Пока нет подтверждения, приедет ли Трамп в Турцию, - Зеленский
По состоянию на сейчас нет официального подтверждения приезда президента США Дональда Трампа в Турцию в четверг, 15 мая.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Смотрите, я не располагаю информацией о том, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что я знаю гораздо больше вас. Есть определенные сигналы, но пока у нас нет подтверждения, что он будет там",- сказал глава государства.
Также президент добавил, что пока он не знает, будет ли подписан тот или иной документ в Турции.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Це така забава є, у них на московії, ще з часів Великих Моголів!!
Тепер, так моляться у прутіна!
Патрушев, нехай свій дасть, як зеленському в Омані!!
Але нажаль Трумп не зробить своєму кремлівському другу такий подарунок.