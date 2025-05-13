Наразі немає підтвердження, чи приїде Трамп до Туреччини, - Зеленський
Станом на зараз немає офіційного підтвердження приїзду президента США Дональда Трампа до Туреччини в четвер, 15 травня.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дивіться, я не маю інформації про те, що Трамп прилетить до Туреччини. Я не думаю, що я знаю набагато більше за вас. Є певні сигнали, але наразі у нас немає підтвердження, що він буде там",- сказав глава держави.
Також президент додав, що наразі він не знає, чи буде підписано той чи інший документ у Туреччині.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Це така забава є, у них на московії, ще з часів Великих Моголів!!
Тепер, так моляться у прутіна!
Патрушев, нехай свій дасть, як зеленському в Омані!!
Але нажаль Трумп не зробить своєму кремлівському другу такий подарунок.