Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Эрдоганом 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полетит в Анкару и планирует встретиться там 15 мая с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом Зеленский заявил во время общения с медиа.

Он также сказал, что ожидает в Турции встретиться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Я буду 15 (мая) в Турции, готов к встрече с Путиным. Это еще один сигнал США, а именно президента Трампа. Я настоял на встрече, они не могли договориться. Один говорил о прекращении огня, другой - никакого прекращения", - отметил Зеленский.

Также читайте: В РФ пытаются преуменьшить значение возможной встречи Зеленского и Путина в Стамбуле, - советник Науседы Матулёнис

Президент Украины добавил, если Путин прилетит в Стамбул, то Зеленский и Эрдоган поедут к нему.

Также Зеленский добавил, что едет с делегацией, однако не уточнил ее состав.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.