Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Эрдоганом 15 мая
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полетит в Анкару и планирует встретиться там 15 мая с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом Зеленский заявил во время общения с медиа.
Он также сказал, что ожидает в Турции встретиться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.
Я буду 15 (мая) в Турции, готов к встрече с Путиным. Это еще один сигнал США, а именно президента Трампа. Я настоял на встрече, они не могли договориться. Один говорил о прекращении огня, другой - никакого прекращения", - отметил Зеленский.
Президент Украины добавил, если Путин прилетит в Стамбул, то Зеленский и Эрдоган поедут к нему.
Также Зеленский добавил, что едет с делегацией, однако не уточнил ее состав.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
