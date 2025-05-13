РУС
Новости Переговоры в Турции
На переговоры Украины и РФ в Турцию поедут Рубио и другие, - Трамп

На переговоры Украины и России в Турции поедет государственный секретарь США Марко Рубио и "другие".

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время выступления в Эр-Рияде, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что ожидает "хороших результатов" от возможных переговоров между Украиной и Россией в Турции.

"Очень важно, что переговоры состоятся в Турции на этой неделе... И они могут дать достаточно хорошие результаты. Наши люди туда поедут. Марко (госсекретарь США Марко Рубио, - ред.) туда поедет. Другие также поедут, и мы увидим, сможем ли мы это сделать", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что специальные посланники Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах между Украиной и Россией.

Также ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в Турции 14-16 мая. Среди тем встречи - прекращение войны РФ против Украины.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Топ комментарии
+7
ну да, поддержать ху*ло надо же кому то.

У твоей команды это хорошо получается пид()р ты конченный
показать весь комментарий
13.05.2025 19:37 Ответить
+7
Шик, тобто з президентів там буде лише Зеленський...(
Чергове приниження України
Сподіваюсь, у Зеленського вистачить розуму відправити їм Сибігу і нехай собі базікають
показать весь комментарий
13.05.2025 19:44 Ответить
+4
Опущенный скорее тот, кто приедет на стрелку с этими самыми шестерка и и будет о чем-то с ними договариваться
показать весь комментарий
13.05.2025 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ну да, поддержать ху*ло надо же кому то.

У твоей команды это хорошо получается пид()р ты конченный
показать весь комментарий
13.05.2025 19:37 Ответить
Вот и повод отпетлять для Пути.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:38 Ответить
Тампон расскажи чем закончились переговоры США и рашки в ОАЭ ?
Как успехи, какие достижения ? Чего добилась твоя команда переговорщиков ?
показать весь комментарий
13.05.2025 19:39 Ответить
Трамп, щось не те робить, як цього хотів прутін!!
Навіть, ота, подарована ним картинка, з Трампом і його битим вухом, не допомогла!
показать весь комментарий
13.05.2025 19:43 Ответить
так на допомогу рашистам Тампон направляє групу підримки
показать весь комментарий
13.05.2025 19:48 Ответить
Шик, тобто з президентів там буде лише Зеленський...(
Чергове приниження України
Сподіваюсь, у Зеленського вистачить розуму відправити їм Сибігу і нехай собі базікають
показать весь комментарий
13.05.2025 19:44 Ответить
Ніт...
показать весь комментарий
13.05.2025 19:46 Ответить
сами себе приниження придумаете сами причитаете по єтому поводу)
показать весь комментарий
13.05.2025 19:48 Ответить
..
показать весь комментарий
13.05.2025 19:58 Ответить
Опущенный скорее тот, кто приедет на стрелку с этими самыми шестерка и и будет о чем-то с ними договариваться
показать весь комментарий
13.05.2025 20:02 Ответить
Зеля вже заявив що буде говорити лише з ****** .
За новинами слідкуй .
показать весь комментарий
13.05.2025 20:18 Ответить
Зеля багато чого говорив а потім прогинався. Останній раз зеля прогнувся коли сказав що переговорів не буде без 30-ти денного перемир'я. Тепер всі будуть мати Зелю за лоха і пустобріха якого можна завжди нагнути потрібно тільки синіше давити
показать весь комментарий
13.05.2025 20:34 Ответить
Ніякого прогину я тут не бачу . Зеля підігрує іржавому і правильно й робить . Нема тут чого ставати в позу .
показать весь комментарий
13.05.2025 20:40 Ответить
Ну скоро Зеля напідігрується так що скоро будемо стовпчики прикордонні забивати вздовж правого берегу Дніпра. Може хватить підігрувати ***** і полковнику Краснову?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:44 Ответить
Зеля ***** і не підігрує . А от іржавому доводиться .
На жаль ми знаходимося не в тій ситуації щоб диктувати йому свої умови .
показать весь комментарий
13.05.2025 20:51 Ответить
Якщо приїде лавров, то від України треба відправити директора кінного заводу.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:40 Ответить
Можна Вєрку Сердючку .! Теж непоганий варіант . Якраз - рівень коняки ..
показать весь комментарий
13.05.2025 20:44 Ответить
Думаю він теж не поїде - без ***** там не буде кому заглянуть, щоб мір побачити, а дЄрмака відправить 100%. В любому випадку наших або проукраїнських на перемовини не допустять взагалі нікого.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:23 Ответить
В общем никто туда не поедет кроме бубачки. По факту ему скажут садиться за стол с теми кто будет и не вы..ся. Выкатят ему список требований и пару недель на раздумье. И опять мяч будет на нашей стороне. Зелёных обложили как кабанов и загоняют за флажки. Тампон на пару с ******. Мастерски нужно признать. ***** перебил инициативу европейцев с перемирием переговорами в Стамбуле. Тампон подыграл типа тоже будет. Бубочка проглотил наживку. Наверное зелебобы о чем то догадываются но сделать ничего не могут. Европейсы скорее всего тоже все понимают но могут только наблюдать и проявлять озабоченность.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:01 Ответить
ну за запорожье єтому мясу убоггому лет 5 штурмовать минимум с их кпд)удел кацапья сейчас єто пантелеймоновки и прочие павловки 2-3 на бамбасе.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:06 Ответить
Рудий так рвався, так рвався..... А тепер послав маленького кубинця туди. Відать Окурок попередив, що не приїде.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:12 Ответить
Тобто трпамп вже знає, що путіна не буде там..
показать весь комментарий
13.05.2025 20:22 Ответить
Та це й так було зрозуміло . І Трамп це розуміє , і Зеля .. ***** з бункера і бульдозером не витягнеш .
Він і не думав нікуди їхати .
***** з усіх сил старається уникнути санкцій , тому й змушений робити вигляд що він мовляв - хоче перемовин . Насправді ж воно вішає трампу на вуха локшину , і тягне час .
показать весь комментарий
13.05.2025 20:37 Ответить
***** не буде, замість нього поїдуть якісь холопи. Тампона теж не буде, він відправить своїх песиків. Один Зеля як ідіот висунувши язика побіжить перед ними танцювати. Зате як раділи що Зеля всіх переграв. Тепер спостерігайте як будуть грати Зелю. Ідіоти необучаємі.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:32 Ответить
 
 