На переговоры Украины и РФ в Турцию поедут Рубио и другие, - Трамп
На переговоры Украины и России в Турции поедет государственный секретарь США Марко Рубио и "другие".
Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время выступления в Эр-Рияде, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что ожидает "хороших результатов" от возможных переговоров между Украиной и Россией в Турции.
"Очень важно, что переговоры состоятся в Турции на этой неделе... И они могут дать достаточно хорошие результаты. Наши люди туда поедут. Марко (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.) туда поедет. Другие также поедут, и мы увидим, сможем ли мы это сделать", - сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что специальные посланники Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах между Украиной и Россией.
Также ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в Турции 14-16 мая. Среди тем встречи - прекращение войны РФ против Украины.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
У твоей команды это хорошо получается пид()р ты конченный
Как успехи, какие достижения ? Чего добилась твоя команда переговорщиков ?
Навіть, ота, подарована ним картинка, з Трампом і його битим вухом, не допомогла!
Чергове приниження України
Сподіваюсь, у Зеленського вистачить розуму відправити їм Сибігу і нехай собі базікають
За новинами слідкуй .
На жаль ми знаходимося не в тій ситуації щоб диктувати йому свої умови .
Він і не думав нікуди їхати .
***** з усіх сил старається уникнути санкцій , тому й змушений робити вигляд що він мовляв - хоче перемовин . Насправді ж воно вішає трампу на вуха локшину , і тягне час .