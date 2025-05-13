Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Ердоганом 15 травня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що полетить до Анкари та планує зустрітися там 15 травня із турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

Він також сказав, що очікує в Туреччині зустрітися з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Я буду 15 (травня) в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним. Це ще один сигнал США, а саме президента Трампа. Я наполіг на зустрічі, вони не могли домовитися. Один казав про припинення вогню, інший — ніякого припинення", - зауважив Зеленський.

Також читайте: У РФ намагаються применшити значення можливої зустрічі Зеленського і Путіна у Стамбулі, - радник Науседи Матульоніс

Президент України додав, якщо Путін прилетить до Стамбулу, то Зеленський та Ердоган поїдуть до нього.

Також Зеленський додав, що їде з делегацією, однак не уточнив її склад.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.