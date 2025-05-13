РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
594 11

Пока нет подтверждения, приедет ли Трамп в Турцию, - Зеленский

Зеленский не знает, прибудет ли Трамп в Турцию в четверг

По состоянию на сейчас нет официального подтверждения приезда президента США Дональда Трампа в Турцию в четверг, 15 мая.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, я не располагаю информацией о том, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что я знаю гораздо больше вас. Есть определенные сигналы, но пока у нас нет подтверждения, что он будет там",- сказал глава государства.

Также президент добавил, что пока он не знает, будет ли подписан тот или иной документ в Турции.

Читайте также: Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Эрдоганом 15 мая

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: В РФ пытаются преуменьшить значение возможной встречи Зеленского и Путина в Стамбуле, - советник Науседы Матульонис

Автор: 

визит (3146) Зеленский Владимир (21616) Турция (3529) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
А путлєр приїде?))
показать весь комментарий
13.05.2025 16:49 Ответить
+1
Літак з Катару, ще не перевірений??
Патрушев, нехай свій дасть, як зеленському в Омані!!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:53 Ответить
+1
рестораторка маркарова повинна подзвонити?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А путлєр приїде?))
показать весь комментарий
13.05.2025 16:49 Ответить
Точно не приедет, а не будет его, не приедет и Трамп
показать весь комментарий
13.05.2025 17:40 Ответить
Старий кабаєв, поводив по губам, старому Трампу….
Це така забава є, у них на московії, ще з часів Великих Моголів!!
Тепер, так моляться у прутіна!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:50 Ответить
Літак з Катару, ще не перевірений??
Патрушев, нехай свій дасть, як зеленському в Омані!!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:53 Ответить
В Буби проблема знайти місце для поцілунку на Трампі, де ще не побувала ×уйловська дзюрка.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:54 Ответить
рестораторка маркарова повинна подзвонити?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
Це було б епічно якби Зеля і Трумп приїхали, а ***** ні.
Але нажаль Трумп не зробить своєму кремлівському другу такий подарунок.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 17:01 Ответить
Президент добре знає- пуйло забився в куток. Навіть санітари безпомічні.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:15 Ответить
 
 