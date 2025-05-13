На переговоры Украины и РФ в Турцию поедут Рубио и другие, - Трамп

На переговоры Украины и России в Турции поедет государственный секретарь США Марко Рубио и "другие".

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время выступления в Эр-Рияде, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что ожидает "хороших результатов" от возможных переговоров между Украиной и Россией в Турции.

"Очень важно, что переговоры состоятся в Турции на этой неделе... И они могут дать достаточно хорошие результаты. Наши люди туда поедут. Марко (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.) туда поедет. Другие также поедут, и мы увидим, сможем ли мы это сделать", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что специальные посланники Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах между Украиной и Россией.

Также ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в Турции 14-16 мая. Среди тем встречи - прекращение войны РФ против Украины.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

