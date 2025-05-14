Администрация Трампа постепенно меняет позицию относительно войны в Украине, понимая, что главная преграда на пути мира - Путин, а не Зеленский, - FT

В Администрации Дональда Трампа все больше меняют позицию относительно войны в Украине. Сам Трамп теряет терпение и понимает, что преградой к миру является именно российский диктатор Владимир Путин.

Как отмечается, американские чиновники кажутся все более нетерпеливыми в отношении российского диктатора Владимира Путина, поскольку растут подозрения, что именно он, а не президент Украины Владимир Зеленский, может быть самым большим препятствием к миру.

"У американцев была упрощенная идея - давайте очаруем Россию, будем оказывать давление на Зеленского, и мы получим соглашение. Оказалось, что просто очаровывать Россию недостаточно", - говорит Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США.

Самая желанная цель Трампа - прекращение огня, которое могло бы привести к мирным переговорам и прекращению войны - пока для него недостижима, поскольку Путин отверг любые призывы прекратить боевые действия, даже несмотря на жесткие санкции. Такая очевидная непримиримость России раздражает Трампа, говорят наблюдатели.

"В [его] общении чувствуется разочарование. Возможно, он понимает, что слишком многого лишился и ничего не получил взамен", - сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Администрации Трампа также становится все труднее обвинять украинцев в продолжающихся боевых действиях. В последние недели Зеленский изо всех сил пытался представить себя партнером по сотрудничеству. Отношения между Киевом и Вашингтоном также восстановились после ссоры в Овальном кабинете, отчасти благодаря подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Но остается непонятным, действительно ли Трамп переключил свои симпатии на Украину - или просто готов наказать Россию за ее непокорность, отмечает FT.

"Трамп определенно видит, что Путин не идет навстречу. Но я не уверен, что следствием этого станет значимое давление на Путина", - сказал Эрик Грин, бывший помощник президента Джо Байдена в Совете национальной безопасности.

При этом эксперты говорят, что Россия делает ставку на то, что президент США потеряет терпение в мирном процессе.

"Путин играет в долгую игру и думает, что время на его стороне. Он рассчитывает, что Трамп потеряет интерес, а американцы прекратят военную помощь, и это ослабит украинскую армию", - сказал Макфол.

Другие эксперты считают, что опасность того, что президент США откажется от Украины, в последние недели уменьшилась.

Так, научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм сказал, что Трампу будет трудно достичь одной из своих главных целей - перезагрузки отношений с Россией - без предварительного решения проблемы Украины.

"Слишком много поставлено на карту", - сказал он.

"Да, он все еще может уйти из Украины, но если он это сделает, это будет слишком похоже на провал".