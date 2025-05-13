В РФ пытаются приуменьшить значение возможной встречи Зеленского и Путина в Стамбуле, - советник Науседы Матульонис

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис сомневается, что российско-украинские мирные переговоры, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, дадут ощутимые результаты.

Так, по словам Матульониса, поведение Москвы свидетельствует, что она хочет продолжать войну.

Он напомнил, что Россия не согласилась на требование ряда влиятельных европейских стран о 30-дневном прекращении огня, заявив, что ультиматумы для нее неприемлемы.

"Из России - молчание или попытки преуменьшить значение возможной встречи президента Зеленского и Путина, поэтому продолжается какая-то игра в кошки-мышки, из-за чего у меня складывается впечатление, что нам будет очень сложно чего-то добиться на этих переговорах", - отметил он.

По мнению Матульониса, "все закончится так, как и было": "Россия выдвинет массу различных требований, заявив, что нам придется решать, как они говорят, глубинные причины конфликта. (...) Хотя причины войны предельно понятны - Россия как агрессор начала абсолютно непровоцированную войну".

По его словам, поведение России демонстрирует, что в ее интересах продолжать войну, это также было бы полезно для нее во внутренней политике в плане консолидации общества и усиления репрессий.

"Опять же, увидим, что будет после 15 мая, но я думаю, что терпение должно закончиться и у президента Трампа, и у европейских лидеров, и рано или поздно нам придется вернуться к новому раунду санкций, и для этого у всех нас на Западе достаточно инструментов, - нужна только политическая воля", - отметил он.

Матульонис также осудил Россию за отказ от 30-дневного прекращения огня и заявил, что все серьезные мирные переговоры в истории начинались с прекращения огня.

"Сейчас, когда продолжаются боевые действия, (стороны. - Ред.) могут встретиться, но это еще раз демонстрирует, что это, скорее всего, будет фикцией, никаких реальных переговоров не будет", - добавил советник Науседы.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.