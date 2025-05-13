УКР
Новини Переговори у Туреччині
Наразі немає підтвердження, чи приїде Трамп до Туреччини, - Зеленський

Зеленський не знає, чи Трамп прибуде до Туреччини в четвер

Станом на зараз немає офіційного підтвердження приїзду президента США Дональда Трампа до Туреччини в четвер, 15 травня. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дивіться, я не маю інформації про те, що Трамп прилетить до Туреччини. Я не думаю, що я знаю набагато більше за вас. Є певні сигнали, але наразі у нас немає підтвердження, що він буде там",- сказав глава держави.

Також президент додав, що наразі він не знає, чи буде підписано той чи інший документ у Туреччині.

Читайте також: Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Ердоганом 15 травня

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: У РФ намагаються применшити значення можливої зустрічі Зеленського і Путіна у Стамбулі, - радник Науседи Матульоніс

візит (1648) Зеленський Володимир (25153) Туреччина (3664) Трамп Дональд (6913)
+1
А путлєр приїде?))
13.05.2025 16:49 Відповісти
+1
Літак з Катару, ще не перевірений??
Патрушев, нехай свій дасть, як зеленському в Омані!!
13.05.2025 16:53 Відповісти
+1
рестораторка маркарова повинна подзвонити?
13.05.2025 16:59 Відповісти
Точно не приедет, а не будет его, не приедет и Трамп
13.05.2025 17:40 Відповісти
Старий кабаєв, поводив по губам, старому Трампу….
Це така забава є, у них на московії, ще з часів Великих Моголів!!
Тепер, так моляться у прутіна!
13.05.2025 16:50 Відповісти
В Буби проблема знайти місце для поцілунку на Трампі, де ще не побувала ×уйловська дзюрка.
13.05.2025 16:54 Відповісти
Це було б епічно якби Зеля і Трумп приїхали, а ***** ні.
Але нажаль Трумп не зробить своєму кремлівському другу такий подарунок.
13.05.2025 16:59 Відповісти
13.05.2025 17:01 Відповісти
Президент добре знає- пуйло забився в куток. Навіть санітари безпомічні.
13.05.2025 18:15 Відповісти
 
 