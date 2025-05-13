У РФ намагаються применшити значення можливої зустрічі Зеленського і Путіна у Стамбулі, - радник Науседи Матульоніс

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс сумнівається, що російсько-українські мирні переговори, які можуть відбутися в Стамбулі у четвер, дадуть відчутні результати.

Так, за словами Матульоніса, поведінка Москви свідчить, що вона хоче продовжувати війну.

Він нагадав, що Росія не погодилася на вимогу низки найвпливовіших європейських країн про 30-денне припинення вогню, заявивши, що ультиматуми для неї неприйнятні.

"З Росії – мовчання або спроби применшити значення можливої зустрічі президента Зеленського і Путіна, тож триває якась гра в кішки-мишки, через що в мене складається враження, що нам буде дуже складно чогось домогтися на цих переговорах", – зазначив він.

На думку Матульоніса, "все закінчиться так, як і було": "Росія висуне масу різних вимог, заявивши, що нам доведеться вирішувати, як вони кажуть, глибинні причини конфлікту. (…) хоча причини війни гранично зрозумілі – Росія як агресор почала абсолютно непровоковану війну".

За його словами, поведінка Росії демонструє, що в її інтересах продовжувати війну, це також було б корисно для неї у внутрішній політиці в плані консолідації суспільства і посилення репресій.

"Знову ж таки, побачимо, що буде після 15 травня, але я думаю, що терпіння має закінчитися і у президента Трампа, і у європейських лідерів, і рано чи пізно нам доведеться повернутися до нового раунду санкцій, і для цього у всіх нас на Заході достатньо інструментів, - потрібна лише політична воля", - зауважив він.

Матульоніс також засудив Росію за відмову від 30-денного припинення вогню і заявив, що всі серйозні мирні переговори в історії починалися з припинення вогню.

"Зараз, коли тривають бойові дії, (сторони. - Ред.) можуть зустрітися, але це ще раз демонструє, що це, найімовірніше, буде фікцією, жодних реальних переговорів не буде", – додав радник Науседи.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.