стане значущий тиск на Путіна", - сказав Ерік Грін, колишній помічник президента Джо Байдена в Раді національної безпеки.
При цьому експерти кажуть, що Росія робить ставку на те, що президент США втратить терпіння в мирному процесі.
"Путін грає в довгу гру і думає, що час на його боці. Він розраховує, що Трамп втратить інтерес, а американці припинять військову допомогу, і це послабить українську армію", - сказав Макфол.
Інші експерти вважають, що небезпека того, що президент США відмовиться від України, в останні тижні зменшилася.
Так, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем сказав, що Трампу буде важко досягти однієї зі своїх головних цілей - перезавантаження відносин із Росією - без попереднього вирішення проблеми України.
"Занадто багато поставлено на карту", - сказав він.
"Так, він все ще може піти з України, але якщо він це зробить, це буде занадто схоже на провал".
Передбачити не важко.
Що слуга на побігеньках у ермака,знає кожен,який хоч трохи цікавиться політикою,а не то що президент наймогутнішої країни світу,з наймогутнішими спецслужбами світу.
Але діє так,ще зважаючи на ймовірність третьої світової і зважаючи,що це такий вибір укр.народу.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсности такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію».
Д.Тимчук.2019.
«Пливли, пливли, а на березі обгадилися(м'яко кажучи)»!!??
http://www.ofeliya.com.ua/archives/6699
Він увечері дивиться (не документальні) фільми, а потім зранку видає твіти-накази.
Так, він подивився фільм про Алькатрас і зробив два закони при відновлення тюрьми та про виробництво фільмів (який вже існує без податків).
І ще там є подібні випадки. Так, що про кацапську пропаганду про велич РФ та її армії, ядерну війну, годі і казати!
Богатейший человек планеты Илон Маск стал целью операции российской разведки, чьи агенты проникли в окружение американского миллиардера и помогли установить контакт между Маском и Владимиром Путиным, заявил в интервью немецкому каналу ZDF бывший агент ФБР Джонатан Бума.
Детали. Бума 16 лет работал в ФБР, где специализировался, в том числе, на российском шпионаже, сообщил ZDF. Он наблюдал, как российские агенты все глубже проникали в компании IT-миллиардеров в Калифорнии, говорится в публикации. Помимо Маска, по словам Бумы, целью российских спецслужб был основатель PayPal Питер Тиль.
▪️По словам Бумы, агенты Кремля предложили обоим предпринимателям прямой контакт с президентом России. «Они бы этого не сделали, если бы Путин лично не знал об этой операции и не одобрил ее», - полагает экс-сотрудник ФБР.
▪️По словам Бумы, ему известно о прямых контактах между Маском и Путиным. Вероятно, они разговаривали несколько раз, говорится в публикации.
▪️Российская разведка, как утверждает экс-сотрудник ФБР, планировала использовать для вербовки Маска его склонность к беспорядочным связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина.
▪️Бума заявил, что «есть множество доказательств, подтверждающих», что Маск и Тиль были целями российской разведки, но отказался предоставить их, сославшись на запрет разглашения этих данных. Нарушение этого запрета, по словам экс-агента ФБР, стало бы уголовным преступлением. «Мне не разрешено обсуждать подробности того, как именно мы получили эту информацию», - сказал Бума.
В марте Бума был арестован по обвинению в незаконном получении и раскрытии 130 документов ФБР в 2023 году, сообщал американский канал CBS. Спорные документы, в частности, цитировались в книге экс-агента, чьи отрывки он опубликовал в своих соцсетях.
Це звичайна інформаційна "димова завіса" - приховати те, що Україні відверто вкручують руки та ведуть до ганебної капітуляції й задоволення необгрунтованих вимог агресора - російської федерації - в чи не найгіршому варіанті.
От зараз хабадівець Трамп зі своєю командою тиснуть, щоби Україна офіційно підписала угоду, де ми відмовляємося від своїх людей, територій і офіційно "визнаємо" окуповані території - "росією".
Де, в якості "перемоги" та "послуги", нам (поки що) "залишать" неокуповані росією території (що їх росія вже "оголосила своїми"), якусь таку армію та скажуть "дякувати".
що ось, мовляв, дивіться: ви - "суверенні та незалежні" (умовно та й то - поки що), у вас є вихід до моря (поки що), а росія "обіцяє не нападати" (тобто, вовк "обіцяє" вівці, який він відгриз вже задні ноги - її не доїдати та "зглянутися" над нею).
При тому, Україна критично ослаблюється та впадає в цілковиту залежність від примх чергової адміністрації в Штатах, впадає в цілковиту залежність від поставок зброї звідти ж так само (бо свою, особливо ракетну, нам, схоже, наказано "не виробляти"?).
Те, що такий примус України до капітуляції та поступок територіями, ламає міжнародне право, суперечить українській Конституції та законодавству, низці міжнародних угод, руйнує систему глобальної колективної безпеки - їм, схоже, наплювати.
- Вони хочуть розділити Україну, і крапка. Про це не один раз відверто заявляв вже сам Трамп.
І схоже, що це, навіть, не залежить від Трампа, бо курс на це провадили, так чи інакше, всі президенти США: починаючи від Буша старшого, який вмовляв нас відмовитися від ідеї незалежності України та започатковував наше роззброєння - прододовжуючи "демократами" Клінтоном/Обамою, які роззброювали нас найбільше (активно знищувалися за гроші США не лише українські ядерні заряди, але й військова техніка, снаряди, ракети, навіть стрілецька зброя), Байденом, який фактично попускав подальшій агресії росії, і, власне - закінчуючи "республіканцем" Трампом, який схиляє Україну до відвертої капітуляції та задоволення агресора - російської федерації.
А також - Європою, яка, попри навіть свою допомогу, по факту, "заплющує на все це очі" (в котрий вже раз).
Просто, таку політику, ослаблення України, вони провадять, поступово, "потроху", розмиваючи відповідальність, інколи, навіть, потроху допомагаючи (крок вперед, крок вбік, два кроки назад) - щоби не можна було звинуватити у всьому когось одного, конкретно, але, щоби, при тому - всі, хто більше, хто менше - були "замазані". Кров'ю - щоби всі несли за це моральну відповідальність.
Отак попускали російській агресії весь час, в тій же Грузії, в Україні, особливо в 2014 році, тиснули на нас, щоби ми не відправляли бригади захищати Крим від російських "зелених чоловічків" в 2014, раптово перекривали нам поставки снарядів на кілька місяців восени 2022 року, після звільнення Херсону - щоби ми не звільнили Південь з Кримом, а росіяни, відповідно - укріпили там; давали відверто "піпеточну допомогу, а потім, після "голодного пайку" - надавали більше - щоби був позірний контраст на фоні наступної американської адміністрації.
А народ, бачачи те все, скерований пропанандою, як той "собака на ланцюгу" - бреше вже на наступне "пугало", яке йому показують і яким його "дражнять" (якщо раніше, в цій ролі були Байден зі своїми (любителями росії) Салліваном, Міллі та ін., то зараз Трамп з Віткоффом, Венсом і т.д.).
Але, попри різні прізвища, обличча, суть, схоже, від того, надто не помінялася.
Те, що такий примус "до миру" України (жертви російської агресії) утвердить росію в повній і абсолютній своїй безкарності, та буде сприйнятий росією (і не лише нею, а й іншими авторитарними країнами) саме як стимул - вести подальші агресивні війни, провадити геноцид інших народів та загарбання територій інших країн - це стовідсотково.
Воно й не може сприйматися ними ніяк інакше.
Особливо, коли з росії знімуть ще й найбільш дошкульні для неї санкції (це наступний крок).
Деякі санкції, щоправда, "демонстративно", можуть при тому залишити - щоби "прикрити" ними, наче "фіговим листям" масштаб ганьби, злочину та зради.
Але суті це не міняє - росія вже зараз масово готує свою молодь воювати - вчить їх поводитися зі стрілецькою зброєю, з важчим, піхотним озброєнням, вчить їх, масово, керувати дронами.
Що робить в цей час багата й сита Європа? Чим вона зайнята? Чого вчаться її молодь, військові?
І що вона буде робити, коли ці сотні тисяч, мільйони молодих голодних росіян, скерованих їхньою владою, їхньою пропагандою, прийдуть до них - з мільйонами дронів, з тисячами ракет (не рахуючи всього іншого)?
Прийдуть вбивати? Грабувати? Гвалтувати?
Коли вони погонять на війну ще й українців, зі вже окупованих територій, погонять на війну, захоплених в України дітей - так само - вбивати?
То що робить Європа?
- угідливо попускає Штатам та росії - в примусу України до капітуляції? В розділі України? В її послабленні? В посиленні росії за рахунок України?
Тим самим Європа, її лідери - так само задовольняють агресора та запрошують його до себе - воювати. Вони свідомо наражають на це свої країни, своїх громадян (бо їх так само "прогнули" на це?). Наражають на війну інші народи земної кулі, які (народи), мають нестабільну/уразливу безпекову ситуацію?
Наскільки треба бути корумпованими, що би їх прогнули на цю чергову "бійню в Європі"? - так міцно їх тримають за той "компромат"?
І хто, з них усіх, що штовхають зараз Україну до цього - найогидніший? - навіть важко сказати.
Чи, може, розрахунок на те, що чергова, ще страшніша війна, як і 80 років тому - спустошить, головним чином, саме Україну? Ну, можливо, ще - ті ж таки Польшу, Балтію, Фінляндію, Румунію, Білорусь чи Словаччину?
Чи, може, вони розраховують, що росію, навіть, в підсумку - відкинуть?
Але яка буде ціна саме для України? Скільки людей ми втратимо, скільки мільйонів втечуть звідси назавжди і якнайдалі? Кого сюди понавозять замість нас?
І головне, навіть, якщо за такого сценарію (а поки що велика війна надто сильно там проглядається), росію, в підсумку, відкинуть, можливо, навіть, відекремлять від неї щось там (для тих - хто про це "мріє") то, невже, хтось думає, що все це робиться, заради того, щоби повернути щось нам?
Поки що ж (з погляду того ж таки глобалізму), росія, чудово справляється й так - із загарбанням народів, їх денаціоналізацією та перетравленням їх на аморфну зденаціоналізовану вироджену "масу".
І якщо це працює, і якщо росію, як той "молох", весь час підживлюють новими жертвами, і рятують її кожного разу від занепаду та розвалу, то чому, зараз має бути інакше?
Бо ж, "людська маса", яку продукує росія, - атомізована, люмпенізована - це є мрія для різного роду психопатів, що розсілися зараз в різних урядах, "фондах", "організаціях" - і мріють лише про абсолютну, ще більшу, не обмежену владу. Вони вже сповна спробували цієї влади, коли, приміром, саджали людей "на карантини", то чому вони мають від того відмовлятися зараз? І що їм чергова велика війна, коли вони самі та їх діти не загинуть і не будуть воювати? І що їм до того, що загинуть мільйони інших людей, тим більше - українців?